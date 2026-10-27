Hyundai Bayon AI Tech: काय आहे ह्युंडई बियॉनमधील 'ते' खास एआय फिचर? ड्रायव्हरशी गप्पा मारणार कार!
Hyundai Bayon AI Tech : हुंदाई बायॉनमधील जनरेटिव्ह एआय व्हॉइस असिस्टंट ही गाडीतील एक संवादात्मक बुद्धिमत्ता प्रणाली आहे. ती चालकाच्या मनःस्थितीनुसार त्याच्याशी संवाद साधू शकते.
Published : October 27, 2026 at 10:18 AM IST
मुंबई : अटोमोबाईल क्षेत्रात सध्या केवळ इंजिनची ताकद किंवा मायलेज पाहून गाड्या खरेदी करण्याचा काळ आता राहीलेला नाहीय. आता जमाना आहे 'स्मार्ट फीचर्स' आणि 'कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा' (Artificial Intelligence - AI). ह्युंडई मोटर्सनं (Hyundai Motors) आपली बहुप्रतीक्षित कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही ह्युंडई बियॉन (Hyundai Bayon) नुकतीच भारतीय बाजारपेठेत लॉंच केली आहे. लॉन्चिंगच्या दुसऱ्या दिवशी संपूर्ण ऑटो आणि टेक विश्वात या कारच्या इंजिनपेक्षा, तिच्यात देण्यात आलेल्या एका खास 'एआय फिचर'ची (AI Feature) सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे. ही कार फक्त एक सामान्य व्हॉईस असिस्टंट घेऊन आली आहे, असा जर तुम्ही विचार करत असाल, तर तुम्ही चुकीचे आहात. ह्युंडईनं या कारमध्ये असं तंत्रज्ञान दिलं आहे, ज्यामुळं ही कार चक्क ड्रायव्हरशी एका जिवंत माणसाप्रमाणे गप्पा मारू (Hyundai Bayon AI Tech) शकते. विज्ञानाचा हा चमत्कार नक्की काय आहे आणि ही कार ड्रायव्हिंगचा अनुभव कसा बदलणार आहे, याबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तर...
काय आहे ह्युंडई बियॉनमधील 'ते' खास एआय फिचर? : सामान्यतः कारमध्ये मिळणारे व्हॉईस असिस्टंट (उदा. गुगल असिस्टंट किंवा सिरी) हे ठराविक कमांड्सवर काम करतात. जसं की "AC ऑन करा" किंवा "गाणे प्ले करा". परंतु, ह्युंडई बियॉनमध्ये नेक्स्ट-जनरेशन जनरेटिव्ह एआय (Generative AI) आणि परप्लेक्सिटी एआय (Perplexity AI) आधारित व्हॉईस असिस्टंट देण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, ही कार केवळ तुमच्या आज्ञा पाळणार नाही, तर तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधून तुमच्याशी संवाद साधेल. ड्रायव्हिंग करताना जर तुम्हाला एकटेपणा जाणवत असेल, किंवा तुम्हाला एखाद्या ऐतिहासिक जागेबद्दल माहिती हवी असेल, तर ही कार तुम्हाला एखाद्या हुशार सहप्रवाशासारखी संपूर्ण माहिती बोलून दाखवेल. म्हणूनच ऑटो एक्सपर्ट्स या फिचरला "ड्रायव्हरशी गप्पा मारणारी कार" असं म्हणत आहेत.
12.3 इंचाचा ड्युअल कर्व्हड डिस्प्ले: या कारच्या केबिनमध्ये पाऊल ठेवताच सर्वात आधी लक्ष वेधून घेतो, तो म्हणजे 12.3 इंचाचा ड्युअल कर्व्हड डिस्प्ले. हा डिस्प्ले म्हणजेच या कारचा मुख्य टेक हब आहे. यामध्ये डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि इन्फोटेनमेंट सिस्टम एकत्र जोडण्यात आली आहे. या स्क्रीनचा टच रिस्पॉन्स अतिशय वेगवान असून, तिचा युझर इंटरफेस (UI) एखाद्या प्रीमियम स्मार्टफोनसारखा स्मूथ आहे. यामध्ये इन-बिल्ट नॅव्हिगेशन, ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) आणि अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto) ची वायरलेस कनेक्टिव्हिटी मिळते. या मोठ्या स्क्रीनवर एआय असिस्टंटचं व्हिज्युअल्स देखील अतिशय आकर्षक पद्धतीनं दिसतात.
ड्रायव्हरशी कार नक्की कशा गप्पा मारणार? : समजा तुम्ही मुंबईहून गोव्याला कारनं जात आहात. वाटेत तुम्हाला एखादा किल्ला दिसला आणि तुम्ही कारला विचारलं, "या किल्ल्याचा इतिहास काय आहे?" तर बियॉनमधील एआय सिस्टीम रिअल-टाइम इंटरनेटचा वापर करून त्या किल्ल्याची संपूर्ण माहिती मराठी किंवा तुमच्या आवडीच्या भाषेत सांगू लागेल.
मूडनुसार गाणी सुचवतो: जर ड्रायव्हरच्या आवाजात थकवा जाणवला, तर एआय सिस्टीम स्वतःहून विचारू शकते, "तुम्ही थकलेले दिसत आहात, मी एखादे उत्साही गाणे प्ले करू का?" किंवा जवळच्या कॉफी शॉपचा रस्ता दाखवू शकतं.
क्रिकेट स्कोअर आणि बातम्या: ड्रायव्हिंग करताना हाताचा वापर न करता तुम्ही चालू मॅचचा स्कोअर किंवा ताज्या घडामोडी कारला विचारू शकता.
Level 2 ADAS तंत्रज्ञान: सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टीनं बियॉनमधील दुसरं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लेव्हल 2 एडास (Level 2 ADAS - Advanced Driver Assistance Systems). हे तंत्रज्ञान कारला अंशतः स्वयंचलित (Semi-Autonomous) बनवतं. यामध्ये कॅमेरा, रडार आणि एआय अल्गोरिदम एकत्र काम करतात.
ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग (AEB): जर समोर अचानक एखादा माणूस किंवा वाहन आलं आणि ड्रायव्हरनं ब्रेक दाबायला उशीर केला, तर कारचं एआय स्वतःहून ब्रेक लावून अपघात टाळतं.
लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist): जर गाडी लेन सोडून भरकटत असेल, तर स्टिअरिंग स्वतःहून सरळ होते.
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग: ओव्हरटेक करताना न दिसणाऱ्या गाड्यांबद्दल आरशावर आणि स्क्रीनवर अलर्ट मिळतो.
किंमत आणि बाजारातील स्पर्धा : ह्युंडईनं या फ्युचरिस्टिक कारची सुरुवातीची किंमत 9,99,900 (एक्स-शोरूम) ठेवून भारतीय बाजारपेठेत खळबळ उडवून दिली आहे. 10 लाखांच्या या बजेटमध्ये एवढं प्रगत एआय तंत्रज्ञान देणे, ही ह्युंडईची मोठी चाल मानली जात आहे. या टेक फीचर्समुळं ह्युंडई बियॉन ही बाजारातील प्रस्थापित कार जसं की, टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon), मारुती ब्रेझा (Maruti Brezza) आणि महिंद्रा 3एक्सओ (Mahindra 3XO) यांच्या टेक व्हेरियंट्सना थेट आणि तगडी टक्कर देणार आहे. विशेषतः तरुण आणि तंत्रज्ञान प्रेमी (Tech-savvy) ग्राहकांना ही कार आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरू शकते.
व्हेरिएंटनुसार किंमत (एक्स-शोरूम) :
|Variant
|Prices
|Bayon 1.5 Petrol MT HX2
|9 99 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX3
|10 89 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX3+
|11 79 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX5
|12 44 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX5 DT
|12 59 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX6
|13 56 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX6 DT
|13 71 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX5
|13 84 800
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX5 DT
|13 99 800
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX6
|14 96 800
|Bayon 1.5 Petrol MT HX8
|15 09 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX6 DT
|15 11 800
|Bayon 1.5 Petrol MT HX8 DT
|15 24 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX8
|16 53 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX10
|16 64 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX8 DT
|16 68 900
|Bayon 1.5 Petrol MT HX10 DT
|16 79 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX10
|17 99 900
|Bayon 1.5 Petrol IVT HX10 DT
|18 14 900
व्हेरिएंट-निहाय वैशिष्ट्यांती माहिती :
HX 2 (बेस) व्हेरिएंट: LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, LED DRLs, कव्हर्ससह 16-इंच स्टील व्हील्स, मागील AC व्हेंट्ससह मॅन्युअल AC, 4-इंच TFT ड्रायव्हर डिस्प्ले, 4 पॉवर विंडोज, 6 एअरबॅग्ज, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, TPMS आणि रिअर पार्किंग सेन्सर्स.
HX 3 व्हेरिएंट : यामध्ये 10.25 -इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto) आणि ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay), रिअर-व्ह्यू कॅमेरा, की-लेस एन्ट्री आणि पुश-बटण स्टार्टची सुविधा मिळते.
HX 3 Plus व्हेरिएंट: यात इलेक्ट्रिक सनरूफ, रूफ रेल्स आणि मोठ्या आकाराचे व्हील्स आहेत.
HX 5 (एंट्री ऑटोमॅटिक) व्हेरिएंट : यामध्ये ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, कनेक्टेड-कार तंत्रज्ञान (BlueLink), OTA अपडेट्स, क्रूझ कंट्रोल आणि वायरलेस फोन चार्जिंग यांसारख्या सुविधा आहेत.
HX 6 आणि HX 8 व्हेरिएंट : यामध्ये केबिनमधील वैशिष्ट्यांचा दर्जा सुधारण्यात आला असून, 64 रंगांची एम्बियंट लायटिंग, ड्युअल-प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स आणि अधिक उत्तम साऊंड, सोयीसुविधा देणारी उपकरणे आहेत.
HX 10 (टॉप-स्पेक) व्हेरिएंट : ड्युअल कर्व्हड12.3-इंच पॅनोरॅमिक डिस्प्ले, लेव्हल-2 ADAS सुइट (23सुरक्षा वैशिष्ट्ये), 360-डिग्री सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट आणि बोस (Bose) साऊंड सिस्टम.
प्रमुख वैशिष्ट्ये :
|Parameter
|Specification Details
|Engine
|1.5-litre, 4-cylinder Naturally Aspirated (NA) Petrol (1,493 cc)
|Max Power & Torque
|113 bhp / 115 PS @ 6,300 rpm | 143.8 Nm @ 4,500 rpm
|Transmission Options
|6-speed Manual & IVT (Intelligent Variable Transmission / CVT)
|Dimensions (L x W x H)
|4,245 mm x 1,810 mm x 1,605 mm (with roof rails)
|Wheelbase & Ground Clearance
|2,600 mm wheelbase | 205 mm ground clearance
|Boot Space
|505 litres (expandable via 60:40 rear split)
ह्युंडई बियॉन ही केवळ एक कार नसून चालतं-बोलतं गॅजेट आहे, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. विज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून ह्युंडईनं ड्रायव्हिंग सुरक्षित आणि मनोरंजक बनवण्याचा उत्तम प्रयत्न केला आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्र आता 'एआय युगात' प्रवेश करत आहे, याचं ह्युंडई बियॉन हे उत्तम उदाहरण आहे.
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