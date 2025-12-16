वोडाफोन आयडियानं लाँच केला भारतातील पहिला रिचार्ज-लिंक्ड मोबाईल चोरी नुकसान विमा
वोडाफोन आयडियानं भारतातील पहिली रिचार्ज लिंक्ड मोबाईल चोरी आणि नुकसान विमा योजना सुरू केली.
नवी दिल्ली : भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आयडिया (Vi) नं आदित्य बिर्ला हेल्थ इन्शुरन्स सोबतची भागीदारी वाढवत, प्रीपेड ग्राहकांसाठी रिचार्ज-लिंक्ड मोबाईल चोरी आणि नुकसान विमा योजना लाँच केली आहे. ही योजना आयओएस आणि अँड्रॉइड डिव्हाइसेस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. या योजनेमुळं कंपनी आपल्या डिजिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहे. कंपनी नव्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी, सरासरी महसूल प्रति युजर (ARPU) वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळं कंपनीला रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या मोठ्या स्पर्धकांशी स्पर्धा करणे सोपं होईल.
ही नवी योजना Vi च्या तीन प्रीपेड प्लॅन्समध्ये उपलब्ध आहे: 61 चा प्लॅन ज्यात हँडसेट विम्याची 30 दिवसांची वैधता आहे, 201 चा प्लॅन ज्यात 180 दिवसांची वैधता आणि 251 चा प्लॅन ज्यात 365 दिवसांची (एक वर्ष) वैधता आहे. प्रत्येक प्लॅनमध्ये 25,0000 पर्यंतचा विमा कव्हर मिळतो. 61 प्लॅनमध्ये 15 दिवसांसाठी 2 जीबी डेटा, तर 201आणि 251 प्लॅन्समध्ये प्रत्येकी 30 दिवसांसाठी 10 जीबी डेटा मिळतो.
Vi च्या मते, ही योजना ग्राहकांचे मोबाईल हरवणे किंवा चोरी होण्याच्या प्रमुख चिंतेचे निराकरण करते, जी पारंपरिक फक्त नुकसान विमा पॉलिसींमध्ये सहसा कव्हर होत नाही. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) मे 2025 च्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 825.5% कुटुंबांकडं किमान एक स्मार्टफोन आहे. उद्योग अहवालानुसार, हँडसेट विमा बाजार हा यंदा 2.6 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, जो दरवर्षी जवळपास 14% ने वाढत आहे. मध्यम श्रेणीच्या फोनची बदली करण्याचा खर्च साधारणपणे 20,0000 ते 25,000 पर्यंत असतो.
“रोजच्या प्रीपेड रिचार्जमध्ये विमा कव्हर समाविष्ट करून, Vi उच्च प्रीमियम, सोयी आणि उपलब्धतेशी संबंधित बाजारातील त्रुटी दूर करत आहे,” असं कंपनीनं म्हटलं आहे. पारंपरिक विम्याच्या उच्च प्रीमियमचा सामना करण्यासाठी, ही योजना खर्च रिचार्ज पेमेंट्समध्ये छोट्या भागांमध्ये वाटून परवडणारी बनवते, ज्यामुळे अधिक ग्राहकांना संरक्षण मिळते.
याशिवाय, Vi क्लेम प्रक्रियेसाठी सोपी, डिजिटल-प्रथम सुविधा देईल, ज्यात विद्यमान ग्राहक डेटाचा वापर करून कागदपत्रे कमी करणे आणि प्रक्रिया जलद करणे समाविष्ट आहे. “रिचार्ज पॅक्ससोबत हँडसेट संरक्षण करून, Vi महत्त्वपूर्ण विमा ऑफर पारंपरिक चॅनेल्सपलीकडे विस्तारित करत आहे, असं कंपनीनं म्हटलं आहे.
Vi च्या प्रीपेड सेगमेंटमधील इतर नाविन्यपूर्ण ऑफरमध्ये हीरो अनलिमिटेड सूट समाविष्ट आहे, ज्यात अनलिमिटेड हाय-स्पीड नाईट डेटा, विकेंड डेटा रोलओव्हर आणि ऑन-डिमांड एक्स्ट्रा डेटा मिळतो. कंपनीनं सुपर हीरो प्लॅन्स लाँच करून 12 तास अनलिमिटेड डेटा आणि नॉनस्टॉप हीरो प्लॅन्सद्वारे 24 तास अनलिमिटेड डेटा (डेली कोटाशिवाय) ऑफर वाढवली आहे. ही योजना ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत सुरक्षितता देऊन, Vi ला बाजारात मजबूत स्थान मिळवून देईल असा विश्वास आहे.
