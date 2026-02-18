इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026: सुंदर पिचाई यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ते 'इंडिया इम्पॅक्ट समिट 2026' साठी भारत भेटीवर आहेत.
Published : February 18, 2026 at 12:48 PM IST
नवी दिल्ली: गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी बुधवारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत तप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ते ' इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 साठी भारतात आहेत. सुंदर पिचाई 20 फेब्रुवारी रोजी शिखर परिषदेत मुख्य भाषण देतील.ग्लोबल साउथमधील जगातील पहिलं एआय समिट असल्यानं या शिखर परिषदेला विशेष महत्त्व आहे.
#WATCH | #IndiaAIImpactSummit2026 | Prime Minister Narendra Modi meets Google CEO Sundar Pichai in Delhi.— ANI (@ANI) February 18, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/JNjMaOa0ux
सुंदर पिचाई यांचं भारतात आगमन आणि स्वागत
भारतात आल्यानंतर, सुंदर पिचाई यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर पोस्ट केलीय. "एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात परत येऊन खूप आनंद होत आहे. नेहमीप्रमाणेच खूप चांगलं स्वागत झालं," असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. त्यांच्या पोस्टनं भारतातील चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. पिचाई यांच्या भेटीमुळं एआय क्षेत्रात भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित होतोय.
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026
16 फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू झालेली ही परिषद 20 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. या परिषदेत 110 हून अधिक देश, 30 आंतरराष्ट्रीय संघटना, सुमारे 20 राज्य/सरकार प्रमुख आणि 45 मंत्री सहभागी होत आहेत. ग्लोबल साउथमध्ये होणारी ही जगातील पहिली एआय परिषद आहे. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', असं या परिषदेचं ब्रीदवाक्य आहे.ही परिषद सरकारी धोरणकर्ते, उद्योग, शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान नवोन्मेषक आणि नागरी समाजातील एआय तज्ज्ञांना एकत्र आणेल. एआयच्या प्रशासन, सुरक्षा आणि सामाजिक परिणामांवर जागतिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी ही परिषद आयोजित केली जात आहे.
एआयबद्दल पंतप्रधान मोदींचे विचार
एएनआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एआयच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल सांगितलं. ते म्हणाले, “भारताचे आयटी क्षेत्र हे आपल्या सेवा निर्यातीचा कणा आहे आणि आर्थिक विकासाचा एक प्रमुख चालक आहे. एआय या क्षेत्रात प्रचंड संधी आणि आव्हानं दोन्ही आहे. बाजार अंदाजानुसार, एआय-सक्षम आउटसोर्सिंग आणि डोमेन-स्पेसिफिक ऑटोमेशनच्या नवीन लाटेमुळं भारताचं आयटी क्षेत्र 2030 पर्यंत 400 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतं.”
शिखर परिषदेची तीन प्रमुख तत्त्वे
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 ही तीन तत्त्वांवर आधारित आहे: ‘लोक, ग्रह आणि प्रगती’. ही तत्त्वे मानव-केंद्रित एआयला प्रोत्साहन देतात. या परिषदेमुळं मानवी हक्कांचं संरक्षण, समाजात समान फायदे, पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत एआय प्रगती आणि समावेशक आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे. ही तत्त्वे जागतिक एआय सहकार्याचं मार्गदर्शन करतील. पंतप्रधान मोदींसोबत सुंदर पिचाई यांची भेट आणि त्यांचे मुख्य भाषण शिखर परिषदेला अधिक जागतिक आयाम देईल. जागतिक एआय संभाषणात भारत आघाडीवर राहण्याचा निर्धार आहे.