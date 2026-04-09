ह्युंडाई क्रेटा समर एडिशन लाँच: कमी किंमतीत अधिक फीचर्ससह नवीन स्पेशल व्हेरिएंट
ह्युंडाईनं क्रेटा समर एडिशन (Hyundai Creta Summer Edition) लाँच केली आहे. स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा अधिक फीचर्ससह ही स्पेशल एडिशन 12.06 लाख पासून उपलब्ध आहे.
Published : April 9, 2026 at 3:22 PM IST
मुंबई : ह्युंडाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं भारतीय बाजारात क्रेटा समर एडिशन (Creta Summer Edition) लाँच केली आहे. ही स्पेशल एडिशन स्टँडर्ड क्रेटाच्या EX, EX(O), S(O), S(O) Knight, SX आणि SX Premium ट्रिम्सवर आधारित आहे. याची सुरुवातीची किंमत 12.06 लाख (एक्स-शोरूम) आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 17.89 लाखपर्यंत जाते. या एडिशनमध्ये संबंधित स्टँडर्ड ट्रिमच्या तुलनेत अनेक अतिरिक्त प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. यामुळं खालच्या आणि मधल्या व्हेरिएंट्सना उच्च दर्जाचे फीचर्स मिळत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांसह मॅन्युअल, आयव्हीटी आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध आहेत. उन्हाळ्यातील ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायक आणि सुरक्षित करण्यासाठी हे फीचर्स जोडण्यात आले आहेत.
क्रेटा समर एडिशन व्हेरिएंटनुसार फीचर्स : क्रेटा समर एडिशनचे (Hyundai Creta Summer Edition) बाह्य स्वरूप स्टँडर्ड क्रेटासारखंच आहे. मात्र, आतल्या आणि सोयीच्या फीचर्समध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.
EX समर एडिशन: या एंट्री-लेव्हल व्हेरिएंटमध्ये स्मार्ट की आणि पुश-बटन स्टार्ट सारखे सोयीस्कर फीचर्स जोडण्यात आले आहेत.
- किंमत:
- पेट्रोल MT:12,05,900;
- डिझेल MT:13,61,900.
EX(O) समर एडिशन: यात आणखी प्रीमियम अपग्रेड्स मिळतात. क्वाड-बीम LED हेडलॅम्प्स, LED टेल लॅम्प्स, होरायझन LED पोजिशनिंग लॅम्प आणि DRLs, फ्रंट-रियर LED टर्न इंडिकेटर्स, रियर विंडो सनशेड, रियर कॅमेरा विथ डायनॅमिक गाइडलाइन्स आणि 16-इंच ड्युअल-टोन स्टील व्हील्स मिळतात. स्मार्ट की आणि पुश-बटन स्टार्ट देखील उपलब्ध.
- किंमत:
- पेट्रोल MT : 13,13,400 पर्यंत
- डिझेल AT : 16,04,400.
S(O) समर एडिशन आणि S(O) Knight समर एडिशन: यामध्ये डॅशकॅम (Dashcam) जोडण्यात आली आहे. यामुळं ड्रायव्हिंग सुरक्षितता वाढते आणि अपघाताच्या वेळी पुरावा उपलब्ध होतो.
SX समर एडिशन: यात 10.25 इंच मल्टी डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर (Multi Display Digital Cluster) आणि डॅशकॅम मिळतं. यामुळं ड्रायव्हरला सर्व माहिती स्पष्ट दिसते.
SX Premium समर एडिशन: टॉप स्पेसिफिकेशनमध्ये सुराउंड व्यू मॉनिटर (SVM), ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर (BVM) आणि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जोडण्यात आले आहेत. यामुळं पार्किंग आणि लेन चेंज करणे अधिक सोपं आणि सुरक्षित होतं. हे सर्व फीचर्स स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये उच्च ट्रिम्सपुरतेच मर्यादित होते. समर एडिशनमुळं ते आता अधिक परवडणाऱ्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध झाले आहेत.
क्रेटा समर एडिशन व्हेरिएंटनुसार किंमत (एक्स-शोरूम):
|Variant
|Engine
|Transmission
|Price (Ex-showroom INR)
|EX Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 12,05,900
|EX Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|MT
|Rs 13,61,900
|EX(O) Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 13,13,400
|EX(O) Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|IVT
|Rs 14,48,900
|EX(O) Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|MT
|Rs 14,69,400
|EX(O) Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|AT
|Rs 16,04,400
|S(O) Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 14,19,900
|S(O) Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|IVT
|Rs 15,64,900
|S(O) Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|MT
|Rs 15,80,900
|S(O) Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|AT
|Rs 17,25,900
|S(O) Knight Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 14,38,400
|S(O) Knight Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|MT
|Rs 15,99,400
|SX Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 15,03,600
|SX Premium Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|MT
|Rs 16,33,400
|SX Premium Summer Edition
|1.5l MPi petrol
|IVT
|Rs 17,77,900
|SX Premium Summer Edition
|1.5l U2 CRDi diesel
|MT
|Rs 17,88,900
फायदे आणि का खरेदी करावी? : ह्युंडाई क्रेटा ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी मिड-साइज SUV आहे. समर एडिशनमुळं ग्राहकांना जास्त वैल्यू फॉर मनी मिळतं. खालच्या ट्रिम्समध्ये LED लाइटिंग, डॅशकॅम, डिजिटल क्लस्टर आणि 360 डिग्री कॅमेरा सारखे फीचर्स मिळाल्यानं स्पर्धकांपेक्षा क्रेटा अधिक आकर्षक झाली आहे. इंजिन पर्याय बदललेले नाहीत. 1.5 लिटर पेट्रोल आणि डिझेल पर्याय उपलब्ध आहेत. हे फीचर्स उन्हाळ्यातील गरम हवामानातही आरामदायक ड्रायव्हिंग देतात. रियर सनशेडमुळं मागील प्रवाशांना थंड हवेचा आनंद घेता यतो, तर अॅडव्हान्स्ड सेफ्टी फीचर्स कुटुंबासह प्रवास सुरक्षित करतात. ह्युंडाईनं या एडिशनद्वारे ग्राहकांना अधिक पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
