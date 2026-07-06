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न्यायालयाच्या कामकाजाचे व्हिडिओ ओळखणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य - गुगल

युट्यूबवर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे अनधिकृत व्हिडिओंवर देखरेख ठेवणे शक्य नसल्याचं गुगलने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले.

Delhi High Court
दिल्ली उच्च न्यायालय (IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 4:19 PM IST

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नवी दिल्ली: सोशल मीडियावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे व्हिडिओ अपलोड करण्याबाबतच्या खटल्यात गुगलनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कंपनीनं म्हटलं आहे की, युट्यूबवर न्यायालयाच्या कामकाजाचे अनधिकृत व्हिडिओ ओळखणे किंवा ते पुन्हा अपलोड होण्यापासून रोखणे तांत्रिक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. ज्या व्हिडिओंचे विशिष्ट URL किंवा वेब लिंक्स दिले जातील, केवळ तेच व्हिडिओ गुगल काढून टाकू शकतं. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि पत्रकार रवीश कुमार यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

गुगलचे प्रतिज्ञापत्र : दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गुगलनं म्हटलं, न्यायालयाच्या कामकाजाच्या अनधिकृत रेकॉर्डिंगसाठी युट्यूबवर सतत लक्ष ठेवणे किंवा ते शेअर होण्यापासून रोखणे कंपनीसाठी शक्य नाही. कंपनीनं स्पष्ट केलं की सोशल मीडियावर अनधिकृत मजकूर पुन्हा अपलोड होण्यापासून रोखण्याचे आदेश कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य नाहीत, कारण त्याचं पालन करणे जवळजवळ अशक्य आहे. गुगलनं नमूद केलं की युट्यूबवर अपलोड केल्या जाणाऱ्या लाखो व्हिडिओंपैकी, कोणता विशिष्ट व्हिडिओ न्यायालयाच्या कामकाजाचा आहे आणि तो अनधिकृत आहे हे ओळखणे अत्यंत कठीण आहे. युट्यूबवरून एखादा व्हिडिओ काढून टाकल्यानंतरही, तो पुन्हा अपलोड होण्यापासून रोखणे कंपनीच्या क्षमतेपलीकडील गोष्ट आहे; विशिष्ट URL दिल्यासच कंपनी कारवाई करू शकते.

याचिकेची पार्श्वभूमी: ही याचिका एका वकिलानं दाखल केली आहे. यात आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल; मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, पूरणदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत आणि विनय मिश्रा; काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह; आणि पत्रकार रवीश कुमार यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेनुसार, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण (एक्साईज पॉलिसी) घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल यांना दोषमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयनं दिलेल्या आव्हानावर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी या प्रकरणातून स्वतःला वेगळं करून घ्यावं (recuse) अशी मागणी करण्यात आली होती. या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि युट्यूबवर अपलोड करण्यात आले होते. हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान करणारा आणि लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. केजरीवाल यांनी निराधार आणि दिशाभूल करणारे युक्तिवाद केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानं केला होता.

न्यायिक प्रक्रिया आणि गुगलची भूमिका: 20 एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने त्यांना या प्रकरणातून बाजूला व्हावं (recusal) अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. केवळ युक्तिवाद किंवा तर्कवितर्कांच्या आधारे एखाद्या न्यायाधीशाला प्रकरणातून हटवता येत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायिक कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगबाबत देशातील विविध उच्च न्यायालयं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. तथापि, गुगलनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, अशा बाबींवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे सर्च इंजिन्स आणि प्लॅटफॉर्म्ससाठी शक्य नाही. या प्रकरणामुळं डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची उत्तरदायित्व, न्यायालयीन गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर न्यायालयीन कामकाजाच्या प्रक्षेपणाचे नियमन करण्यातील आव्हानं गुगलच्या भूमिकेमुळं अधोरेखित झाली आहेत. ही याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा आहे.

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