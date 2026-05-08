IBM आणि Yotta कडून भारतीय उद्योगांसाठी 'Agentic AI' प्लॅटफॉर्म लॉंच
IBM आणि Yotta Data Services यांनी भारतीय उद्योगांसाठी एजेंटीक AI प्लॅटफॉर्म (Agentic AI platform) सादर केला आहे.
Published : May 8, 2026 at 4:09 PM IST
नवी दिल्ली :आयबीएम आणि योटा डेटा सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी भारतातील उद्योग आणि सरकारी संस्थांसाठी एजेंटिक एआय प्लॅटफॉर्म आणण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारी जाहीर केली आहे. हा प्लॅटफॉर्म IBM watsonx Orchestrate वर आधारित असेल आणि योटाच्या Shakti Cloud वर होस्ट करण्यात येईल. यामुळं कंपन्यांना डेटा सुरक्षा, नियामक अनुपालन आणि सार्वभौमत्व राखत एआयचा पूर्ण वापर करता येणार आहे.
IBM Sovereign Core भारतात : या सहयोगाचा मुख्य भाग म्हणजे IBM watsonx Orchestrate ला योटाच्या Shakti Cloud वर तैनात करणे आणि IBM Sovereign Core भारतात उपलब्ध करणे आहे. Sovereign Core हा सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म उद्योगांना सुरक्षित आणि नियंत्रित एआय वातावरण तयार करण्यास मदत करतो. IBM Sovereign Core मध्ये ऑपरेशनल, डेटा, टेक्नॉलॉजी आणि एआय सार्वभौमत्व यांचा समावेश आहे. यात ग्राहक-नियंत्रित कंट्रोल प्लेन, इन-बाउंडरी आयडेंटिटी, एन्क्रिप्शन, निरंतर अनुपालन देखरेख आणि Red Hat OpenShift वर आधारित ओपन आर्किटेक्चर यासारखी प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळं कंपन्या आपला डेटा आणि ऑपरेशन्स पूर्णपणे नियंत्रित ठेवून मोठ्या प्रमाणात एआय एजंट्सचा वापर करू शकतील.
एजेंटिक एआयचे व्यावहारिक महत्त्व : उद्योग आता प्रयोगांवरून प्रत्यक्ष व्यवसाय प्रक्रियांमध्ये एआयकडं वळत आहेत. या नव्या प्लॅटफॉर्ममुळं आयटी सेवा, मानव संसाधन, वित्त, खरेदी आणि ग्राहक सेवा विभागांमध्ये एआय एजंट्स तैनात करणे आणि त्यांचं ऑर्केस्ट्रेशन सोपं होणार आहे. यामुळं कामाचा वेग वाढेल आणि कार्यक्षमता सुधारेल.
योटा डेटा सर्व्हिसेसचे सह-संस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सुनिल गुप्ता म्हणाले, “भारतातील एआय नवकल्पना सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि कामगिरीवर आधारित असली पाहिजे. आयबीएमसोबत मिळून आम्ही भारतीय उद्योगांना भारतात सुरक्षित क्लाउडवर एजेंटिक एआयचा विश्वासानं वापर करता येईल, असं वातावरण तयार करत आहोत.”
शक्तिशाली पायाभूत सुविधा : योटाचा Shakti Cloud भारतातील उद्योगांसाठी विकसित केलेली GPU-आधारित एआय पायाभूत सुविधा आहे. IBM watsonx Orchestrate शी त्याची जोडणी झाल्यानं कंपन्यांना वेगवान आणि सुरक्षित एआय उपाय उपलब्ध होतील.
