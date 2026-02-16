India AI Impact Summit 2026 : अमेझॉन, अल्फाबेट, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाची 700 अब्ज डॉलरची एआयमध्ये गुंतवणूक
नवी दिल्लीत भारत एआय प्रभाव शिखर परिषद 2026 सुरू झाली. पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन करून “सर्वजन हिताय” तत्त्वावर समावेशक एआय नेतृत्वाची घोषणा केली.
नवी दिल्ली : भारत एआय प्रभाव शिखर परिषद 2026 (India AI Impact Summit 2026) हे जगातील सर्वात मोठ्या एआय कार्यक्रमांपैकी एक ठरलंय. 45 हून अधिक देशांचे राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, सीईओ, संशोधक आणि नेते एकत्र आले आहेत. 600 हून अधिक स्टार्टअप्स, 3,000 वक्ते आणि 2.5 लाखांहून अधिक अभ्यागतांच्या अपेक्षेनं ही शिखर परिषद एआयच्या आर्थिक परिवर्तन, शासन, पायाभूत सुविधा, समावेशकता आणि नीतिमत्तापूर्ण वापरावर गंभीर चर्चा करण्याचं महत्त्वाचे व्यासपीठ बनलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्घाटनानं या परिषदेला वैश्विक नेतृत्वाची साथ मिळालीय.
जागतिक एआय नेतृत्वासाठी भारत नवं व्यासपीठ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेचं उद्घाटन करताना भारत “एआय परिवर्तनाचं” नेतृत्व करण्यास सज्ज असल्याचं सांगितले. त्यांनी “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” हा संस्कृत मंत्र परिषदेच्या मुख्य संकल्पनेतून मांडला. एआयचा वापर लोककल्याण, नावीन्य आणि समान समृद्धीसाठी व्हावा, केवळ व्यावसायिक हितांसाठी नव्हे. भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप परिसंस्था आणि नियामक चौकटीच्या प्रगतीचा उल्लेख करून त्यांनी जागतिक भागीदारांना भारतात डेटा साठवण आणि प्रक्रिया करण्याचं आमंत्रण दिलं. विश्लेषकांच्या मते, ही शिखर परिषद आयोजित करून भारत स्वतःला प्रगत आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील पूल म्हणून सादर करत आहे. एआयचे लाभ काहीच देशांपुरते मर्यादित राहू नयेत, यासाठी समावेशक चौकटीची गरज असल्याचं भारताचं मत आहे.
उच्चस्तरीय उपस्थिती आणि धोरणात्मक संवाद
परिषदेत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला द सिल्व्हा यांच्यासह गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ओपनएआय, मेटा, अँथ्रोपिक आणि क्वालकॉम यांसारख्या आघाडीच्या एआय कंपन्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सन हुआंग वैयक्तिक कारणास्तव अनुपस्थित राहणार असले, तरी कंपनीकडून वरिष्ठ शिष्टमंडळ हजर आहे. ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांनी तीन स्तंभांची प्रवेश, अवलंबन आणि स्वायत्तताची मांडणी केली. एआय परवडणारा, शिक्षण-आरोग्य यांसारख्या सामाजिक व्यवस्थांमध्ये अंतर्भूत बदल करणारं हवं, असं त्यांचं मत आहे. त्यांनी भारताच्या इंडिया एआय मिशनची विशेष प्रशंसा केली.
अर्थव्यवस्थेतील एआयचं महत्व
जागतिक पातळीवर एआय पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक होत आहे. अॅमेझॉन, अल्फाबेट, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा या पाच प्रमुख कंपन्या 2026 मध्ये जवळपास 700 अब्ज डॉलर गुंतवणार आहेत. या गुंतवणुकीमुळं रोजगार बाजार, उद्योग स्पर्धा आणि आर्थिक गतिशीलता बदलत आहे. परिषदेत “लहान एआय” (small AI) च्या वापरावर विशेष भर आहे. कमी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागांसाठी परवडणारे, हलके एआय उपायाची गरज आहे. विशेषतः शेती, आरोग्य आणि शासन क्षेत्रात एआयचा वापर अधिक करण्याची गरज आहे.
सामाजिक-नीतिमत्तापूर्ण आयाम
एआयमुळं होणारे रोजगार विस्थापन, शिक्षण सुधारणा आणि डिजिटल वातावरणात बालसुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांवरही सखोल चर्चा होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एआय वापराच्या चौकटींची मागणी करत आहेत.
