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लाँचपूर्वी ह्युंदाई बायॉनचं डिझाइन आणि स्केच सादर

ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं (HMIL) आगामी 'ह्युंदाई बायॉन'च्या (Hyundai Bayon) बाह्य आणि अंतर्गत डिझाइनचं पहिलं स्केच अधिकृतपणे जारी केलं आहे.

Hyundai Bayon
ह्युंदाई बायॉन (Hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 12:52 PM IST

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मुंबई: आपल्या नवीन एसयूव्हीचं नाव निश्चित केल्यानंतर, ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं (HMIL) आगामी 'बायॉन' (Bayon) चं पहिलं डिझाइन स्केच जारी केलं आहे. यातून वाहनाच्या बाह्य रूपाची आणि केबिनची पहिली अधिकृत झलक पाहायला मिळते. जागतिक उत्पादन म्हणून विकसित केलेली 'बायॉन' ह्युंदाईच्या प्रगत होत असलेल्या 'आर्ट ऑफ स्टील' डिझाइन शैलीवर आधारित असणार आहे. यात एसयूव्हीची वैशिष्ट्यपूर्ण ठेवण, बॉडी लाइन्स आणि अद्वितीय लाइटिंग घटकांचा सुरेख संगम साधला जाणार आहे.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon sketche (Hyundai)

पुढील बाजूच्या स्केचमुळं 'बायॉन'ची एक खास डिझाइन शैली दिसून येते. तिचं 'एच-एज' (H-edge) लाइटिंग हे आकर्षक बोनेटच्या खाली स्थित आहे, तर ठळक फेंडर्समुळं कारच्या समोरील भागाला अधिक रुंद आणि प्रभावी लूक मिळतोय. ह्युंदाईनं समोरील (फ्रंट फेशिया) खालच्या भागात महत्त्वपूर्ण घटकांचा सुबकपणे (sculpted surfaces) समावेश केला आहे. या संयोजनामुळं पारंपरिक क्रॉसओव्हरच्या तुलनेत 'बायॉन'ला अधिक दमदार एसयूव्हीचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

Hyundai Bayon
Hyundai Bayon sketche (Hyundai)

अंतर्गत भागाचे (इंटीरियर) एक स्वतंत्र स्केच तंत्रज्ञानानं सज्ज डॅशबोर्ड आणि चालकावर केंद्रित असलेली रचना (ड्रायव्हर-सेंट्रिक लेआउट) दर्शवतं. ह्युंदाईनं अद्याप स्क्रीनचा नेमका आकार किंवा उपकरणांची अंतिम यादी जाहीर केलेली नसली, तरी स्केचेसवरून एक अत्यंत डिजिटल कॉकपिट असल्याचं सूचित होतं; जिथं 'कनेक्टेड फंक्शन्स' हा केबिनमधील अनुभवाचा एक अविभाज्य भाग असेल. कंपनी 'बायॉन'चं वर्णन 'इंटेलिजंट युटिलिटी व्हेईकल' (Intelligent Utility Vehicle) असं करतं. सहज आणि सुलभ संवाद (intuitive interaction) हे तिच्या अंतर्गत डिझाइनचं मुख्य वैशिष्ट्य असेल, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. 'बायॉन'मध्ये ह्युंदाईच्या 'आर्ट ऑफ स्टील' तत्त्वज्ञानाचं अधिक प्रभावी रूप पाहायला मिळतं. या डिझाइन पद्धतीत अचूकपणे घडवलेले धातूचे पृष्ठभाग, वास्तुशिल्पासारखे प्रमाण (architectural proportions) आणि विशिष्ट 'कॅरेक्टर लाइन्स' यांचा वापर करून वाहनाला दमदार बाह्य रूप दिलं जाणार आहे. ह्युंदाई डिझाइन सेंटरचे प्रमुख सायमन लोस्बी यांनी सांगितलं की, 'बायॉन'च्या टीमनं दमदार बाह्य रूप आणि हाय-टेक केबिन यांचा मेळ घालण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं; ज्यामध्ये बोनेट, फेंडर्स आणि 'एच-एज' लाइटिंग यांसारखे घटक मुख्य दृश्य वैशिष्ट्ये म्हणून स्थापित केलं आहे.

ह्युंदाईने 'बायॉन' (Bayon) ही गाडी अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन केली आहे, जे आपला बहुतांश वेळ शहरी भागात घालवतात, तरीही त्यांना एसयूव्ही (SUV) सारखा लूक आणि वैशिष्ट्ये हवी असतात. या गाडीची उंचावलेली रचना, ठळक फेंडर्स आणि मजबूत खालचा भाग या गरजा पूर्ण करतात, तर तिच्या डिझाइनमधील रेषांमुळं तिला एक आकर्षक बाह्य रूप प्राप्त होतं. संकल्पनात्मक रेखाचित्रांमधील (concept sketches) काही अतिशयोक्तीपूर्ण वैशिष्ट्ये कदाचित अंतिम उत्पादनात (production model) काहीशी सौम्य केली जाऊ शकतात, तरीही ह्युंदाईनं स्पष्ट केलं आहे की हे घटक प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावणाऱ्या एसयूव्हीच्या मूळ स्वरूपाची झलक दर्शवतात. कंपनीनं नुकतंच 'बायॉन' हे नाव जाहीर केलं आणि सांगितलं की हे नाव फ्रान्समधील बास्क प्रदेशातील 'बायॉन' (Bayonne) या शहरावरून प्रेरित आहे. ह्युंदाईनं या मॉडेलसाठी 'इंटेलिजन्स ऑन' (Intelligence ON) ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवली असून, तंत्रज्ञान, कनेक्टिव्हिटी आणि डिझाइन हे तिच्या सुरुवातीच्या प्रचार मोहिमेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.

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HYUNDAI BAYON DESIGN
HYUNDAI BAYON DESIGN REVEALED

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