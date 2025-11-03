स्पोर्टी लूक, पॉवरफुल इंजिनसह उद्या लॉंच होणार हुंडई व्हेन्यू एन लाइन 2025 : फक्त 25 हजारात बुकिंग

ETV Bharat / technology

हुंडई मोटर इंडिया उद्या व्हेन्यू आणि स्पोर्टी व्हेन्यू एन लाइन लॉंच करणार आहे. या कारचं बुकिंग सुरू झालं आहे. जाणून घ्या डिझाइन आणि फीचर

Hyundai Venue N Line 2025
हुंडई व्हेन्यू एन लाइन 2025 (Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 12:40 PM IST

हैदराबाद: कार उत्पादक कंपनी हुंडई उद्या हुंडई व्हेन्यू एन लाइन 2025 लॉंच करणार आहे. यासोबतच कंपनी या एसयूव्हीचा स्पोर्टी आवृत्ती हुंडई व्हेन्यू एन लाइन देखील बाजारात आणणार आहे. काही दिवसांपूर्वी कंपनीनं नव्या पिढीच्या हुंडई व्हेन्यूचं डिझाइन आणि अंतर्भाग उघड केलं होते, आता कंपनीने हुंडई व्हेन्यू एन लाइचंही अनावरण केलं आहे. या स्पोर्टी मॉडेलमध्ये मानक आवृत्तीच्या तुलनेत काही उल्लेखनीय स्टाइलिंग बदल आहेत. 2025 हुंडई व्हेन्यू एन लाइनची बुकिंग सुरू झाली असून, 25,000 रुपयांच्या अग्रिम रकमेसह कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा डीलरशिपवरून बुकिंग करता येईल.

Hyundai Venue N Line 2025
हुंडई व्हेन्यू एन लाइन 2025 (Hyundai)

हुंडई व्हेन्यू एन लाइन डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत, हुंडई व्हेन्यू एन-लाइनमध्ये सुधारित ग्रिल डिझाइन आहे, ज्यात मोठे खुले भाग आणि दोन क्षैतिज स्लॅट्स आहेत. एन-लाइन बॅज ग्रिलच्या आतच आहे. खालच्या बाजूला बंपरमध्ये स्टाइलिंग अपडेट्स आहेत, ज्यात छोटा सिल्व्हर फॉक्स स्किड प्लेट आहे. यात काळ्या आणि बॉडी कलर इन्सर्टसोबत लाल हायलाइट्स वापरले आहेत, जे स्लीक आणि स्पोर्टी लूक देतात. साइड प्रोफाइलमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे काळ्या साइड क्लॅडिंगमध्ये घट. डोअर सिल्स काळ्या क्लॅडिंगमध्ये आहेत, पण दरवाजावरील क्लॅडिंग आता फक्त खालपर्यंत मर्यादित आहे. व्हील आर्च बॉडी कलरमध्ये आहेत आणि आर्चच्या सर्वात वरच्या भागात काँट्रास्टिंग प्लास्टिक वापरले आहे. साइड बॉडी क्लॅडिंगच्या वरच्या भागात व्हेन्यू एन-लाइनची पूर्ण लांबीत लाल पट्टी आहे.

Hyundai Venue N Line 2025
हुंडई व्हेन्यू एन लाइन 2025 (Hyundai)

नवे रियर बंपर आणि आकर्षक ट्विन-टिप एग्झॉस्ट
रियर प्रोफाइलमध्ये रूफ-माउंटेड स्प्लिट स्पॉइलर, नवे रियर बंपर आणि आकर्षक ट्विन-टिप एग्झॉस्ट आहे. यात नवे 5-स्पोक 17 इंच अलॉय व्हील्स आहेत. खरेदीदारांना एकूण आठ सिंगल आणि ड्युअल टोन रंगांमध्ये निवड करता येईल: एटलस व्हाइट (सिंगल आणि ड्युअल टोन), टायटन ग्रे (सिंगल आणि ड्युअल टोन), ड्रॅगन रेड (सिंगल आणि ड्युअल टोन), अॅबिस ब्लॅक (सिंगल टोन) आणि हेझल ब्लू (सिंगल टोन).

अंतर्भाग डिझाइन
अंतर्भागात पूर्णपणे काळी केबिन आहे, ज्यात लाल इन्सर्ट्स आणि लाल एम्बिएंट लाइटिंग आहे. स्टीयरिंग व्हील व्हेन्यू एन-लाइनसाठी नवे आणि अनोखे आहे, ज्यात मध्यभागी हुंडईऐवजी ‘एन’ लोगो आहे आणि साइड स्पोक्सच्या खाली ड्राइव्ह आणि ट्रॅक्शन मोड कंट्रोल्स आहेत. स्पोर्टी टचसाठी मेटल-फिनिश्ड पॅडल्स आणि ‘एन’ बॅज असलेले गियर सेलेक्टर आहे.

हुंडई व्हेन्यू एन लाइन वैशिष्ट्ये
2025 व्हेन्यू एन लाइनमध्ये मानक व्हेन्यूप्रमाणेच तंत्रज्ञान आहे: ट्विन 12.3 इंच डिस्प्ले, लेव्हल-2 ADAS, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कॅमेरा, पॉवर ड्रायव्हर सीट आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये.

हुंडई व्हेन्यू एन लाइन इंजिन
इंजिनमध्ये 1.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल आहे, जे 118 bhp पॉवर आणि 172 Nm टॉर्क देतं.

