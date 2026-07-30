आयआयटी मुंबईच्या चार प्राध्यापकांची 'J C Bose Fellowship 2026'साठी शिफारस
आयआयटी मुंबईमधील चार प्राध्यापकांची 'जे.सी. बोस ग्रँट'साठी शिफारस करण्यात आली आहे. प्राध्यापक रविकांत, चौधरी, आनंद आणि मैटी यांनी केलेल्या संशोधनाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
Published : July 30, 2026 at 12:41 PM IST
मुंबई: 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन'नं (ANRF) भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (IIT Bombay) मधील चार प्राध्यापकांची 'जे.सी. बोस ग्रँट'साठी शिफारस केली आहे. हा भारतातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक आहे. प्राध्यापक एम. रविकांत (Prof. M. Ravikanth), दीपांकर चौधरी (Prof. Deepankar Choudhury), रुची आनंद (Prof. Ruchi Anand) आणि देबब्रत मैटी (Prof. Debabrata Maiti) यांना हा प्रतिष्ठित सन्मान मिळाला आहे. ही पाच वर्षांची अनुदानाची योजना सक्रिय संशोधकांना त्यांच्या पुढील संशोधनाच्या उपक्रमांना चालना देण्यासाठी दिली जाईल.
Congratulations to— IIT Bombay (@iitbombay) July 30, 2026
Prof. M Ravikanth, Department of Chemistry
Prof. Deepankar Choudhury, Department of Civil Engineering
Prof. Ruchi Anand, Department of Chemistry
Prof. Debabrata Maiti, Department of Chemistry
for having received recommendation for the prestigious J.C. Bose… pic.twitter.com/TIdKRxhcGM
भूकंप अभियांत्रिकीपासून औषध संशोधनापर्यंत संशोधन: या चार प्राध्यापकांचे कार्य रसायनशास्त्र आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering) या शाखांशी संबंधित असलं, तरी त्याचे उपयोग विविध क्षेत्रांत होतात. रसायनशास्त्र विभागातील प्राध्यापक एम. रविकांत हे 'पोरफायरिन' (porphyrins) आणि 'मॅक्रोसायक्लिक रेणू' (macrocyclic molecules) वरील संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी रासायनिक संवेदन (chemical sensing), प्रकाश-रसायनशास्त्र (photochemistry) आणि प्रगत कार्यात्मक साहित्य (advanced functional materials) या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. ते 'इंडियन ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस' आणि 'नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस, इंडिया'चे फेलो आहेत.
भूकंप-रोधक पायाभूत सुविधा: स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापक दीपांकर चौधरी हे 'जिओटेक्निकल अर्थक्वेक इंजिनिअरिंग'मधील (geotechnical earthquake engineering) प्रमुख तज्ज्ञ आहेत. त्यांचे संशोधन भूकंपादरम्यान मातीचे वर्तन, पायाभूत अभियांत्रिकी (foundation engineering) आणि सुरक्षित इमारतींची रचना यांवर केंद्रित आहे. 'पाइल्ड-राफ्ट फाऊंडेशन्स'साठी (piled-raft foundations) आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारताचा अभियांत्रिकी कोड 'IS: 19117' विकसित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भूकंपप्रवण क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात त्यांचं कार्य अत्यंत मोलाचं आहे.
अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स आणि आधुनिक रसायनशास्त्र: रसायनशास्त्र विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापक रुची आनंद या संरचनात्मक जैव-रसायनशास्त्र (structural biochemistry), बायोसेन्सर्स आणि अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स या क्षेत्रांत संशोधन करतात. 'मॅक्रोमॉलिक्युलर क्रिस्टलोग्राफी'सारख्या तंत्रांचा वापर करून, रोगकारक सूक्ष्मजीव औषधांना दाद न देण्याची क्षमता (drug resistance) कशी विकसित करतात, याचा त्या अभ्यास करतात. हे संशोधन नवीन आणि प्रभावी उपचार पद्धती विकसित करण्यास मदत करते. 'द वर्ल्ड ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस' (TWAS) आणि 'इंडियन नॅशनल सायन्स ॲकॅडमी' (INSA) च्या फेलो असलेल्या प्राध्यापक आनंद यांना 'नॅशनल वुमन बायोसायंटिस्ट अवॉर्ड'नंही सन्मानित करण्यात आलं आहे. प्रा. देबब्रता मैती हे संश्लेषित सेंद्रिय रसायनशास्त्राच्या क्षेत्रातील भारतातील एक अग्रगण्य संशोधक आहेत. C-H बंध सक्रिय करण्यावरील त्यांच्या अग्रगामी कार्यामुळं औषधनिर्माण क्षेत्रात क्रांती घडली आहे. या संशोधनामुळं जटिल औषध रेणूंचे अधिक कार्यक्षम संश्लेषण करणे शक्य होतं.
शांती स्वरूप भटनागर पुरस्काराचे मानकरी असलेले प्रा. मैती, 'सिनलेट' (Synlett) या आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र नियतकालिकाचे मुख्य संपादक म्हणून कार्यरत आहेत. प्रा. देबब्रता मैती हे संश्लेषित सेंद्रिय रसायनशास्त्राच्या क्षेत्रातील सर्वात नामांकित शास्त्रज्ञांपैकी एक मानले जातात. त्यांचे C-H बंध सक्रिय करण्यावरील संशोधन, नवीन औषधे विकसित करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि जलद बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
जे.सी. बोस अनुदान म्हणजे काय? : जे.सी. बोस अनुदान (पूर्वीची जे.सी. बोस राष्ट्रीय फेलोशिप) हे 45 ते 65 वर्षे वयोगटातील शास्त्रज्ञांना दिलं जातं. एएनआरएफ (ANRF) द्वारे प्रशासित, हे अनुदान पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी दरवर्षी 25 लाख रुपये प्रदान करते. संशोधनासाठीच्या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, संस्थेची पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. ही केवळ आर्थिक मदत नसून भारतातील कार्यरत संशोधकांसाठी एक प्रतिष्ठित सन्मान मानला जातो, तसंच संशोधकांच्या पुढील पिढीसाठी मार्गदर्शनालाही प्रोत्साहन देतो.
आयआयटी मुंबईनं एकाच वर्षात चार प्राध्यापकांसाठी ही मान्यता मिळवून संस्थेच्या संशोधन क्षेत्रातील उत्कृष्टतेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे. भूकंपरोधक इमारती, शाश्वत रसायनशास्त्र, प्रतिजैविक प्रतिरोध आणि औषध शोध यांसारख्या क्षेत्रांतील त्यांचे योगदान राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
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