हुंदाई बियॉन भारतात आज लाँच; जाणून घ्या किंमत, इंजिन आणि भन्नाट फीचर्स, फक्त 11 हजारात बुकींग!
हुंदाईनं भारतीय बाजारपेठेत आज नवीन 'बियॉन एसयूव्ही' (Hyundai Bayon) आज करणार आहे. ही कार प्रगत एआय आणि एडास फीचर्सनं सुसज्ज आहे.
Published : October 26, 2026 at 10:05 AM IST
मुंबई : हुंदाई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) आज 26 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारतीय बाजारपेठेत आपली बहुप्रतिक्षित एसयूव्ही हुंदाई बियॉन (Hyundai Bayon) अधिकृतपणे लाँच करत आहे. भारतीय बाजारपेठेतील हुंदाईच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करणाऱ्या या कारचं बुकिंग 11,000 रुपयांच्या टोकन रक्कमेसह कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट आणि डीलरशिपवर सुरू झालं आहे. या फेस्टिव्ह सीझनमध्येच ग्राहकांना गाडीची डिलिव्हरी मिळण्यास सुरुवात होईल. हुंदाईच्या लाइनअपमध्ये ही कार व्हेन्यू (Venue) आणि क्रेटा (Creta) च्या दरम्यान असेल. या मिड-साईझ एसयूव्हीची थेट स्पर्धा मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) सारख्या प्रस्थापित गाड्यांशी असणार आहे.
आकर्षक डिझाईन आणि बाह्य लूक : हुंदाई बियॉनचा लूक अत्यंत आधुनिक आणि स्पोर्टी आहे. समोरच्या बाजूला स्प्लिट हेडलॅम्प सेटअपसह लेयर्ड फ्रंट फेसिया देण्यात आला आहे. बोनेटच्या कडेला स्लिम एलईडी डेटाईम रनिंग लाईट्स (DRLs) आणि बंपरमध्ये खाली मुख्य हेडलॅम्प युनिट्स बसवले आहेत. फ्रंट डिझाईनला सिल्व्हर आणि ब्लॅक क्लॅडिंगमुळं एक रग्ड लूक मिळतो. बाजूच्या प्रोफाईलमध्ये शार्प कॅरेक्टर लाईन्स, आकर्षक व्हील आर्च आणि पेटल-स्टाईल अलॉय व्हील्स दिलं आहेत. तसंच ब्लॅक-आउट पिलर्समुळं फ्लोटिंग-रूफ इफेक्ट मिळतो. मागच्या बाजूला स्लिम टेल-लॅम्प एलिमेंट्स आणि टेलगेटवर ठळक 'Bayon' अक्षरे असून, रूफ स्पॉईलर आणि ड्युअल-टोन बंपर कारचं सौंदर्य वाढवतो.
लक्झरियस इंटीरियर आणि हाय-टेक फीचर्स : बियॉनच्या केबिनमध्ये ड्युअल-स्क्रीन पॅनोरामिक डॅशबोर्ड लेआउट आहे, ज्यामध्ये दोन 12.3-इंच डिस्प्ले देण्यात आलं आहेत. एक इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसाठी आणि दुसरा इन्फोटेनमेंट स्क्रीनसाठी. यामध्ये एनव्हीडीआयए (NVIDIA) द्वारे संचालित हुंदाईचं कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन कॉकपिट (ccNC) आहे. या कारचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कंपनीनं पहिल्यांदाच जेनेरेटिव्ह एआय (Generative AI) व्हॉईस असिस्टंट दिला आहे, जो परप्लेक्सिटी (Perplexity) आणि साऊंडहाउंड एआय (SoundHound AI) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हा असिस्टंट इंटरनेटशिवाय इंग्रजी, हिंदी, हिंग्लिश, तमिळ, बंगाली आणि तेलगू अशा अनेक भाषांमध्ये 500 हून अधिक व्हॉईस कमांड्स स्वीकारू शकतो. याशिवाय 70+ फीचर्ससह हुंदाई ब्लू लिंक आणि 19 व्हेईकल कंट्रोलर्ससाठी ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्सचा सपोर्ट यात मिळतो.
शक्तिशाली इंजिन आणि ट्रान्समिशन : हुंदाई बियॉनमध्ये 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर, नॅचरली एस्पिरेटेड एमपीआय (MPi) पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे, जे 115 bhp पॉवर आणि 144 Nm टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन हुंदाई क्रेटाच्या नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आवृत्तीसारखेच आहे. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स आणि हुंदाईचं इंटेलिजेंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन (iVT / CVT) समाविष्ट आहे. ओव्हरटेकिंग दरम्यान उत्तम प्रतिसाद मिळण्यासाठी या iVT मध्ये 'डॅश बूस्ट मोड' (Dash Boost Mode) दिला आहे. तसंच यात पॅडल शिफ्टर्स आणि इको, नॉर्मल आणि स्पोर्ट असे तीन ड्राईव्ह मोड्स मिळतात.
सुरक्षा आणि प्रगत एडास : हुंदाई ग्लोबल के एनहान्सड प्लॅटफॉर्मवर (Global K Enhanced Platform) बनवलेली ही कार सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत मजबूत आहे. याच्या बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये 69% प्रगत उच्च-मजबुतीचं स्टील (High-Strength Steel) वापरलं गेलं आहे. बियॉनमध्ये 80 हून अधिक प्रगत सुरक्षा फीचर्स आहेत, ज्यापैकी 35 हून अधिक फीचर्स सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड म्हणून उपलब्ध आहेत. यामध्ये 6 एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि प्रगत हुंदाई स्मार्टसेन्स लेव्हल 2 प्रो एडास (Level 2 Pro ADAS) समाविष्ट आहे. 3 रडार आणि 12 पार्किंग सेन्सर्सच्या मदतीनं चालणाऱ्या या एडास सिस्टीममध्ये फॉर्वर्ड कोलिजन वॉर्निंग, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट कोलिजन वॉर्निंग, जंक्शन टर्निंग असिस्ट, सराउंड व्ह्यू मॉनिटर आणि स्टॉप अँड गो सह स्मार्ट क्रूझ कंट्रोल यासारखी 23 महत्त्वाची फंक्शन्स मिळतात.
ह्युंदाई बेयॉन वैशिष्ट्ये आणि तपशील :
|Category
|Component / Feature
|Specifications & Details
|Mechanical & Performance
|Engine
|1.5-litre, 4-cylinder naturally aspirated petrol engine
|Power Output
|113 bhp (115 PS) @ 6,300 rpm
|Peak Torque
|144 Nm @ 4,500 rpm
|Transmission Options
|6-speed Manual (MT) or Intelligent Variable Transmission (iVT)
|Drive Modes
|Eco, Normal, Sport (iVT automatic variants only)
|Dimensions & Capacity
|Exterior Dimensions
|4,245 mm (Length) × 1,810 mm (Width) × 1,605 mm (Height)
|Wheelbase
|2,600 mm
|Ground Clearance
|205 mm
|Boot Space
|505 Litres
|Displays & Software
|Dual Screens
|12.3-inch digital instrument cluster + 12.3-inch infotainment display
|Voice Commands
|Generative AI assistant powered by Perplexity & SoundHound AI
|Infotainment OS
|NVIDIA ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) system
|System Updates
|Seamless Over-The-Air (OTA) software and maps updates
|Connectivity & Media
|Smartphone Integration
|Wireless Apple CarPlay & Android Auto
|Connected Car Tech
|Hyundai Bluelink with 70+ connected vehicle features
|Audio System
|8-speaker Bose premium sound system with subwoofer
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front-ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Comfort & Luxury
|Seating Comfort
|Front ventilated seats with premium leatherette upholstery
|Roof
|Voice-controlled electric panoramic sunroof
|Air Conditioning
|Dual-zone automatic climate control with dedicated rear AC vents
|Device Charging
|Wireless phone charging pad + front & rear USB Type-C fast ports
|Cabin Ambience
|Multi-colour ambient lighting system
|Safety & Parking
|Standard Safety
|6 Airbags, ESC, Vehicle Stability Management (VSM), Hill Assist
|Advanced Safety
|Level 2 Pro ADAS package (23 autonomous driver assistance functions)
|Camera & Sensors
|360-degree surround-view monitor + front & rear parking sensors
|Braking & Monitoring
|All-wheel disc brakes + Highline Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
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