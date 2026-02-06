ETV Bharat / technology

Hyundai i20 भारतात फक्त 5.99 लाख रुपयात लॉंच

ह्युंदाई इंडियानं Hyundai i20, 2026 भारतीय बाजारात 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) सुरुवातीच्या किंमतीत लॉंच केली.

Hyundai i20
Hyundai i20 (Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 1:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ह्युंदाई इंडियानं भारतीय बाजारात Hyundai i20 लॉंच करून प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये धमका केलाय. Hyundai i20 मॉडेलची सुरुवाती किंमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं एंट्री-लेव्हल खरेदीदारांसाठी ही कार आता अधिक परवडणारी झाली आहे. फीचर लिस्ट किंवा मेकॅनिकल्समध्ये कोणताही बदल न करता केवळ किंमत कमी करण्यात आली आहे. यामुळं ह्युंदाई आय20 मारुती सुझुकी बलेनो आणि टाटा अल्ट्रॉझसारख्या स्पर्धकांना थेट टक्कर देणार आहे.

i20knight
ह्युंदाई आय20 (Hyundai)

Hyundai i20 अधिक आकर्षक
सर्वात स्वस्त एरा व्हेरिएंट आता 5.99 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. या व्हेरिएंटमध्ये सहा एअरबॅग्स स्टँडर्ड, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पुढे-मागे स्किड प्लेट्स, बॉडी-कलर्ड ORVM आणि डोर हँडल्स, टाइप-सी USB चार्जिंग पोर्ट्स आणि टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग अॅडजस्टमेंट यांसारखी महत्त्वाचे फीचर्स देण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीनं हे व्हेरिएंट आता अधिक मजबूत बनलं आहे.

Voice enabled smart electric sunroof
ह्युंदाई आय20 (Hyundai)

किंमत कपात
लाइनअपमध्ये पुढं मॅग्ना एक्झिक्युटिव्ह व्हेरिएंट 6.74 लाख रुपये तर मॅग्ना व्हेरिएंट 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध आहे. यापूर्वी हे व्हेरिएंट्स अनुक्रमे 6.87 लाख आणि 7.12 लाख रुपयांना मिळत होतं. म्हणजेच दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये 13,000 रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे.

26.03 cm HD touchscreen infotainment & navigation system
ह्युंदाई आय20 (Hyundai)

मॅग्ना एक्झिक्युटिव्ह व्हेरिएंट फीचर्स
मॅग्ना एक्झिक्युटिव्ह व्हेरिएंट आता नवीन फीचर्ससह येतं. यात टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS), ऑटोमॅटिक हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, पॉवर-अ‍ॅडजस्टेबल ORVM, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडिओ आणि ब्लूटूथ कंट्रोल्स, शार्क फिन अँटेना आणि टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग यांचा समावेश आहे. हे व्हेरिएंट सेगमेंटमधील सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक आहे.

Bose premium 7 speaker system
ह्युंदाई आय20 (Hyundai)

मॅग्ना व्हेरिएंट
मॅग्ना व्हेरिएंट यापेक्षा पुढे जाऊन इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), रियर एअर कंडिशनिंग व्हेंट्स आणि फ्रंट आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज यांसारखी अतिरिक्त कम्फर्ट फीचर्स देतो. यामुळं केबिन अनुभव अधिक प्रीमियम वाटतो.

i20features
ह्युंदाई आय20 (Hyundai)

ट्रान्समिशनमध्ये कोणताही बदल नाही
ह्युंदाई आय20 मध्ये पूर्वीप्रमाणेच 1.2 लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन 88 एचपी पॉवर आणि 114 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. यात तुम्हाला 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा iVT (इंटेलिजंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन) मिळेल. डिझेल पर्याय उपलब्ध नसल्यानं पेट्रोल खरेदीदारांसाठी ही कार उत्तम पर्याय ठरु शकते.

हे वाचलंत का :

  1. 51,000 हजारात घरी आणा नवी कोरी कार, फोक्सवॅगन टायरॉन आर लाइन 7 सीटरची प्री-बुकिंग सुरू
  2. 2026 मध्ये ग्राहकांची टाटाच्या कारला सर्वाधिक मागणी, टॉप पाचमध्ये पटकवलं अव्वल स्थान, सुझुकी डिझायर दुसऱ्या क्रमांकावर
  3. मर्सिडीज बेंझ CLA EV भारतात एप्रिल 2026 मध्ये होणार लाँच

TAGGED:

HYUNDAI I20
ह्युंदाई आय20
I20
HYUNDAI I20 PRICE
HYUNDAI I20 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.