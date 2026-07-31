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पंतप्रधान मोदींच्या 'एआय डीपफेक' प्रकरणी हैदराबाद पोलिसांकडून मेटा इंडियाचे प्रमुख आर्यन श्रीनिवास यांच्यावर गुन्हा दाखल

हैदराबाद सायबर पोलिसांनी पीएम मोदींच्या एआय डीपफेक व्हिडिओंच्या प्रसाराप्रकरणी मेटा इंडियाचे प्रमुख आर्यन श्रीनिवास यांच्यावर एफआयआर दाखल केला.

PM Modi AI Deepfake Case
पंतप्रधान मोदी आणि मेटा कंपनीसह फेसबुकचा फोटो (ETV BHARAT File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 9:52 AM IST

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हैदराबाद: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे एआय-निर्मित (AI-generated) डीपफेक व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी मेटा इंडियाचे प्रमुख आर्यन श्रीनिवास आणि अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. जागतिक तंत्रज्ञान कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश असलेलं हे एक 'हाय-प्रोफाईल' प्रकरण मानलं जात आहे. मेटाच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवरून प्रसारित झालेल्या या बनावट व्हिडिओंमुळं लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला, असा पोलिसांचा संशय आहे.

मेटा प्लॅटफॉर्मवर एआय-मॉर्फ्ड (AI-morphed) व्हिडिओंचा प्रसार: हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा आणि आवाज वापरून तयार केलेले एआय-निर्मित बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या व्हिडिओंमध्ये पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा मोठ्या प्रमाणावर विकृत करण्यात आली होती. या मजकुरामुळं लोकांमध्ये चुकीचे समज निर्माण होण्याची आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता होती, असं पोलिसांचं मत आहे.

आर्यन श्रीनिवास जबाबदार : या प्रकरणात मेटा इंडियाचे प्रमुख आर्यन श्रीनिवास यांनाही जबाबदार धरण्यात आलं आहे. आपल्या प्लॅटफॉर्मवर (फेसबुक आणि इंस्टाग्राम) हे डीपफेक व्हिडिओ पसरण्यापासून रोखण्यासाठी कंपनीनं पुरेशी पावलं उचलली होती का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसंच, हा मजकूर तयार करणाऱ्या, अपलोड करणाऱ्या आणि शेअर करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पटवण्याचं प्रयत्नही सुरू आहेत.

डीपफेक व्हिडिओ रोखण्यात अपयश : भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) अंतर्गत हा तपास केला जात आहे. हे प्रकरण सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं असून, डिजिटल पुरावे गोळा केल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल. काही दिवसांपूर्वी, हैदराबाद सायबर क्राईम पोलिसांनी मेटाच्या प्रतिनिधींना बोलावून एआय-निर्मित फसवणूक, बनावट जाहिराती आणि फेरफार केलेला मजकूर ओळखण्यासाठी, काढून टाकण्यासाठी कंपनीकडं कोणती यंत्रणा आहे, याबद्दल विचारणा केली होती. मेटाच्या प्रतिनिधीनं पोलिसांना कंपनीच्या 'कंटेंट मॉडरेशन' (मजकूर नियंत्रण) आणि 'कम्प्लायन्स' (नियम पालन) प्रणालींबद्दल माहिती दिली होती. मात्र, डीपफेक व्हिडिओ रोखण्यात आलेल्या अपयशामुळं कंपनीच्या उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अलीकडील घटना: अवघ्या एका महिन्यापूर्वीच संध्या देवनाथन यांची मेटा इंडियाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. याच काळात, 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) च्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान, 'जनरेशन झेड'ला (Generation Z) संबोधित करणारा पंतप्रधान मोदींचा एक सेल्फी व्हिडिओ मेटाच्या फेसबुकवर काही काळासाठी ब्लॉक करण्यात आला होता. त्यानंतर तो व्हिडिओ पुन्हा पूर्ववत करण्यात आला आणि मेटानं या घटनेबद्दल माफीही मागितली होती. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी 'मेटा'च्या (Meta) जागतिक सार्वजनिक धोरण प्रमुखांना बोलावलं होतं. एआय (AI) द्वारे निर्माण केल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा (misinformation) प्रसार वाढत असल्यानं सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे.

आयटी (IT) कायद्या : एआय तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळं 'डीपफेक' (deepfake) व्हिडिओ तयार करणं सोपं झालं आहे. यामुळं राजकीय नेत्यांची प्रतिमा मलीन करणे, जनतेची दिशाभूल करणे आणि निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे सुलभ होते. भारत सरकारनं यासंदर्भात कठोर नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हानिकारक मजकूर रोखण्याची जबाबदारी मध्यस्थ कंपन्यांवर (intermediary companies) असते. हैदराबादमधील प्रकरण हे या दिशेनं टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जातंय. पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढला जाणार नाही. डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषण, आयपी (IP) ट्रेसिंग आणि प्लॅटफॉर्मवरील डेटाच्या आधारे दोषींवर कारवाई केली जाईल.

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TAGGED:

META INDIA HEAD ARYAN SRINIVAS
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AI DEEPFAKE CASE
PM MODI AI DEEPFAKE CASE

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