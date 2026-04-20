ह्युंडाई व्हेन्यू नाइट: काळ्या थीमसह बोल्ड लुक आणि नवीन फीचर्ससह लाँच
ह्युंडाई व्हेन्यू नाइट भारतात काळ्या थीमसह बोल्ड लुक, नवीन डॅशकॅम आणि मॅट कलर्ससह लॉंच झालीय. ही स्पेशल एडिशन फक्त 9.69 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
Published : April 20, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई : ह्युंडाई मोटर इंडियानं आपल्या लोकप्रिय सब-4 मीटर SUV सेगमेंटमध्ये नवी व्हेन्यू नाइट (Venue Knight) आवृत्ती भारतीय बाजारात सादर केली आहे. ही स्पेशल एडिशन काळ्या थीमवर आधारित असून, ती स्टँडर्ड व्हेन्यूपेक्षा अधिक बोल्ड आणि वेगळी ओळख निर्माण करते. एक्स-शोरूम किंमत 9.69 लाख रुपयांपासून सुरू होत असल्यानं, ही आवृत्ती स्टाइल आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत ग्राहकांना आकर्षित करेल. 2022 पासून ह्युंडाईच्या नाइट रेंजनं 92,000हून अधिक युनिट्स विक्री केल्या आहेत. व्हेन्यू ही कंपनीची सर्वाधिक विक्री होणारी SUV आहे, जी दरमहिना 10,000 ते 11,000 युनिट्सची सरासरी विक्री करते. नवी नाइट एडिशन या यशाला अधिक बळकटी देणार आहे आणि रस्त्यावर वेगळी उपस्थिती निर्माण करेल.
ब्लॅक्ड-आउट स्टाइलिंग आणि प्रीमियम टचेस : व्हेन्यू नाइटची मुख्य खासियत म्हणजे पूर्ण काळी थीम. बाह्यरूपात ब्लॅक पेंटेड फ्रंट ग्रिल, मॅट ब्लॅक ह्युंडाई लोगो, ब्लॅक स्किड प्लेट्स, रूफ रेल्स, ORVMs आणि अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. रेड ब्रेक कॅलिपर्स स्पोर्टी लुक देतात, तर एक्सक्लुसिव्ह 'नाइट' बॅजिंग ही ओळख अधिक मजबूत करते.केबिनमध्येही ऑल-ब्लॅक इंटिरियर असून, ब्रास-कलर इन्सर्ट्सनं प्रीमियम फील दिला आहे. एक्सक्लुसिव्ह सीट अपहोल्स्ट्रीमुळं ही आवृत्ती स्टँडर्ड मॉडेलपासून वेगळी दिसते. ही ब्लॅक्ड-आउट स्टाइलिंग युवा आणि स्टाइलिश ग्राहकांसाठी आदर्श आहे.
नवीन फीचर्स आणि कलर ऑप्शन्स : ह्युंडाईनं निवडक व्हेरियंट्स (HX6T, HX10 आणि N10) मध्ये नवीन डॅशकॅम फीचर जोडलं आहे. हे सिस्टम ड्रायव्हिंग, इव्हेंट-बेस्ड रेकॉर्डिंग, वेकेशन मोड आणि मोबाइल अॅपद्वारे व्हिडिओ डाउनलोड करण्यास समर्थ आहे.याशिवाय, व्हेन्यू लाइनअपमध्ये दोन नवीन मॅट कलर्स Hazel Blue Matte आणि Mystic Sapphire Matte उपलब्ध झालं आहे.
इंजिन आणि व्हेरियंट ऑप्शन्स : व्हेन्यू नाइट विविध पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध आहे.
- 1.2L NA पेट्रोल (मॅन्युअल)
- 1.0L टर्बो पेट्रोल (DCT)
- 1.5L डिझेल (मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक)
व्हेन्यू नाइट किंमती (एक्स-शोरूम):
- HX 5 पेट्रोल MT – 9.69 लाख
- HX 5 डिझेल MT – 11.11 लाख
- HX 6T पेट्रोल MT – 11.03 लाख
- HX 8 डिझेल AT – 13.84 लाख
- HX 10 टर्बो पेट्रोल DCT – 14.79 लाख
स्टँडर्ड व्हेन्यू अपडेट्स:
- HX 6T पेट्रोल MT – 10.88 लाख
- HX 10 टर्बो पेट्रोल DCT – 14.64 लाख
- HX 10 डिझेल AT – 15.64 लाख
व्हेन्यू N Line:
- N10 टर्बो पेट्रोल DCT – 15.48 लाख
व्हेन्यूची बाजारातील मजबूत स्थिती: ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडचे प्रॉडक्ट स्ट्रॅटेजी आणि प्लॅनिंग हेड अमित धौंडियाल म्हणाले, “ह्युंडाईत आम्ही भारतीय ग्राहकांच्या विकसनशील आकांक्षांना प्रतिसाद देणारे उत्पादन आणण्याचा सतत प्रयत्न करतो. ह्युंडाई व्हेन्यू नाइट ही स्टाइल आणि व्यक्तिमत्त्वाची बोल्ड अभिव्यक्ती आहे, जी ग्राहकांना आपल्या कारमध्ये आपली व्यक्तिमत्ता दिसावी असं वाटतं, त्यांच्यासाठी ही विशेषतः तयार करण्यात आली आहे.ब्लॅक्ड-आउट एक्सटीरियरपासून ते ब्रास इन्सर्ट्ससह प्रीमियम इंटिरियरपर्यंत, प्रत्येक घटक रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी काळजीपूर्वक निवडला आहे. नाइट एडिशनसोबत डॅशकॅम आणि नवीन मॅट कलर्सची भर घालून आम्ही संपूर्ण लाइनअप अधिक आकर्षक केला आहे.” ही नवी आवृत्ती व्हेन्यूला सब-4 मीटर SUV सेगमेंटमध्ये अधिक मजबूत बनवेल आणि ग्राहकांना स्टाइल, फीचर्स आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम कॉम्बिनेशन देईल.
