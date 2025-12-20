IBM ची मोठी घोषणा: 2030 पर्यंत 50 लाख भारतीयांना AI, सायबरसुरक्षा आणि क्वांटममध्ये देणार प्रशिक्षण!

ETV Bharat / technology

December 20, 2025

मुंबई : IBM नं एक मोठी आणि घोषणा केली आहे. कंपनी 2030 पर्यंत भारतातील 50 लाख विद्यार्थी आणि तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सायबरसुरक्षा आणि क्वांटम कम्प्युटिंग या भविष्याच्या तंत्रज्ञानांमध्ये कुशल बनवणार आहे. हे प्रशिक्षण मुख्यतः IBM SkillsBuild या मोफत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे दिले जाईल, ज्यात 1,000 पेक्षा जास्त कोर्सेस उपलब्ध आहेत.

क्वांटममध्ये भारत आघाडीवर नेणार
या उपक्रमाचा उद्देश भारताला जागतिक स्तरावर AI आणि क्वांटममध्ये आघाडीवर नेण्याचा आहे. IBMचे सीईओ अरविंद कृष्णा यांनी सांगितलं की, "भारताकडं AI आणि क्वांटममध्ये जगाचं नेतृत्व करण्याची क्षमता आणि महत्वाकांक्षा आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानं भारतात आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक बदल घडतील."

AI शिक्षणावर भर
IBM शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये AI शिक्षण वाढवणार आहे. AICTE सारख्या संस्थांसोबत भागीदारी करून नवे अभ्यासक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, हॅकाथॉन आणि इंटर्नशिप्स आयोजित केल्या जातील. शालेय स्तरावरही विशेष AI कोर्स आणि शिक्षकांसाठी सोपे साहित्य उपलब्ध करून दिलं जाईल.

1.6 कोटींहून अधिकांनी घेतलं प्रशिक्षण
SkillsBuild हा जगातील सर्वात सोपा आणि मोफत डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्म आहे. जगभरात आतापर्यंत 1.6 कोटींहून अधिक लोकांनी याचा फायदा घेतला आहे. IBMचे जागतिक उद्दिष्ट 2030 पर्यंत 3 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्याचं आहे, आणि भारत यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ही योजना भारतीय तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी आणि नवोन्मेष करण्याची ताकद देईल. भविष्य तयार करण्यासाठी IBMची ही गुंतवणूक भारतासाठी फायदेशीर ठरेल!

काय आहे IBM SkillsBuild प्रोग्राम
SkillsBuild जगातील सर्वात सोपा आणि सर्वांना उपलब्ध असणारा तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचा प्रोग्राम आहे. या कार्यक्रमात AI, सायबरसिक्युरिटी, क्वांटम, क्लाउड, डेटा, सस्टेनेबिलिटी आणि कामासाठी आवश्यक तयारी अशा क्षेत्रांमध्ये 1,000 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. हा उपक्रम सर्व विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्थांसाठी उपयुक्त आहेत. जगभरात 1.6 कोटींहून अधिक नागरिकांनी याचा लाभ घेतला आहे. SkillsBuild हा IBMच्या 2030 पर्यंत जगभरात 3 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्याच्या महत्वाकांक्षी ध्येयाचा मुख्य भाग आहे.

