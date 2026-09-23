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लाँचिंगपूर्वीच ह्युंदाई बायॉन SUV चं बुकिंग सुरू, फक्त 11 हजारात करा बुक..

ह्युंदाई मोटर इंडियानं बायॉन' (Hyundai Bayon) साठी बुकिंग सुरू केलं आहे. इच्छुक ग्राहक ह्युंदाई इंडियाच्या अधिकृत बुकिंग पोर्टलद्वारे आपली बुकिंग करू शकता.

Hyundai BAYON bookings open
ह्युंदाई बायॉन SUV (Hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई : ह्युंदाई मोटर इंडियानं आपल्या एसयूव्ही (SUV) श्रेणीतील नवीन वाहन 'बायॉन' (Bayon) साठी बुकिंग सुरू केलं आहे. सणासुदीच्या काळात लाँच होणाऱ्या या वाहनात 'जनरेटिव्ह एआय (AI) व्हॉइस असिस्टंट'ची सुविधा असेल, ज्यामुळं प्रवाशांना गाडीमध्ये अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर अनुभव मिळेल. ह्युंदाईच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा देशभरातील डीलरशिप्सवर 11,000 रुपयांची टोकन रक्कम भरून याचं बुकिंग करता येईल.

ह्युंदाई बायॉनचं आकारमान: ह्युंदाई बायॉनची लांबी अंदाजे 4.2 मीटर आहे, ज्यामुळं ती 'क्रेटा' (Creta) आणि 'व्हेन्यू' (Venue) या मॉडेल्सच्या मधल्या श्रेणीत येते. कंपनीच्या मते, ही एसयूव्ही शहरात चालवण्यासाठी सोयीस्कर आकार आणि प्रशस्त केबिन यांचा उत्तम समतोल साधते; यात प्रवाशांना पाय ठेवण्यासाठी (लेगरूम), डोक्यासाठी (हेडरूम) आणि खांद्यासाठी (शोल्डर रूम) पुरेशी जागा मिळते.

ह्युंदाई बायॉनचं इंजिन: बायॉनमध्ये ह्युंदाईचे 1.5-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन असेल, ज्याला 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स किंवा कंपनीच्या 'इंटेलिजेंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन' (IVT) ची जोड दिली जाईल. हे चार-सिलेंडर इंजिन 113 hp पॉवर आणि 144Nm टॉर्क निर्माण करते; याचा वापर यापूर्वी 'क्रेटा' सारख्या मॉडेल्समध्ये केला गेला आहे. ह्युंदाई फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी (CNG) व्हेरिएंट देखील सादर करण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, टर्बो-पेट्रोलचा पर्यायही आणला जाऊ शकतो, तरीही कंपनीनं पॉवरट्रेनबाबतचे अधिक तपशील अद्याप अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत.

Hyundai BAYON bookings open
ह्युंदाई बायॉन SUV (Hyundai)

ह्युंदाई बायॉन प्लॅटफॉर्म: ह्युंदाई बायॉन कंपनीच्या 'ग्लोबल के एन्हांस्ड' (Global K Enhanced) प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. भारतासाठी कंपनीनं निश्चित केलेल्या 'फाईव्ह-स्टार' सुरक्षा मानकांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशानं हे वाहन विकसित केलं आहे. ही एसयूव्ही प्रवाशांची सुरक्षा आणि वाहनाची मजबूत रचना (स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी) यावर विशेष भर देते आणि यात विविध सुरक्षा वैशिष्ट्ये ड्रायव्हर-असिस्टन्स तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. सुरक्षेबाबतचे सविस्तर तपशील वाहन लाँचच्या वेळी जाहीर केले जातील.

Hyundai BAYON bookings open
ह्युंदाई बायॉन SUV (Hyundai)

ह्युंदाई बायॉन डिझाइन तपशील: ह्युंदाई बायॉनचं डिझाइन एसयूव्हीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आकारमानावर आधारित आहे. यात स्कल्पटेड बॉनेट, 'H'-आकाराचे एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), भूमितीय आकाराचे व्हील आर्च, डोअर क्लॅडिंग आणि रूफ रेल्स यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे. कंपनीच्या मते, हे डिझाइन घटक रस्त्यावर वाहनाचा प्रभाव (रोड प्रेझेन्स) वाढवतात. शिवाय, या गाडीचे पुढील, बाजूचे आणि मागील भाग एकाच डिझाइन थीमचा भाग म्हणून विकसित करण्यात आले आहेत.

Hyundai BAYON bookings open
ह्युंदाई बायॉन SUV (Hyundai)

ह्युंदाई बायॉनची अपेक्षित किंमत: व्हेरिएंट, पॉवरट्रेन आणि फीचर्सच्या पॅकेजवर अवलंबून, ह्युंदाई बायॉनची किंमत 9 लाख ते 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. या किंमतीत, बायॉन भारतीय बाजारपेठेतील विविध कॉम्पॅक्ट आणि मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही (SUVs) शी स्पर्धा करेल.

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HYUNDAI BAYON BOOKINGS OPEN
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HYUNDAI BAYON
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BAYON BOOKINGS OPEN

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