भारतातील पहिली eVTOL एअर टॅक्सी सादर, जाणून घ्या कशी काम करते?
आयआयटी मद्रास स्टार्टअप ePlane नं भारताची पहिली eVTOL एअर टॅक्सी सादर केलीय. 2028 पर्यंत हवाई अॅम्ब्युलन्स आणि प्रवासी सेवांसाठी व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करण्याचं उद्दिष्ट आहे.
Published : July 20, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई : आयआयटी मद्रासनं इनक्युबेट केलेल्या स्टार्टअप ePlane कंपनीनं जुलै 2026 च्या सुरुवातीला भारतातील पहिलं इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेक-ऑफ अँड लँडिंग (eVTOL) विमान प्रोटोटाइप यशस्वीरित्या लाँच केलं. कंपनी 2028 पर्यंत व्यावसायिक सेवांची सुरुवात करण्याच्या योजना आखत आहे. प्रथम हवाई अॅम्ब्युलन्सद्वारे सेवा सुरू करून नंतर शहरी प्रवासी वाहतुकीकडे विस्तार करण्यात येणार आहे. जगभरात अमेरिका, युरोप आणि चीनमधील कंपन्या eVTOL विमानांच्या व्यावसायिकरणासाठी धडपडत असताना भारतानंही या स्पर्धेत उडी घेतली आहे.
eVTOL म्हणजे काय? : eVTOL म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हर्टिकल टेक-ऑफ अँड लँडिंग विमान. हे बॅटरीवर चालणारे विमान हेलिकॉप्टरप्रमाणे उभे उडतं आणि जमिनीवर उतरते, तर विमानाप्रमाणे पुढं उडतं. यासाठी लांब रनवेची गरज नसते. बहुतेक डिझाईनमध्ये एका मोठ्या रोटरऐवजी अनेक छोट्या इलेक्ट्रिक प्रोपेलर्स वापरलं जातात, ज्यामुळं छोट्या जागेवरून उड्डाण शक्य होतं. 2024 च्या Heliyon जर्नलमधील अभ्यासानुसार, eVTOL विमानं इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, प्रगत सामग्री आणि स्वायत्त तंत्रज्ञान यांचा वापर करतात. हे Advanced Air Mobility (AAM) चा भाग आहे. हेलिकॉप्टरची होव्हरिंग क्षमता आणि फिक्स्ड-विंग विमानाची क्रूझिंग कार्यक्षमता यांचा संगम यात दिसतो.
हेलिकॉप्टरपासून eVTOL वेगळं कसं? : एअर टॅक्सी आणि हेलिकॉप्टर दोन्हीही उभे उडू आणि उतरू शकतात, पण त्यांची रचना आणि तंत्रज्ञान वेगळं आहे. हेलिकॉप्टर एक किंवा दोन मोठ्या रोटर्सवर अवलंबून असतात आणि एव्हिएशन फ्यूल वापरतात. eVTOL मात्र अनेक इलेक्ट्रिक मोटर्स आणि बॅटरीवर चालणारे प्रोपेलर्स वापरतात. Distributed Electric Propulsion (DEP) तंत्रज्ञानामुळं एक प्रोपेलर बिघडला तरी इतर चालू राहून सुरक्षित उतरणं शक्य होतं. यामुळं आवाज कमी होतो, देखभाल खर्च कमी होतो आणि सुरक्षितता वाढते, असं अपेक्षित आहे.
ePlane प्रोटोटाइप कसे कार्य करेल? : ePlane चं प्रोटोटाइप उभे उड्डाण, संक्रमण आणि पुढील उड्डाण करू शकतं. प्रथम हवाई अॅम्ब्युलन्ससाठी वापर केला जाईल. त्यानंतर विमानतळ सेवा आणि शहरी प्रवासी वाहतूक सुरू होईल. रस्त्यावरील ट्राफिक टाळून छोट्या अंतराच्या प्रवासात वेळेची बचत होईल.
हवाई अॅम्ब्युलन्स का प्राधान्य? : बहुतेक eVTOL कंपन्या प्रथम प्रवासी टॅक्सीऐवजी अॅम्ब्युलन्सवर लक्ष केंद्रित करतात. कारण रुग्णालये निश्चित ठिकाणी असतात, भाडे जास्त मिळतं आणि रुग्णांच्या जीवितासाठी वेग महत्त्वाचा असतो. फेब्रुवारी 2025 मध्ये ICATT नं ePlane सोबत 788 eVTOL हवाई अॅम्ब्युलन्स खरेदीचा करार केला आहे. विमानतळ कनेक्टिव्हिटी हा देखील सोपा प्रारंभिक वापर आहे.
व्यावसायिक सेवांसमोर आव्हाने :
- प्रमाणीकरण (Certification): प्रत्येक एअर टॅक्सीला एअरवर्थिनेस प्रमाणपत्र आवश्यक. विविध देशांच्या नियमांमध्ये फरक असल्यानं खर्च आणि वेळ वाढतो.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: व्हर्टिपोर्ट्स, चार्जिंग सुविधा आणि एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आवश्यक.
- बॅटरी मर्यादा: बॅटरीचे वजन जास्त असल्यानं रेंज आणि पेलोड मर्यादित राहते. बॅटरी तंत्रज्ञानातील प्रगती आवश्यक.
- नियम आणि परवानग्या: पायलट लायसन्स, देखभाल आणि ऑपरेशन नियम तयार करणे गरजेचं.
भारताची स्थिती : भारतानं eVTOL क्षेत्रात उशिरा प्रवेश केला, तरी ePlane आणि Sarla Aviation सारख्या स्टार्टअप्स सक्रिय आहेत. सरकारनंही प्रगत विमान तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिलं आहे. जागतिक स्तरावर Joby Aviation, Archer, EHang, Volocopter, Lilium आणि Airbus सारख्या कंपन्या प्रमाणीकरण आणि चाचण्या घेत आहेत.
eVTOL तंत्रज्ञान शहरातील वाहतूक क्रांती घडवू शकतं. ePlane च्या यशानं भारताला या भविष्यातील मोडमध्ये मजबूत स्थान मिळवून दिलं आहे. 2028 पर्यंत व्यावसायिक उड्डाणे सुरू झाल्यास हवाई अॅम्ब्युलन्स आणि एअर टॅक्सी सेवांमुळं लाखो प्रवाशांचा प्रवास सोपा आणि वेगवान होईल.
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