Google AI Cricket Coach : गुगलनं लॉंच केलं एआय क्रिकेट कोच, खेळाडूंना मिळणार स्मार्ट प्रशिक्षण
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये, गुगलनं एक एआय क्रिकेट कोच लाँच केला, जो फूटवर्कपासून ते शॉट सिलेक्शनपर्यंत सर्व गोष्टींवर स्मार्ट प्रशिक्षण देईल.
Published : February 19, 2026 at 3:45 PM IST
नवी दिल्ली : सध्या भारतात क्रिकेट आणि एआय बद्दल बरीच चर्चा सुरू आहे. सध्या टी20 विश्वचषक सुरू असताना, इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट देखील सुरू आहे. या प्रसंगी गुगलनं संधी साधत एआय समिटमध्ये एआय क्रिकेट कोच लाँच ( Google AI Cricket Coach) केला आहे. वाचा आशुतोष झा यांचा रिपोर्ट...
एआय क्रिकेट कोच
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय समिटमध्ये, गुगल पॅव्हेलियननं एआय क्रिकेट कोचिंगचं प्रदर्शन (Google launches AI Cricket Coach) केलं. हा एआय कोच केवळ फलंदाजीतील त्रुटी ओळखत नाही, तर त्या त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी सूचना देखील देतो. गुगलचा एआय क्रिकेट कोच एका व्यावसायिक कोचसारखं काम करतो. ईटीव्ही भारतशी बोलताना, गुगलच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केलं की या एआय कोचचा उद्देश वैज्ञानिक पद्धतींद्वारे क्रिकेट सोपं आणि चांगलं करणं आहे. ते म्हणाले, "आम्हाला देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील प्रतिभावान खेळाडूंना योग्य मार्गदर्शन मिळावं, अशी आमची इच्छा आहे, मग शारीरिक कोच उपलब्ध असो वा नसो."
तंत्रज्ञानानं सुसज्ज क्रिकेट खेळपट्टी
गुगलनं भारत मंडपम एक्स्पो सेंटरमध्ये या एआय सिस्टीमसाठी एक समर्पित क्रिकेट खेळपट्टी तयार केली आहे. तरुण खेळाडू तिथं फलंदाजी करू शकतात. खेळाडू शॉट खेळताच, खेळपट्टीसमोर बसवलेले एचडी कॅमेरे आणि सेन्सर खेळाडूचे फूटवर्क, त्याची स्थिती, संतुलन आणि बॅट स्विंग रेकॉर्ड करतात. त्यानंतर काही मिनिटांत स्क्रीनवर एक तपशीलवार अहवाल दिसून येतो. हा अहवाल खेळाडूनं योग्य शॉट खेळला की, नाही याची माहिती देतो. तसंच चेंडूच्या रेषा आणि लांबीवर आधारित यापेक्षा चांगला पर्याय कोणता असू शकतो, हे सुचवतो. ईटीव्हीशी बोलताना, गुगलच्या तांत्रिक टीमनं सांगितलं की ही प्रणाली अगदी लहान चुका शोधण्यासाठी फ्रेम-बाय-फ्रेम विश्लेषण करते.
'जेमिनी' सोबत क्रिकेट अनुभव
या एआय कोचची ताकद गुगलचं प्रगत एआय मॉडेल, जेमिनी आहे. अलीकडेच, गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी या तंत्रज्ञानाबद्दल सांगितलं की गुगल आता तुमची गुगली समजून घेण्यास मदत करू शकतो. गुगल अधिकाऱ्यांनी ईटीव्हीला सांगितलं की जेमिनी मॉडेल खेळाडूंच्या सध्याच्या कामगिरीची तुलना ऐतिहासिक आयसीसी डेटाशी करतो.
दुर्गम भागांसाठी एक मोठी संधी
आयटी सचिव आणि वरिष्ठ क्रीडा पत्रकार विक्रम सिंग यांनी ईटीव्हीला सांगितलं की, हे तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते जिथं व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध नाही. ते म्हणाले, "एआय आता फक्त कार्यालयांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. ते मैदानापर्यंत पोहोचलं आहे. एआय गाव आणि शहरांमधील खेळाडूंना एक मोठं व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यास मदत करू शकतं."
एआय कोचची वैशिष्ट्ये
ईटीव्ही भारतला दिलेल्या मुलाखतीत, गुगल टीमनं स्पष्ट केलं, एआय कोच रिअल-टाइम विश्लेषण, तांत्रिक त्रुटी ओळखणे, वैयक्तिकृत प्रशिक्षण योजना आणि मोबाइल-आधारित कोचिंग सारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करतं. यामुळं खेळाडूंना त्यांची कामगिरी सतत सुधारता येते. तंत्रज्ञान आणि खेळांचं हे संयोजन भविष्यात क्रिकेट प्रशिक्षणात बदल घडवू शकतं. एआय-आधारित कोचिंग केवळ प्रतिभा ओळखण्यास मदत करणार नाही, तर भारतीय क्रिकेटच्या भविष्यासाठी एक मजबूत पाया देखील प्रदान करेल.
हे वाचलंत का :