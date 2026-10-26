Hyundai Bayon : 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजिनसह क्रेटापेक्षा स्वस्त SUV भारतात लाँच...
Hyundai Bayon भारतात लाँच करण्यात आली असून, तिची सुरुवातीची किंमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. यात 1.5-लिटर, नॅचरली ॲस्पिरेटेड, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन आहे.
Published : October 26, 2026 at 1:00 PM IST
मुंबई : Hyundai नं आपली नवीन SUV, 'Bayon' भारतात लाँच केली आहे. 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत ही गाडी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही गाडी एकूण सात ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असेल - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 आणि HX10; ज्यामध्ये HX2 हे बेस व्हेरिएंट आहे, तर HX10 हा टॉप-स्पेक व्हेरिएंट आहे. गाडीचं बुकिंग सुरू झालं असून, सणासुदीच्या काळात डिलिव्हरी सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही SUV आकर्षक डिझाइन आणि अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांनी सज्ज आहे. चला, Hyundai Bayon बद्दल अधिक सविस्तर माहिती घेऊया.
आकर्षक 'बॉक्सी' डिझाइन : भारतात लाँच झालेली Bayon, आंतरराष्ट्रीय मॉडेलच्या तुलनेत अधिक उंच आणि सरळ (अपराइट) SUV लूकसह येते. सुमारे 4.2 मीटर लांबी असलेली ही गाडी, 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या Venue आणि 4.3 मीटर लांबीच्या Creta च्या दरम्यान येते. तिचं डिझाइन Hyundai च्या नवीन 'आर्ट ऑफ स्टील' (Art of Steel) तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. समोरच्या बाजूला सुबक बोनेट, 'H-Edge' LED DRLs, स्प्लिट LED हेडलॅम्प्स आणि एक मजबूत बंपर देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, यात भौमितिक आकाराचे व्हील आर्च, डोअर क्लॅडिंग, 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स आणि ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स आहेत. मागील बाजूला 'H-Edge' टेल लॅम्प्स, इंटिग्रेटेड स्पॉयलर, शार्क-फिन अँटेना आणि एक मजबूत बंपर आहे. या SUV चा ग्राऊंड क्लिअरन्स 205 मिमी इतका आहे.
12.3-इंच स्क्रीन आणि एआय (AI) वैशिष्ट्ये : बायॉनच्या (Bayon) टॉप व्हेरिएंटमध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, दोन 12.3-इंच स्क्रीन असलेला कर्व्हड डिस्प्ले सेटअप, व्हेंटिलेटेड सीट्स, पूर्णपणे स्वयंचलित क्लायमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स आणि टच-आधारित क्लायमेट कंट्रोल पॅनेल देण्यात आले आहे. यात ऑटो-होल्ड फंक्शनसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेकचाही समावेश आहे. याचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे 'साउंडहाउंड एआय' (SoundHound AI) आणि 'परप्लेक्सिटी एआय' (Perplexity AI) यांच्या सहकार्यानं विकसित केलेला एआय-आधारित व्हॉइस असिस्टंट आहे. हे तंत्रज्ञान नैसर्गिक, संवादात्मक भाषा समजून घेण्यासाठी आणि त्यानुसार सूचनांचं पालन करण्यासाठी डिझाइन केलेलं आहे. या वाहनात एनव्हीडिया (NVIDIA) आधारित 'कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन कॉकपिट' (ccNC), 70 हून अधिक फंक्शन्ससह 'ब्लूलिंक' (Bluelink) कनेक्टेड कार सर्व्हिसेस आणि सी-ओटीए (C-OTA - क्लाउड-ओव्हर-द-एअर) अपडेट्सची सुविधा मिळते. पुन्हा डिझाइन केलेल्या स्टिअरिंग व्हीलवर चार-बिंदूंचा (four-dot) लोगो आणि इंटिग्रेटेड कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत.
1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन : ह्युंदाई बायॉनमध्ये 1.5-लिटर, नॅचरली ॲस्पिरेटेड, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन आहे, जे 115 पीएस (PS) पॉवर आणि 144 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन क्रेटाच्या (Creta) पेट्रोल व्हेरिएंटमध्येही वापरलं जातं. हे वाहन 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन किंवा आयव्हीटी (iVT - इंटेलिजंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन) या ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 'आयव्हीटी' (iVT) हे कंपनीच्या सीव्हीटी (CVT) प्रकारच्या ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचं नाव आहे. आयव्हीटी व्हेरिएंटमध्ये 'डॅश बूस्ट' (Dash Boost) मोड आणि 'स्पोर्टी ड्राइव्ह' (Sporty Drive) तंत्रज्ञान दिलं आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही वैशिष्ट्ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स सुधारण्यास मदत करतात.
सध्या, कंपनीनं या मॉडेलसाठी डिझेल किंवा टर्बो-पेट्रोल इंजिन पर्यायांची घोषणा केलेली नाही. मात्र, ह्युंदाईनं बायॉनचं सीएनजी (CNG) व्हेरिएंट येणार असल्याची पुष्टी केली आहे. हे जानेवारी 2027 मध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होऊ शकतं. सुरक्षेच्या बाबतीत, कंपनीचा दावा आहे की बायॉनची रचना 'भारत एनकॅप' (Bharat NCAP) मध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळवण्याच्या उद्देशानं करण्यात आली आहे. अधिकृत क्रॅश टेस्टचे निकाल अद्याप जाहीर व्हायचे बाकी आहेत.
ह्युंदाई बेयॉन वैशिष्ट्ये आणि तपशील :
|Category
|Component / Feature
|Specifications & Details
|Mechanical & Performance
|Engine
|1.5-litre, 4-cylinder naturally aspirated petrol engine
|Power Output
|113 bhp (115 PS) @ 6,300 rpm
|Peak Torque
|144 Nm @ 4,500 rpm
|Transmission Options
|6-speed Manual (MT) or Intelligent Variable Transmission (iVT)
|Drive Modes
|Eco, Normal, Sport (iVT automatic variants only)
|Dimensions & Capacity
|Exterior Dimensions
|4,245 mm (Length) × 1,810 mm (Width) × 1,605 mm (Height)
|Wheelbase
|2,600 mm
|Ground Clearance
|205 mm
|Boot Space
|505 Litres
|Displays & Software
|Dual Screens
|12.3-inch digital instrument cluster + 12.3-inch infotainment display
|Voice Commands
|Generative AI assistant powered by Perplexity & SoundHound AI
|Infotainment OS
|NVIDIA ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) system
|System Updates
|Seamless Over-The-Air (OTA) software and maps updates
|Connectivity & Media
|Smartphone Integration
|Wireless Apple CarPlay & Android Auto
|Connected Car Tech
|Hyundai Bluelink with 70+ connected vehicle features
|Audio System
|8-speaker Bose premium sound system with subwoofer
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front-ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Roof
|Voice-controlled electric panoramic sunroof
|Air Conditioning
|Dual-zone automatic climate control with dedicated rear AC vents
|Device Charging
|Wireless phone charging pad + front & rear USB Type-C fast ports
|Cabin Ambience
|Multi-colour ambient lighting system
|Safety & Parking
|Standard Safety
|6 Airbags, ESC, Vehicle Stability Management (VSM), Hill Assist
|Advanced Safety
|Level 2 Pro ADAS package (23 autonomous driver assistance functions)
|Camera & Sensors
|360-degree surround-view monitor + front & rear parking sensors
|Braking & Monitoring
|All-wheel disc brakes + Highline Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
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