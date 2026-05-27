Hyundai Price Hike : ह्युंडाई कारच्या किंमतीत 1 जून पासून वाढ
ह्युंडाई मोटर इंडियानं 1जून 2026 पासून आपल्या कार्सच्या किंमतीत (Hyundai Price Hike) कमाल 12,800 रुपयांपर्यंत वाढ जाहीर केली आहे.
Published : May 27, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई: ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं (Hyundai Motor India) आपल्या वाहनांच्या किंमतीत 1 जून 2026 पासून कमाल 12,800 रुपयांपर्यंत वाढ (Hyundai Price Hike) करण्याची घोषणा केली आहे. ही वाढ इनपुट आणि ऑपरेशनल खर्चातील वाढीमुळं करण्यात येत असल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलंय. ही घोषणा मारुती सुझुकीच्या किंमत वाढीनंतर (Maruti Suzuki price hike) काही दिवसांतच करण्यात आली आहे.
किंमत वाढीचा तपशील : ह्युंडाईनं स्टॉक एक्सचेंजेसना दिलेल्या नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटलं आहे की, 8 एप्रिलला पूर्वी जाहीर केलेली ही किंमत वाढ आता 1 जून 2026 रोजी लागू होईल. कंपनीनं बाजारातील प्रचलित परिस्थितीचा आणि ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. किंमत वाढ ही प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल आणि जास्तीत जास्त 12,800 रुपये इतकी राहील.कंपनीनं सांगितलं की, कच्च्या मालाच्या किंमती, कमोडिटी दर आणि ऑपरेशनल खर्चात सातत्यानं वाढ होत असल्यानं ही किंमत करण्यात येत आहे. मात्र, खर्च ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी कंपनी सतत प्रयत्न करत आहे. तरीही, वाढलेल्या काही खर्चाचा भाग आता ग्राहकांवर पडणार आहे. ह्युंडाईनं यापूर्वीही ग्राहकांवर भार कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले होते, असं कंपनीने नमूद केलं.
मारुती सुझुकीची समांतर किंमत वाढ : ह्युंडाईच्या या निर्णयानंतर काही दिवस आधी मारुती सुझुकी इंडियानं देखील आपल्या सर्व वाहनांच्या पोर्टफोलिओमध्ये 30,000 रुपयांपर्यंत किंमत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. मारुतीनंही इनपुट खर्च, महागाई आणि कमोडिटी दरवाढीचा उल्लेख केला. दोन्ही कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत सातत्यानं प्रयत्न केल्याचं सांगितले, तरीदेखील काही भार ग्राहकांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग सध्या कच्च्या माल, स्टील, अल्युमिनियम, प्लास्टिक आणि लॉजिस्टिक खर्चाच्या वाढीचा सामना करत आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील अस्थिरता, रुपयाचं कमकुवत होणे आणि देशांतर्गत मागणीचं आव्हान यामुळं उत्पादकांना किंमत संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलावी लागत आहे.
ग्राहकांवर होणारा परिणाम : सामान्य ग्राहकांसाठी ही किंमत वाढ अतिशय महत्त्वाची आहे. एंट्री-लेव्हल आणि मिड-सेगमेंट कार्स खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांना याचा थेट परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, क्रेटा, वेन्यू, i20 सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर ही वाढ दिसून येईल. ऑटो उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत आणखी कंपन्या किंमत वाढीचे पाऊल उचलू शकतात. मात्र, विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्या डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स आणि फायनान्स स्कीम्सद्वारे ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतील.
2026 मध्ये विक्रीचा वेग मंदावला : भारतीय कार बाजारात 2026 मध्ये विक्रीचा वेग मंदावला आहे. इंधन दर, व्याजदर आणि महागाई यामुळं ग्राहकांची खरेदी क्षमता प्रभावित झाली आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना मार्जिन टिकवणे आणि गुणवत्ता राखणे यात संतुलन साधणे आवश्यक आहे. ह्युंडाई आणि मारुती सारख्या प्रमुख कंपन्यांच्या या निर्णयामुळं संपूर्ण उद्योगाला एक संदेश मिळाला आहे.
हे वाचलंत का :