ह्युंदाई बेयॉन अधिकृतपणे भारतात सादर, 'या' तारखेला होणार लॉंच, बुकिंग सुरू
ह्युंदाई 26 ऑक्टोबरला भारतात बेयॉन क्रॉसओव्हर लाँच करणार आहे. 115 पीएस 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन, एआय व्हॉइस असिस्टंट आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटी फीचर्ससह ती येणार आहे.
Published : October 13, 2026 at 10:42 AM IST
मुंबई : ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं (HMIL) भारतासाठी खास बेयॉन क्रॉसओव्हरची घोषणा केली आहे. अधिकृत लाँच 26 ऑक्टोबरला होणार आहे. हा नवीन क्रॉसओव्हर 115 पीएसचा 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन, मॅन्युअल आणि आयव्हीटी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येणार आहे. त्यासोबत पर्प्लेक्सिटी आणि साउंडहाउंड एआयवर आधारित जनरेटिव्ह एआय व्हॉइस असिस्टंटही मिळणार आहे. बुकिंग ह्युंदाईच्या अधिकृत वेबसाइट आणि डीलरशिप्सवर फक्त 11,000 रुपयांत सुरू झालं आहे.
Your voice. Your commands. AI ON! With Generative AI voice assistance in Hyundai BAYON, interacting with technology takes on a whole new meaning. Simply say “Hey Hyundai” and explore a smarter way to connect with your drive. #HyundaiBAYON. Intelligence that moves. #BookingsON. https://t.co/p1jH7iuJBK— Hyundai India (@HyundaiIndia) October 13, 2026
‘इंटेलिजंट युटिलिटी व्हीकल’ म्हणून पोझिशनिंग : ह्युंदाई बेयॉनला (Hyundai Bayon SUV) ‘इंटेलिजंट युटिलिटी व्हीकल’ म्हणून सादर करत आहे. कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी आणि सॉफ्टवेअर-आधारित फीचर्सवर विशेष भर दिला आहे. ड्युअल 12.3-इंच डिस्प्ले, एनव्हीडिया-आधारित इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ओव्हर-द-एअर (OTA) सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि ह्युंदाई ब्लूलिंक कनेक्टिव्हिटी यासारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये कारमध्ये असतील. किंमत, व्हेरिएंट्स आणि इतर तपशील 26 ऑक्टोबरच्या लाँच वेळी जाहीर केले जातील.
आकर्षक डिझाइन आणि स्मार्ट इंटिरिअर : बेयॉनची बाह्य रचना आकर्षक आहे. शिल्पित बॉनेट, कोनीय व्हील आर्चेस आणि ब्लॅक बॉडी क्लॅडिंग यामुळे कारला स्पोर्टी लुक मिळतो. फ्रंटला स्लिम एच-एज एलईडी डे टाइम रनिंग लाईट्स आहेत, तर हेडलाम्प्स त्याखाली बसवले आहेत. जॉमेट्रिक डिझाइनचे अलॉय व्हील्स, ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स आणि रियर स्पॉइलर कारला आधुनिक रूप देतात. आतील बाजूला ड्युअल-टोन ग्रे-अँड-ब्लॅक केबिन आहे. कर्व्हड पॅनोरामिक पॅनलमध्ये दोन 12.3-इंच स्क्रीन्स आहेत, एक डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी आणि दुसरी इन्फोटेनमेंटसाठी. डॅशबोर्डवर रोटरी कंट्रोल्स, सेंट्रल क्लायमेट-कंट्रोल पॅनल आणि शॉर्टकटसाठी फिजिकल बटन्सही उपलब्ध आहेत.
Unveiled, Hyundai BAYON. Where intelligence meets thoughtful design, multiple innovations come together to drive you forward. An Intelligent Utility Vehicle built to impress, with smart technology, global design, and a drive that thrills. Intelligence that moves. https://t.co/QVEjvUaBEH— Hyundai India (@HyundaiIndia) October 12, 2026
जनरेटिव्ह एआय असिस्टंट आणि कनेक्टेड फीचर्स : ह्युंदाई बेयॉनमध्ये एचएमआयएलचा पहिला एआय-पावर्ड व्हॉइस असिस्टंट येत आहे. हा पर्प्लेक्सिटीच्या एआय तंत्रज्ञानावर आणि साउंडहाउंड एआयच्या व्हॉइस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. सिस्टम प्रवाशांशी ट्रॅव्हल प्लॅन्स, हॉटेल-रेस्टॉरंट सूचना, हवामान आणि स्पोर्ट्स न्यूज याबाबत संभाषण करू शकते. इंग्रजीत उपलब्ध असलेल्या या जनरेटिव्ह एआय असिस्टंटमध्ये 500 हून अधिक एम्बेडेड व्हॉइस कंट्रोल्स आहेत. हे इंग्रजी, हिंदी, हिंग्लिश, तमिळ, बंगाली आणि तेलगूमध्ये ऑफलाइन वापरता येतात. इन्फोटेनमेंट आणि इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर 10 प्रादेशिक आणि दोन आंतरराष्ट्रीय भाषांना सपोर्ट करतात.
एनव्हीडिया-पावर्ड सिस्टीम आणि ब्लूलिंक कनेक्टिव्हिटी : एनव्हीडिया-पावर्ड कनेक्टेड कार नॅव्हिगेशन कॉकपिट (ccNC) स्प्लिट-स्क्रीन, ऑनबोर्ड नॅव्हिगेशन आणि पर्सनलाइज्ड युजर प्रोफाइल्स यांना सक्षम करते. 19 हून अधिक व्हीकल कंट्रोलर्ससाठी ओटीए अपडेट्स उपलब्ध असतील. ब्लूलिंक कनेक्टिव्हिटीमुळे 70 हून अधिक कनेक्टेड फीचर्स मिळतील, ज्यात रिमोट व्हीकल कंट्रोल्स आणि लोकेशन सर्व्हिसेस समाविष्ट आहेत.
Finally unveiled, Hyundai BAYON! Where bold design meets intelligent innovation. Built for those who think ahead and are always ready for the next adventure. Hyundai BAYON. Intelligence that moves. Bookings ON. #HyundaiIndia #HyundaiBAYON #BookingsON https://t.co/dhxjoiWebI— Hyundai India (@HyundaiIndia) October 12, 2026
इंजिन, गिअरबॉक्स आणि सेफ्टी : भारतातील बेयॉन 115 पीएस पॉवर आणि 144 न्यूटन-मीटर टॉर्क असलेल्या 1.5-लिटर चार-सिलिंडर एमपीआय पेट्रोल इंजिनसह येईल. सहा-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन किंवा इंटेलिजंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन (IVT) ऑटोमॅटिक पर्याय उपलब्ध असतील. कार ग्लोबल के एन्हान्स्ड प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि 5-स्टार भारत एनकॅप नियमांचे पालन करते. व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ तरुण गर्ग म्हणाले की, ही मॉडेल एआय, कनेक्टिव्हिटी आणि सॉफ्टवेअर-ड्रिव्हन फीचर्स एकत्र करून अधिक वैयक्तिक ड्रायव्हिंग अनुभव देते.
लाँच आणि डिलिव्हरी तपशील : ह्युंदाई बेयॉन 26 ऑक्टोबर 2026 पासून भारतात उपलब्ध होईल. सणासुदीच्या काळात डिलिव्हरी सुरू होतील. अजूनही काही तपशील जाहीर व्हायचं आहेत, पण कारची एआय आणि कनेक्टिव्हिटी फीचर्स भारतीय बाजारात नवे ट्रेंड सेट करणार आहेत.
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