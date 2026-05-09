भारत - व्हिएतनाम एआय आणि टेक भागीदारी मजबूत

भारत आणि व्हिएतनामनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), सायबर सुरक्षा आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भागीदारी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही देश नाविन्य,संशोधनाला चालना देतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 3:57 PM IST

नवी दिल्ली : भारत आणि व्हिएतनामनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) आणि सेमीकंडक्टरसह उभरत्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात (Semiconductor Sectors) भागीदारी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देश नाविन्य, संशोधन आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी एकत्र काम करतील.

उच्चस्तरीय चर्चेत महत्वाची सहमती : केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी व्हिएतनामचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री प्रो. वु हाय क्वान यांच्याशी नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी, डीप टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल इनोव्हेशन क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली. जितेंद्र सिंह यांनी भारत आणि व्हिएतनामला “सभ्यतागत भागीदार” म्हणून संबोधलं. दोन्ही देशांमध्ये जवळपास दोन हजार वर्षांची सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक जोड आहे. गेल्या दशकात दोन्ही देशांमधील व्यापक सामरिक भागीदारीला नवीन गती मिळाली आहे. विशेषतः ऑगस्ट 2024 मध्ये व्हिएतनामचे पंतप्रधान फाम मिन्ह चिन्ह यांच्या भारत भेटीमुळं हे संबंध अधिक दृढ झाले.

मंत्री म्हणाले की, भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’ आणि इंडो-पॅसिफिक दृष्टिकोनात व्हिएतनाम महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारत-आसियान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य हा मजबूत पाया आहे. भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टमची प्रशंसा करत जितेंद्र सिंह यांनी दोन्ही देशांतील स्टार्टअप, नवोन्मेषक आणि संशोधन संस्थांमधील सहकार्य वाढवण्याच्या सूचना केल्या. तरुण उद्योजक आणि संशोधकांसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

सध्याचे सहकार्य आणि भविष्यातील योजना : भारत-आसियान कार्यक्रमांतर्गत सध्या दहा व्हिएतनामी संशोधक भारतात फेलोशिप घेत आहेत. अनेक संयुक्त प्रकल्प सुरू आहेत. व्हिएतनामी महिला वैज्ञानिक आणि नवोन्मेषक देखील भारत-आसियान मंचांमध्ये सहभागी होत आहेत. प्रो. वु हाय क्वान यांनी डीप टेक्नॉलॉजीमध्ये व्यावहारिक आणि सामाजिक फायदे देणारे संरचित सहकार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली. दोन्ही देश नियमित समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करतील आणि कृती आराखडा तयार करतील. स्टार्टअप एक्सचेंज, को-इनोव्हेशन सेंटर्स आणि उद्योग-संबंधित संशोधन भागीदारीवर चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी AI मिशन, सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि इनोव्हेशन इकोसिस्टममध्ये सहकार्य करण्याचं ठरवलं आहे. या भागीदारीमुळं दोन्ही देशांना तंत्रज्ञान, आर्थिक आणि सामाजिक फायदे होतील.

