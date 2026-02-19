भारत एआयमध्ये जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम: ऋषी सुनक
माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये भारत एआय क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम असल्याचं म्हटलंय.
Published : February 19, 2026 at 11:08 AM IST
नवी दिल्ली : माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी उत्तम स्थितीत असल्याचं प्रतिपादन केलं आहे. नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये बोलताना त्यांनी भारतात एआयबद्दल प्रचंड आशावाद आणि विश्वास असल्याचं सांगितलं. पाश्चात्य देशांमध्ये सध्या एआयबाबत चिंता आणि भीतीचं वातावरण असताना भारत वेगळा दृष्टिकोन दाखवत आहे, असं ते म्हणाले. तंत्रज्ञानातील नेतृत्व हे फक्त शोध घेण्यावर अवलंबून नसतं, तर ते समाजात मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यावर अवलंबून असतं, हे भारतानं ओळखलं आहे, असं सुनक म्हणाले.
भारतात एआयबद्दल आशावाद
ऋषी सुनक यांनी भारतातील जनतेच्या एआयबाबतच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचं कौतुक केलं. ते म्हणाले, “भारतात एआयबद्दल अपार आशावाद आणि विश्वास आहे, तर पश्चिमी देशांमध्ये सध्या चिंतेचेच वातावरण आहे.” भारत एआयच्या मोठ्या प्रमाणात अवलंब आणि सामाजिक अंमलबजावणीमध्ये जगाला दिशा दाखवू शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.
भारताच्या सामर्थ्यांचा पाया
सुनक यांनी भारताच्या एआय नेतृत्वाला मजबूत आधार असल्याचं अधोरेखित केलं. भारतात असलेला प्रतिभावान मनुष्यबळाचा साठा, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देणारी जनता यांचा समावेश आहे. या तिन्ही गोष्टींमुळं भारत एआयचं मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्यास सक्षम आहे, असं ते म्हणाले.
स्टॅनफोर्ड अहवालातील भारताचं स्थान
माजी ब्रिटिश पंतप्रधानांनी स्टॅनफोर्ड ग्लोबल एआय व्हायब्रन्सी 2025 अहवालाचा उल्लेख करून भारत एआय स्पर्धात्मकता आणि परिसंस्थेत तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं सांगितलं. हा अहवाल भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याची पुष्टी करतो, असं ते त्यांनी म्हटलंय.
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026
16 ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत नवी दिल्लीत होत असलेल्या इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये जगभरातील अनेक राष्ट्रप्रमुख, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि नवोन्मेषकर्ते सहभागी झाले आहेत. या परिषदेत एआयच्या नैतिक, समावेशक आणि शाश्वत वापरावर चर्चा होत आहे. भारताची ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ ही थीम या परिषदेच्या केंद्रस्थानी आहे. ऋषी सुनक यांच्या विधानानं भारताच्या एआय धोरणाला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. भारत एआयच्या क्षेत्रात केवळ शोधकर्ता नव्हे, तर जागतिक अंमलबजावणीचा आदर्श ठरू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हे वाचलंत का :