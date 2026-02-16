ETV Bharat / technology

भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 : नोंदणी आणि सहभाग कसा करावा

‘भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026’ आज भारत मंडपम येथे सुरू होत आहे. पंतप्रधान मोदी एक्स्पोचं उद्घाटन करतील; सुंदर पिचाई, सॅम ऑल्टमन उपस्थित राहतील.

India AI Impact Summit 2026
भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 (Etv Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 16, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : भारताची पहिली जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) परिषद भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 आजपासून सुरू होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आयोजित ही पाच दिवसीय परिषद 16 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान भारत मंडपम येथे होणार आहे. मुख्य समिट 19 आणि 20 फेब्रुवारीला होईल, तर पहिले तीन दिवस सत्रे, प्रदर्शने आणि कीनोट सेशन्स होतील मात्र. "मानवतेसाठी एआय, समावेशक वाढ आणि शाश्वत भविष्य" या थीमवर आधारित ही परिषद जागतिक दक्षिणेतील पहिली मोठी एआय परिषद आहे. जगभरातील नेते, उद्योगातील प्रमुख आणि तज्ञ येथे एकत्र येऊन एआयच्या जबाबदार वापरावर चर्चा करतील.

कार्यक्रमाची रुपरेषा आणि दिनदर्शिका
समिटचे पाच दिवस विविध उपक्रमांनी भरलेले आहेत. 16 फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Modi) भारत एआय एक्स्पोचं उद्घाटन करणार आहेत, ज्यात 300 हून अधिक प्रदर्शक आणि 30 पेक्षा जास्त देश सहभागी होतील. 17 फेब्रुवारीला आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, कृषी यासारख्या क्षेत्रातील एआय केसबुक लॉंच होतील. 18 फेब्रुवारीला संशोधन सिम्पोजियम आणि उद्योग सत्रे होतील. 20 फेब्रुवारीला जागतिक भागीदारी आणि लीडर्स डिक्लेरेशन स्वीकारले जाईल. दहा थीमॅटिक पॅव्हिलियन्समध्ये मानवी भांडवल, सुरक्षित एआय, नवोन्मेष आणि आर्थिक विकास यावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल.

प्रमुख वक्ते आणि अतिथी
या परिषदेचं वैशिष्ट्य म्हणजे जागतिक एआय क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती. गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई (Sundar Pichai), ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन (Sam Altman), एनविडियाचे जेन्सेन हुआंग, अँथ्रोपिकचे डारियो अमोडेई यांच्यासह मायक्रोसॉफ्टचे ब्रॅड स्मिथ, मेटाचे अलेक्झांडर वांग, मिस्ट्राल एआयचे आर्थर मेंश यांसारखे दिग्गज सहभागी होतील. भारतीय उद्योगातील मुकेश अंबानी (रिलायन्स), नंदन निलेकणी (इन्फोसिस), नटराजन चंद्रशेखरन (टाटा सन्स) हेही उपस्थित राहतील. याशिवाय जगभरातील धोरणकर्ते, संशोधक आणि स्टार्टअप्सचे प्रतिनिधी सहभागी होतील.

प्रदर्शन आणि विशेष उपक्रम
भारत एआय इम्पॅक्ट एक्स्पो हे या समिटचं मुख्य आकर्षण आहे. 10 हून अधिक थीमॅटिक पॅव्हिलियन्समध्ये एआयचा जागतिक चांगल्यासाठी वापर दाखवला जाईल. ग्लोबल इम्पॅक्ट चॅलेंज, एआय बाय हर (महिला उद्योजकांसाठी), युवाई (13-21 वयोगटातील नवोन्मेषकांसाठी) यासारखे उपक्रम होतील. संशोधन सिम्पोजियममध्ये जागतिक दक्षिणेतील उत्तम संशोधन आणि पोस्टर शोकेस सादर केले जातील.

नोंदणी आणि सहभाग कसा करावा
परिषदेसाठी नोंदणी अधिकृत वेबसाइट https://impact.indiaai.gov.in/registration वर करता येते. नोंदणी मोफत आहे, मात्र मर्यादित जागा असल्यानं लवकर नोंदणी करावी. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती भरून फोटो अपलोड करावा लागेल. मीडिया, मंत्री आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. अधिक माहितीसाठी impact-summit@indiaai.gov.in वर संपर्क साधावा. ही परिषद एआयला केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर मानवतेच्या कल्याणासाठी कसा वापर करावा यावर चर्चा होणार आहे. जागतिक सहकार्यानं समावेशक आणि शाश्वत एआय विकास साधण्याची ही संधी आहे.

हे वाचलंत का :

  1. सहा पंतप्रधान, सात राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर, 10,000 पोलीस तैनात, जाणून घ्या कारण
  2. भारतनेट जगातील सर्वात मोठा सरकारी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प : ज्योतिरादित्य सिंधिया
  3. नथिंगचं भारतातील पहिलं फ्लॅगशिप स्टोअर बेंगळुरूत सुरू

TAGGED:

INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026
SUNDAR PICHAI
SAM ALTMAN
AI IMPACT SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.