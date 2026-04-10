ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS व्हाइब एडिशन लाँच: युवा ग्राहकांसाठी खास व्हाइब्स!

ह्युंडाईनं भारतीय बाजारात ग्रँड i10 NIOS व्हाइब एडिशन लाँच केली. ही स्पेशल एडिशन 7.09 लाखांपासून सुरू होत असून, युवकांसाठी स्टाइल आणि फीचर्सनं सुसज्ज आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 3:40 PM IST

मुंबई : ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं (HMIL) भारतीय बाजारात ग्रँड i10 NIOS ची नवी व्हाइब एडिशन (Vibe Edition) लाँच केली आहे. ही स्पेशल एडिशन 10 एप्रिल 2026 रोजी बाजारात आली असून, तिची किंमत एक्स-शोरूम 7.09 लाखांपासून सुरू होऊन 7.73 लाखांपर्यंत जाते. व्हाइब एडिशनमध्ये स्टाइलिश डिझाइन, नवीन फीचर्स आणि सेगमेंट-फर्स्ट डॅशकॅम सारखे अपडेट्स देण्यात आले आहेत. हे छोट्या हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये युवा आणि स्टाइल-कॉन्शस खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS व्हाइब एडिशन: व्हाइब एडिशनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे नवी टायटन ग्रे मॅट (Titan Grey Matte) रंगाचं ऑप्शन. कंपनीचा दावा आहे की, हे हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये उपलब्ध असलेलं एकमेव मॅट कलर आहे. यामुळं गाडीला प्रीमियम आणि आधुनिक लूक मिळतो. इंटिरियरमध्ये ब्लॅक थीमसह रेड अ‍ॅक्सेंट्स देण्यात आले आहेत. 15 इंची ब्लॅक-पेंटेड अलॉय व्हील्स, लेदर-रॅप्ड स्टीअरिंग व्हील, प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, ऑटोमॅटिक एअर कंडिशनिंग (रियर व्हेंट्ससह), क्रूझ कंट्रोल आणि 8 इंच टचस्क्रीन (Android Auto Apple CarPlay सपोर्ट) सारखी फीचर्स आहेत. सुरक्षेसाठी सहा एअरबॅग्ज आणि हायलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) स्टँडर्ड दिले आहेत.

सेगमेंट-फर्स्ट डॅशकॅम : या एडिशनमधील स्टँडआउट फीचर म्हणजे डॅशकॅम (Dashcam). ह्युंडाईचा दावा आहे की, पेट्रोल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये ही पहिलीच वेळ आहे. डॅशकॅममध्ये ड्रायव्हिंग, इमर्जन्सी, इव्हेंट, व्हेकेशन रेकॉर्डिंग मोड्स, फोटो कॅप्चर आणि मोबाइल अ‍ॅपद्वारे व्हिडिओ डाउनलोड करण्याची सुविधा आहे. हे फीचर आता अस्ता व्हेरियंटमध्येही उपलब्ध झालं आहे.

स्टँडर्ड ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS : व्हाइब एडिशन व्यतिरिक्त स्टँडर्ड ग्रँड i10 NIOS ची किंमत 5.55 लाखांपासून सुरू होऊन 7.91 लाखांपर्यंत (एक्स-शोरूम) आहे. गाडीत 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन आहे, जे 83hp पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क देते. 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा AMT गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. CNG पर्यायात पॉवर 68 hp पर्यंत कमी होते. मायलेज पेट्रोलमध्ये 16-18kmpl च्या आसपास आहे. ही गाडी मारुती सुझुकी स्विफ्ट, टाटा टियागो आणि इतर छोट्या हॅचबॅक्सशी स्पर्धा करते. स्पेसियस केबिन, चांगली बिल्ड क्वालिटी आणि फीचर लोडेड पॅकेजमुळं भारतीय ग्राहकांमध्ये ती लोकप्रिय आहे.

किंमत आणि व्हेरियंट्स (Vibe Edition)

  • Sportz Vibe MT: 7.09 लाख
  • Sportz Vibe AMT:7.61 लाख
  • Sportz (O) Vibe AMT:7.73 लाख

ह्युंडाईनं ग्रँड i10 NIOS व्हाइब एडिशनद्वारे छोट्या हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये स्टाइल, फीचर्स आणि सुरक्षेचा नवा बेंचमार्क सेट केला आहे. टायटन ग्रे मॅट कलर, ब्लॅक-रेड इंटिरियर आणि सेगमेंट-फर्स्ट डॅशकॅम सारख्या अपडेट्समुळं ही गाडी युवा खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. क्रेटा समर एडिशन नंतर हा लाँच ह्युंडाईच्या 'समर ऑफ व्हाइब्स' कॅम्पेनचा भाग वाटतो. ज्यांना स्टाइलिश, फीचर-रिच आणि परवडणारी हॅचबॅक हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही उत्तम निवड ठरू शकते.

हे वाचलंत का :

  1. MG Majestor SUV ची 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद; 406.4 टनी रेल्वे ओढली!
  2. रॉयल एनफिल्डची पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल, 'Flying Flea C6', भारतात लॉंच; किंमत 1.99 लाखांपासून सुरू!
  3. मर्सिडीज एमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशन भारतात लाँच; किंमत 1.52 कोटी

