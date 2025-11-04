ETV Bharat / technology

स्पोर्टी डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्सनं सज्ज हुंडई वेन्यू एन लाइन भारतात लॉंच, लेवल-2 ADAS सह 6 एअरबॅग्स

हुंडईनं भारतात 2025 वेन्यू एन लाइन लॉंच केली. स्पोर्टी डिझाइन, टर्बो इंजिन, लेवल-2 ADAS आणि प्रीमियम फीचर्ससह सबकॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नविन पर्याय उपलब्ध झालाय.

Hyundai Venue N Line
हुंडई वेन्यू एन लाइन (Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: हुंडई मोटर इंडियानं भारतात 2025 वेन्यू एन लाइन लॉंच करून सबकॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये धमाका उडवला आहे. ही कार रेग्युलर वेन्यूपेक्षा अधिक स्पोर्टी लूकसह येते, ज्यात नवीन बॉडी किट, रेड हायलाइट्स आणि प्रीमियम इंटीरियरचा समावेश आहे. स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि टेक्नॉलॉजी यांचा उत्तम मेळ घालणारी ही एन लाइन व्हेरिएंट युवा खरेदीदारांना आकर्षित करेल. लेवल-2 ADAS सारख्या सेफ्टी फीचर्ससह ही कार टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही 3 एक्सओ सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देणार आहे.

वेन्यू एन लाइन लॉंच डिझाइन
वेन्यू एन लाइनचं एक्सटीरियर रेग्युलर मॉडेलपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आणि आक्रमक आहे. समोरच्या भागात डार्क क्रोम ग्रिल, रेड हायलाइट्ससह नवीन बंपर आणि स्पोर्टी बॉडी किट दिले आहे. साइड प्रोफाइलमध्ये 17 इंच अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कॅलिपर्स, बॉडी कलर्ड व्हील आर्च क्लॅडिंग आणि एन लाइन बॅजिंग आहे. मागील बाजूस कनेक्टेड LED टेललॅम्प्स, 3डी वेन्यू लोगो आणि ड्युअल क्रोम एक्झॉस्ट टिप्स स्पोर्टी अपील वाढवतात. एकूणच, ही कार परफॉर्मन्स एसयूव्हीची झलक देते.

वेन्यू एन लाइन इंटीरियर आणि कम्फर्ट
केबिनमध्ये ऑल-ब्लॅक थीम, रेड स्टिचिंग आणि एन लाइन बॅजिंग आहे. नवीन स्टीयरिंग व्हीलवर एन लाइन लोगो, स्पोर्टी अल्युमिनियम पॅडल्स आणि लेदर सीट्सवर एम्बॉसिंग दिले आहे. डॅशबोर्डवर ट्विन 12.3 इंच कर्व्ड स्क्रीन असून एक डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी आणि दुसरी इन्फोटेनमेंटसाठी आहे. रेग्युलर वेन्यूप्रमाणे 20 मिमी जास्त व्हीलबेसमुळं रियर सीट स्पेस उत्तम आहे. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स आणि स्मार्ट अरोमा डिफ्यूजर यामुळं लक्झरी फील येतो.

वेन्यू एन लाइन फीचर्स आणि सेफ्टी
या कारमध्ये 12.3 इंच टचस्क्रीन (एनव्हिडिया सिस्टमसह), वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/अ‍ॅपल कारप्ले, व्हॉइस-एक्टिव्हेटेड सनरूफ, BOSE चे 8 स्पीकर्स, 4-वे पॉवर ड्रायव्हर सीट आणि अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग यांचा समावेश आहे. सेफ्टीसाठी लेवल-2 ADAS, 6 एअरबॅग्स, ESC, 360-डिग्री कॅमेरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड दिले आहे.

वेन्यू एन लाइन इंजिन आणि परफॉर्मन्स
पॉवरट्रेनमध्ये 1.0 लीटर कप्पा टर्बो GDi पेट्रोल इंजिन आहे, जे 120 PS पॉवर आणि 172 Nm टॉर्क जनरेट करतं.

वेन्यू एन लाइन ट्रान्समिशन पर्याय
6-स्पीड मॅन्युअल (माइलेज 18.74 kmpl) आणि 7-स्पीड DCT (माइलेज 20 kmpl). हे इंजिन स्मूथ ड्रायव्हिंग आणि चांगल्या फ्यूल एफिशियन्सीसाठी फायदेशीर आहे.

वेन्यू एन लाइन व्हेरिएंट्स आणि किंमत

व्हेरिएंटएक्स-शोरूम किंमत (₹ लाख)
N6 1.0 Turbo 6MT12.16
N6 1.0 Turbo 7DCT13.02
N8 1.0 Turbo 6MT12.31
N8 1.0 Turbo 7DCT13.17

TAGGED:

HYUNDAI VENUE N LINE 2025
HYUNDAI VENUE N LINE
VENUE N LINE LAUNCHED IN INDIA
वेन्यू एन लाइन
HYUNDAI VENUE N LINE

