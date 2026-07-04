हुंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक BaaS पर्यायासह लॉंच, किंमतीत लक्षणीय घट
हुंदाई मोटर इंडियानं हुंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकसाठी एक नवीन 'बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस' (BaaS) मालकी मॉडेल सादर केलं आहे.
Published : July 4, 2026 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: हुंदाई मोटर इंडियानं हुंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकसाठी एक नवीन 'बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस' (BaaS) मालकी मॉडेल सादर केलं आहे, ज्यामुळं ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही खरेदीदारांसाठी अधिक परवडणारी झाली आहे. या नवीन मालकी पर्यायामुळं, हुंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकची सुरुवातीची किंमत आता 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) झाली आहे. बॅटरी एका सबस्क्रिप्शन प्लॅनद्वारे स्वतंत्रपणे दिली जात आहे.
बॅटरीसाठी स्वतंत्र फायनान्सिंग: या नवीन मॉडेलअंतर्गत, ग्राहक बॅटरीसाठी स्वतंत्र फायनान्सिंगचा लाभ घेऊ शकतात. हुंदाईचा दावा आहे की बॅटरीसाठी ईएमआयचा खर्च प्रति किलोमीटर 3.9 पासून सुरू होतो. कंपनीचं म्हणणे आहे की, इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा अडथळा असलेल्या ईव्हीच्या सुरुवातीच्या खरेदी खर्चात कपात करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
सोयीसाठी नवीन वैशिष्ट्ये सादर : BaaS मॉडेल सादर करण्याव्यतिरिक्त, ह्युंदाईनं क्रेटा इलेक्ट्रिकमध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये देखील जोडली आहेत. या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीच्या सर्व व्हेरिएंट्समध्ये आता इंटिग्रेटेड साइड फूट-स्टेप्स आहेत, ज्यामुळं वाहनात चढणे आणि उतरणे सोपं होतं आणि तिचा एसयूव्हीसारखा लुक अधिक आकर्षक दिसतो. याव्यतिरिक्त, ग्राहकांच्या अभिप्रायानुसार, कंपनीनं होम चार्जर (HC) व्हेरिएंट्समध्येही बदल केले आहेत, जुन्या सेटअपऐवजी आता स्टँडर्ड म्हणून 7.4 kW वॉल बॉक्स चार्जर दिला आहे.
बॅटरी, रेंज आणि परफॉर्मन्स : ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकमध्ये उपलब्ध असलेल्या बॅटरी पर्यायांबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय आहेत. संभाव्य ग्राहक 42 kWh बॅटरी आणि मोठ्या 51.4 kWh बॅटरी पॅकपैकी निवड करू शकतात. तिचा मोठा बॅटरी पॅक एका चार्जवर 510 किमी पर्यंतची ARAI-प्रमाणित ड्रायव्हिंग रेंज देतो. शिवाय, ही एसयूव्ही डीसी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळे बॅटरी योग्य चार्जिंग परिस्थितीत 39 मिनिटांत 10 ते 80 टक्के चार्ज होऊ शकते. लाँग-रेंज व्हेरिएंट 7.9 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग गाठू शकते.
ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकची वैशिष्ट्ये : क्रेटा इलेक्ट्रिक अनेक उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देते. यामध्ये व्हेईकल-टू-लोड (V2L) कार्यक्षमता, ह्युंदाई स्मार्टसेन्स लेव्हल 2 ADAS, सिंगल पेडल ड्राइव्ह (आय-पेडल), डिजिटल की सपोर्ट, ॲक्टिव्ह एअर फ्लॅप्स आणि आठ वर्षे/1.6 लाख किमी बॅटरी वॉरंटी यांचा समावेश आहे.
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