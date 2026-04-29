ह्युंडाई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट भारतात लाँच; किंमत 55.70 लाख, रेंज 690 किमी
ह्युंडाई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट भारतात लाँच झालीय. 84 kWh बॅटरीसह 690 किमी रेंज देणाऱ्या या इलेक्ट्रिक SUV ची किंमत 55.70 लाख रुपये आहे.
Published : April 29, 2026 at 9:54 AM IST
मुंबई: ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं आपल्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV ह्युंडाई आयोनिक 5 च्या फेसलिफ्ट व्हर्जनची भारतात औपचारिक रूपात लाँचिंग केली आहे. नवीन मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत 55.70 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मागील मॉडेलच्या तुलनेत ही किंमत 12.10 लाख रुपये जास्त आहे (मागील मॉडेलची किंमत 43.60 लाख रुपये होती). ही 2023 मध्ये भारतात लाँच झालेल्या आयोनिक 5 चं पहिलं मोठं अपडेट आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ही फेसलिफ्ट आवृत्ती एक वर्षापूर्वीच उपलब्ध झाली होती. कंपनीचा दावा आहे की नवीन बदलांमुळं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रेमींसाठी आयोनिक 5 अधिक आकर्षक झाली आहे.
पॉवरट्रेन आणि रेंजमध्ये मोठा बदल : ई-जीएमपी प्लॅटफॉर्मवर आधारित या फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये 84 kWh च्या मोठ्या बॅटरी पॅकचा वापर करण्यात आला आहे. मागील 72.6kWh बॅटरीच्या जागी ही नवीन बॅटरी आली आहे. यामुळं एका चार्जवर 690 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळते, जी मागील मॉडेलपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. या अपडेटेड पॉवरट्रेनमुळं आयोनिक 5 आता भारतीय बाजारात किया EV6, व्होल्वो EX30, BYD Sealion 7 आणि BMW iX1 LWB सारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करेल.
डिझाइन अपडेट्स : बाह्य डिझाइनमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. समोरच्या आणि मागील बंपरचे डिझाइन सुधारण्यात आले आहे. नवीन स्किड प्लेट्स, अलॉय व्हील्सचे नवे डिझाइन, रिअर स्पॉइलर आणि लाइटिंग एलिमेंट्ससाठी V-गार्निश देण्यात आले आहे. रंगांच्या नवीन पर्यायांमध्ये Gravity Gold Matte,Midnight Black Pearl, Titan Grey आणि Optic White यांचा समावेश आहे. सर्व रंगांसोबत Obsidian Black इंटिरियर थीम उपलब्ध आहे.
इंटिरियर आणि फीचर्स:आतल्या भागात स्टीअरिंग व्हील आता 3-स्पोक लेदर प्रकारचे असून, त्यात इलुमिनेटेड 4-डॉट डिझाइन आणि हीटिंग फीचर देण्यात आले आहे. सेंटर कन्सोल अपडेट करण्यात आला असून, वायरलेस चार्जिंग पॅडवर हीटेड आणि वेंटिलेटेड सीट्ससाठी फिजिकल कंट्रोल्स देण्यात आले आहेत. ड्युअल 12.3 इंच इन्फोटेनमेंट आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर स्क्रीनची व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. नवीन फीचर्समध्ये Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) सिस्टम, Controller Over-the-Air (C-OTA) अपडेट्स, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, Active Sound Design, EV चार्जिंगसाठी इन-कार पेमेंट पर्याय आणि Bluelink प्लॅटफॉर्मद्वारे रिमोट इमोबिलायझेशन फीचर (अँटी-थेफ्ट) यांचा समावेश आहे.ही अपडेटेड आयोनिक 5 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय सिद्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.
