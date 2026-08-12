ह्युंदाई एक्सटर नाईट एडिशन 2026 लाँच; किंमत 8.14 लाख रुपयांपासून सुरू
ह्युंदाईनं फेसलिफ्टेड एक्सटरवर 2026 नाईट एडिशन लाँच केलीय. तीची किंमत 8.14 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
Published : August 12, 2026 at 4:59 PM IST
मुंबई: ह्युंदाईनं आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही एक्सटरच्या फेसलिफ्टेड आवृत्तीसोबत नाईट एडिशन (Hyundai Exter Knight Edition) पुन्हा सादर केलं आहे. मार्च 2026 मध्ये लाँच झालेल्या अपडेटेड एक्सटरवर आधारित ही खास एडिशन आता उपलब्ध आहे. यामध्ये काळे-गडद राखाडी रंगांचे आकर्षक डिझाइन आणि संपूर्ण काळ्या रंगाचे कॅबिन मिळतं. किंमत मानक व्हेरिएंटपेक्षा केवळ 15,000 रुपये जास्त आहे. या नाईट एडिशनची किंमत 8.14 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते.
ब्लॅक थीम, स्पोर्टी लुक आणि समान इंजिन पर्याय : ह्युंदाई एक्सटर नाईट एडिशन ( Exter Knight Edition) एचएक्स 6 ट्रिमच्या सर्व पेट्रोल आणि सीएनजी व्हेरिएंट्स तसेच एचएक्स 10 ट्रिमच्या पेट्रोल-एएमटी व्हेरिएंटसोबत उपलब्ध आहे. ही एडिशन जुलै 2024 मध्ये पहिल्यांदा सादर करण्यात आलं होतं. आता ते फेसलिफ्टेड एक्सटरवर देण्यात येत आहे. यासाठी लागणारी अतिरिक्त किंमत दुहेरी टोनच्या रेंजर खाकी रंग पर्यायाइतकीच आहे. बाह्य डिझाइनमध्ये नाईट एडिशनला स्पोर्टी आणि आकर्षक रूप देण्यासाठी काळे, गडद राखाडी घटक जोडण्यात आले आहेत. समोर आणि मागे ह्युंदाईचा लोगो तसंच ‘एक्सटर’ अक्षरे काळ्या रंगात आहेत. पुढील आणि मागील बंपरवर गडद राखाडी गार्निश दिले आहे. 15-इंचचा रिम काळ्या किंवा गडद राखाडी फिनिशमध्ये मिळतो (व्हेरिएंटनुसार). पुढील चाकांवर लाल ब्रेक कॅलिपर आणि मागील टेलगेटवर ‘Knight’ बॅज हे अतिरिक्त आकर्षण आहेत. ही गाडी टायटॅनियम ब्लॅक, अॅटलस व्हाइट, स्टारी नाईट, टायटन ग्रे आणि गोल्डन ब्रॉन्झ रंगात उपलब्ध पर्याय आहे. रेंजर खाकी रंग या एडिशनमध्ये उपलब्ध नाही.
काळ्या रंगाची थीम : आतील कॅबिनमध्ये संपूर्ण काळ्या रंगाची थीम आणि ब्रास रंगाचे अॅक्सेंट दिले आहेत. मानक मॉडेलमधील नेव्ही-ग्रे थीमऐवजी काळी फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री असलेल्या सीट्स आहेत. फुटवेल लाइटिंग अॅम्बर रंगात आहे (मानक व्हेरिएंटमध्ये निळे). डॅशबोर्डची रचना मात्र सारखीच आहे. फीचर्स संबंधित व्हेरिएंट्सप्रमाणेच आहेत. एचएक्स 6 मध्ये 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पेन सनरुफ, पॉवर्ड ओआरव्हीएम, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल (मागील व्हेंट्ससह) आणि रियर पार्किंग कॅमेरा, सेंसर मिळतात. एचएक्स 10 मध्ये याव्यतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर, कूल्ड ग्लोव्हबॉक्स, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी तसंच रियर वाइपर-वॉशर जोडलं आहे.
इंजिन पर्याय : इंजिन पर्यायही अपरिवर्तित आहेत. 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिन 83 एचपी आणि 114 न्यूटन-मीटर टॉर्क देते. यासोबत 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड एएमटी गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. सीएनजी आवृत्ती 69 एचपी आणि 95 न्यूटन-मीटर टॉर्क देते आणि केवळ मॅन्युअल ट्रान्समिशनसोबत येते. एकूणच, एक्सटर नाईट एडिशन हे त्यांच्यासाठी आकर्षक पर्याय आहे, जे काळ्या थीमचा स्पोर्टी लुक आणि प्रीमियम फील शोधत आहेत. अतिरिक्त 15,000 रुपयांच्या किंमतीत मिळणारे हे बदल वाहनाला वेगळेपण देतात.
हे वाचलंत का :