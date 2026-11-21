आयआयटी खरगपूरला एआय (AI) संशोधनासाठी गुगलकडून 46 कोटी रुपयांचं अनुदान
आयआयटी खरगपूरच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त, गुगलनं प्रगत एआय (AI) संशोधनासाठी 46 कोटी रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं आहे.
Published : November 21, 2026 at 3:10 PM IST
मुंबई: जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी 'गुगल'नं शनिवारी घोषणा केली की, ते प्रतिष्ठित 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' (आयआयटी) खरगपूरला 5 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 46 कोटी रुपये) देणार आहेत. ही रक्कम प्रगत 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) क्षेत्रातील संशोधनाला गती देण्यासाठी वापरली जाईल. संस्थेच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त (अमृत महोत्सव) आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. या निधीचा मुख्य उद्देश भारतातील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षेत्रातील पुढच्या पिढीला घडवणे हा आहे. या प्रसंगी बोलताना आयआयटी खरगपूरचे संचालक प्रा. सुमन चक्रवर्ती यांनी सांगितलं की, 'अप्लाइड एआय' (Applied AI) संशोधन निधीची संकल्पना संस्थेचे माजी विद्यार्थी आणि गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आली आहे.
STORY | Google announces USD 5 mn funding for IIT Kharagpur for advanced AI research Technology giant Google on Saturday said it will provide IIT Kharagpur with USD 5 million, about Rs 46 crore, to develop and accelerate advanced AI research. READ: https://t.co/0fJqjN1idJ https://t.co/KmJZEqghci— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
"आयआयटी खरगपूर भारतीय भाषा, कृषी आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत अत्यंत मोलाचं काम करत आहे. या नवीन भागीदारीच्या माध्यमातून, त्यांच्या प्रयत्नांचा प्रभाव अधिक वेगाने वाढवण्यास मदत करण्यास गुगल उत्सुक आहे. ज्याप्रमाणे आयआयटी खरगपूरनं माझ्या करिअरला आकार दिला, त्याचप्रमाणे मला खात्री आहे की, हे सहकार्य पुढील पिढीतील विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यास मोलाची भूमिका बजावेल." - सुंदर पिचाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुगल
तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित निधीची रचना: या भागीदारीबद्दल अधिक माहिती देताना गुगलनं आपल्या अधिकृत ब्लॉग पोस्टमध्ये स्पष्ट केलं की, हे अनुदान तीन मुख्य स्तंभांच्या माध्यमातून संस्थेतील संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना मदत करेल: प्रगत एआय संशोधन, शैक्षणिक संधी आणि एआय क्षमता निर्मिती (Capacity Building). या तीन क्षेत्रांतील एकत्रित प्रयत्नांमुळं संस्थेतील संशोधन आणि शिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. एआयच्या माध्यमातून वास्तविक जगातील आव्हानांवर मात: पहिल्या स्तंभांतर्गत—प्रगत एआय संशोधन, सामाजिक आणि व्यावहारिक आव्हानांवर उपाय शोधण्यावर भर दिला जाईल. यामध्ये भारतीय भाषा (Indic languages), पदार्थ विज्ञान (Material Science), कृषी आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञान (EdTech) या चार प्रमुख क्षेत्रांत एआयचा प्रभावी वापर करण्यावर संशोधन केलं जाईल. यामुळं ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विविध समस्यांवर तांत्रिक उपाय शोधणे सोपं होईल.
अभ्यासक्रम विकासाला बळकटी: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तंभांतर्गत, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी एआय प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तारले जातील आणि नवीन अभ्यासक्रम विकसित केले जातील. याव्यतिरिक्त, या निधीचा वापर संस्थेची एआय संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि उपलब्ध साधने (tools) आधुनिक करण्यासाठी केला जाईल, ज्यामुळे संपूर्ण कॅम्पसमध्ये एक सक्षम तांत्रिक परिसंस्था (technological ecosystem) निर्माण होईल. यामुळे विद्यार्थी आणि संशोधकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.
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