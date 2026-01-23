6 जीएचझेड बँडचा लायसन्स-मुक्त वापर सरकानं केला मंजूर : वाय-फायसाठी मोठी क्रांती
भारत सरकारनं 6 जीएचझेड बँडच्या कमी-शक्तीच्या वाय-फाय उपकरणांसाठी लायसन्स-मुक्त वापर मंजूर केला आहे.
नवी दिल्ली : भारत सरकारनं 6 जीएचझेड बँडच्या खालच्या भागात (5925-6425 मेगाहर्ट्झ) कमी-शक्तीच्या आणि अत्यंत कमी-शक्तीच्या वाय-फाय उपकरणांसाठी लायसन्स-मुक्त वापराला मंजुरी दिली आहे. दूरसंचार मंत्रालयानं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या बँडमध्ये कार्यरत असलेल्या वायरलेस उपकरणांना आता लायसन्स किंवा फ्रिक्वेन्सी वाटपाची गरज नाही. ही सुधारणा प्रगत वाय-फाय तंत्रज्ञानाच्या (Wi-Fi 6E आणि Wi-Fi 7) व्यापक प्रसाराला चालना देईल.
नव्या नियमांचे नाव आणि वैशिष्ट्ये
या नियमांना ‘लोअर 6 जीएचझेड बँडमध्ये कमी-शक्ती आणि अत्यंत कमी-शक्तीच्या वायरलेस ॲक्सेस सिस्टमचा वापर (लायसन्सिंग आवश्यकतेपासून सूट) नियम, 2026 ’ असं नाव देण्यात आलं आहे. या बँडमध्ये वाय-फाय राउटर, ॲक्सेस पॉइंट्स आणि इतर उपकरणे indoor कमी-शक्तीच्या सेवेसाठी आणि outdoor अत्यंत कमी-शक्तीच्या सेवेसाठी मुक्तपणे वापरता येतील. मात्र, सरकारनं तांत्रिक अटींचं काटेकोर पालन बंधनकारक केलं आहे. उपकरणांमध्ये अँटेना अंतर्भूत आणि एकात्मिक असावा लागेल. तसंच, उत्सर्जनाची बँडविड्थ आणि इतर पॅरामीटर्स सरकारनं ठरवलेल्या मर्यादेत राहतील याची खात्री उपकरणे देणाऱ्या उत्पादकांना करावी लागेल. सर्व उपकरणांना प्रकार-मंजुरी (type approval) आवश्यक आहे.
वापरावरील महत्त्वाचे निर्बंध
- नियमांमध्ये काही ठिकाणी आणि वापरासाठी स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
- तेल विंधाने (oil platforms) वर या बँडचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.
- कार, रेल्वे, बोटी आणि विमानांमध्ये indoor वापर बंदी आहे (विमान 10 हजार फूट उंचीच्या वर असताना मात्र वापरता येईल).
- ड्रोन आणि unmanned aerial systems च्या संप्रेषण आणि नियंत्रणासाठी या बँडचा वापर करता येणार नाही.
या निर्बंधांमुळं महत्त्वाच्या लायसन्स्ड दूरसंचार सेवांना संरक्षण मिळेल. जर लायसन्स्ड दूरसंचार प्रणालीला हानिकारक हस्तक्षेप झाला, तर सरकार उपकरण वापरणाऱ्याला उपाययोजना करण्यास सांगू शकते – जसं उपकरणाचं स्थान बदलणे, शक्ती कमी करणे किंवा अँटेना बदलणे. समस्या कायम राहिल्यास, संबंधित वायरलेस वापर थांबवण्याची शिफारस सरकार करू शकतं.
उद्योगाची सकारात्मक प्रतिक्रिया
इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) नं या निर्णयाचे स्वागत करताना त्याला “महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा सुधारणा” म्हटलं आहे. ICEA च्या मते, अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांनी आधीच हा बँड लायसन्स-मुक्त केला आहे, कारण तो नाविन्याला चालना देतो, नेटवर्कची गर्दी कमी करतो आणि स्पेक्ट्रमचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करतो. हा निर्णय भारताला Wi-Fi 6E आणि भविष्यातील Wi-Fi 7 तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनात मदत करेल, ज्यामुळं घरगुती आणि व्यावसायिक इंटरनेटचा वेग आणि क्षमता लक्षणीय वाढेल.
