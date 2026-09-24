आयआयटी दिल्लीची कमाल, भारतातील पहिलं स्वदेशी मायक्रो-ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट विकसित
आयआयटी दिल्लीच्या संशोधकांनी भारताचं पहिलं स्वदेशी मायक्रो-जीपीयू विकसित केलं आहे. यामुळं एम्बेडेड ॲप्लिकेशन्ससाठी परवडणाऱ्या ग्राफिक्स सिस्टीम उपलब्ध होतील.
Published : September 24, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई: इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT DELHI ) दिल्लीच्या संशोधकांनी देशातील पहिलं कार्यात्मक आणि प्रात्यक्षिक दाखवता येण्याजोगे स्वदेशी मायक्रो-ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट (मायक्रो-जीपीयू) विकसित केलं आहे. जीपीयूचा वापर आधुनिक हार्डवेअरमध्ये, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आणि मशीन लर्निंग इंजिनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. सध्या, सर्व जीपीयू आयात केले जातात; आयआयटी दिल्लीच्या संशोधकांनी विकसित केलेले हे युनिट पहिले कार्यात्मक, स्वदेशी मायक्रो-जीपीयू आहे.
एम्बेडेड ॲप्लिकेशन्ससाठी योग्य आर्किटेक्चर: हे मायक्रो-जीपीयू आर्किटेक्चर एम्बेडेड ॲप्लिकेशन्ससाठी स्वदेशी ग्राफिक्स आणि डिस्प्ले-प्रोसेसिंग सिस्टीम सक्षम करेल. विद्युत अभियांत्रिकी विभागातील संशोधकांनी एका विशेष फ्लोटिंग-पॉइंट जीपीयू इंजिनचा वापर करून प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स रेंडरिंगचे प्रात्यक्षिक दाखवलं आहे. ही प्रणाली रजिस्टर ट्रान्सफर लँग्वेज (RTL) वापरून पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यात आली आहे आणि स्पार्टन-7 फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अॅरे (FPGA) प्लॅटफॉर्मवर मॅप करण्यात आली आहे.
विविध अनुप्रयोगांसाठी उपयुक्त: एम.टेक विद्यार्थी नम्मी आकाश यांनी स्पष्ट केलं, “हे हार्डवेअर आर्किटेक्चर एक स्केलेबल, प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स प्रोसेसर आयपी आहे, जे औद्योगिक नियंत्रण डिस्प्ले, कमी किमतीचं मानवी-यंत्र इंटरफेस, ई-रिक्षा डॅशबोर्ड नेव्हिगेटर, लहान मासेमारी बोटींसाठी अंतर्गत जलमार्ग नेव्हिगेशन टर्मिनल, शैक्षणिक ई-बुक रीडर आणि इतर परवडणाऱ्या एम्बेडेड व्हिज्युअलायझेशन सिस्टीमसाठी उपयुक्त आहे. हे सिलिकॉन एएसआयसी (ASICs) किंवा एफपीजीए (FPGAs) सारख्या प्रोग्रामेबल हार्डवेअरवर मॅप केलं जाऊ शकतं. एफपीजीए अंमलबजावणी आणि भविष्यातील एएसआयसीसाठी एक संक्षिप्त पण खऱ्या अर्थाने प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स-प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट होते. अशा स्वदेशी हार्डवेअर प्रणाली परवडणाऱ्या डिजिटल-अॅक्सेस प्लॅटफॉर्मला समर्थन देऊ शकतात आणि डिजिटल दरी कमी करण्यास हातभार लावू शकतात.”
संधोधन आराखडा: संशोधक सध्या 816-कोअर व्हेक्टर-शैलीतील ग्राफिक्स प्रोसेसर आर्किटेक्चर, एक ऑप्टिमाइझ्ड कंपायलर आणि ग्राफिक्स सॉफ्टवेअर टूलचेन, तसंच 65-नॅनोमीटर ASIC प्रक्रियेवर आधारित प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्टच्या दिशेनं काम करत आहेत. त्यांचा विश्वास आहे की, 65-नॅनोमीटर तंत्रज्ञानासारखे प्रगत सेमीकंडक्टर प्रोसेस नोड्स, एम्बेडेड सिस्टीम्ससाठी आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य, स्वदेशी ग्राफिक्स सिलिकॉन शक्य करू शकतात.
विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक शिक्षण: विद्युत अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक कौशिक साहा यांनी सांगितलं की, हा प्रकल्प विद्यार्थ्यांना अंकगणितीय हार्डवेअर, प्रोग्रामेबल आर्किटेक्चर, कंपाइलर्स आणि एम्बेडेड सिस्टीमच्या संकल्पना एकत्रित करण्यास प्रोत्साहित करेल.
हे वाचलंत का :