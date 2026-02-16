"जग भारतात येत आहे": पंतप्रधान मोदींनी केलं एआय इंडिया इम्पॅक्ट समिट 2026 मधील प्रतिनिधींचं स्वागत
India AI Impact Summit 2026 सुरू झाली आहे. जगातील प्रतिनिधी दिल्लीत दाखल झाले असून पंतप्रधान मोदी आज एक्स्पोचं उद्घाटन करणार आहेत.
Published : February 16, 2026 at 10:29 AM IST
नवी दिल्ली : जगातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नेते आज भारतात एकत्र आले आहेत. राजधानी दिल्लीत भव्यदिव्य "भारत AI प्रभाव समिट" सुरू झाली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते "भारत AI प्रभाव एक्स्पो 2026" चं उद्घाटन होणार आहे. सोमवारी पंतप्रधानांनी या महा कार्यक्रमातील प्रतिनिधींसाठी स्वागत करताना देशातील तरुणांच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदानावर प्रकाश टाकला.
X वर पोस्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जगभरातील लोक भारतात भारत AI प्रभाव समिटसाठी येत आहेत, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. यातून आपल्या देशातील तरुणांच्या क्षमतेचे दर्शन घडते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत झपाट्यानं प्रगती करत असून जागतिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे, याचा हा पुरावा आहे."
समिट आणि एक्स्पोचं स्वरूप
भारत मंडपम येथे आयोजित हा एक्स्पो 16 ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत चालणार आहे. एक्स्पो 71,000 चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर 10 अखंड क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. यात जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, केंद्र सरकारची मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार सहभागी होत आहेत. लोक, ग्रह आणि प्रगती अशा तीन थीमॅटिक "चक्रां"नुसार 300 हून अधिक क्युरेटेड प्रदर्शन पव्हेलियन आणि लाइव्ह डेमो सादर केले जाणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सहभाग आणि वैशिष्ट्ये
13 देशांच्या पव्हेलियनमधून AI इकोसिस्टममधील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य दिसून येईल. यात ऑस्ट्रेलिया, जपान, रशिया, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, सर्बिया, एस्टोनिया, ताजिकिस्तान आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. यात 600 हून अधिक उच्च क्षमतेच्या स्टार्टअप्सचा सहभाग असून, त्यापैकी अनेक जागतिक स्तरावर आणि जनसंख्येच्या प्रमाणात AI उपाय विकसित करत आहेत. कार्यक्रमात 2.5 लाखांहून अधिक अभ्यागत, त्यात आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा समावेश अपेक्षित आहे. याशिवाय 500 हून अधिक सत्रांमध्ये 3,250 पेक्षा जास्त वक्ते आणि पॅनेलिस्ट सहभागी होतील.
भारताच्या AI महत्वाकांक्षा आणि नवोन्मेष
ग्लोबल साऊथमधील पहिलं आंतरराष्ट्रीय AI समिट म्हणून हे आयोजन न्यू दिल्लीच्या महत्वाकांक्षेचं प्रतीक आहे. समावेशक, जबाबदार आणि प्रभावी AI भविष्य घडवणे. इंडिया AI मिशन अंतर्गत देशातील स्टार्टअप्स आणि कंसोर्टियाद्वारे विकसित 12 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडेल्सचं अनावरण होणार आहे. हे मॉडेल्स भारतीय डेटावर प्रशिक्षित असून देशातील 22 अधिकृत भाषांना अनुरूप आहेत. 2027 पर्यंत भारताचा AI बाजार 17 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज आहे. 800 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्ते, भरभराटीला आलेली स्टार्टअप संस्कृती आणि जागतिक दर्जाची डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या बळावर भारत नवोन्मेष आणि प्रभाव यांच्यातील पूल म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहे. हे समिट केवळ राजनैतिक यश नसून, AI क्षेत्रात भारताच्या दृढ इच्छाशक्तीचं प्रतीक आहे.
