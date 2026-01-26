हैदराबाद पोलिसांची महिलांच्या डिजिटल छळवणुकीविरोधात कठोर कारवाईची ग्वाही
हैदराबाद पोलिस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी महिलांच्या डिजिटल ब्लॅकमेल, सायबर स्टॉकिंगविरोधात कठोर कारवाईची ग्वाही दिली. 2025 मध्ये शे टीम्सनं 1,100 हून अधिक तक्रारी सोडवल्या.
Published : January 26, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद : महिलांच्या छळवणुकीला, विशेषतः डिजिटल ब्लॅकमेल आणि सायबर स्टॉकिंगला हैदराबाद पोलीस कोणतीही तडजोड न करता कठोरपणे सामोरे जातील, अशी ग्वाही पोलिस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी रविवारी दिली. “कोणताही गुन्हेगार निनावीपणा किंवा तंत्रज्ञानाच्या आड लपून राहील असं समजू नये. प्रत्येक तक्रारीला आम्ही गांभीर्यानं घेऊन कठोर कायदेशीर कारवाई करू,” असं आयुक्त म्हणाले.
शे टीम्सची प्रभावी कामगिरी
हैदराबाद पोलिसांच्या विशेष शे टीम्सनं 2025 मध्ये 1,100 हून अधिक तक्रारींचं निराकरण केलं आणि विविध प्रकारच्या छळवणुकीप्रकरणी 3,826 गुन्हेगारांना पकडलं. गुप्त निरीक्षण, डिकॉय ऑपरेशन्स आणि तांत्रिक कौशल्याचा वापर करून या विशेष पथकानं बहुतेक गुन्हेगारांना रंगेहाथ पकडलं. यापैकी गंभीर प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करून अटक आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले, तर इतरांना कुटुंबीयांसमवेत समुपदेशन करण्यात आलं. पोलिस आयुक्त सज्जनार यांनी महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य असल्याचं सांगितलं. “स्त्रिया गप्प का बसू नयेत. कलंक होण्याच्या भीतीनं मदत मागण्यापासून थांबू नये. तुमची ओळख आणि प्रतिष्ठा आम्ही संरक्षित करू. गोपनीयता ही आमची जबाबदारी आहे,” असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ
वर्षभरातील प्रकरणांच्या विश्लेषणात सायबर संबंधित गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ दिसून आली. ब्लॅकमेलच्या 366 तक्रारी होत्या. गुन्हेगार फेसबुक, इंस्टाग्रामवर मैत्री करून विश्वास संपादन करतात आणि नंतर व्हिडिओ कॉल किंवा खासगी फोटोंचा गैरवापर करून पैसे किंवा लैंगिक शोषणाची मागणी करतात.
“मानसिक व्हॉयरिझम” म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या निनावीपणाचा फायदा घेऊन छळवणूक करणारी प्रकरणेही वाढली. मध्यरात्री इंटरनेट कॉलद्वारे 121, बनावट प्रोफाइल्स आणि व्हॉट्सअॅपवर अश्लील मजकूर पसरवण्याच्या 82, तर अविरत अपमानास्पद कॉल्सच्या 50 प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आलं. फॉरेन्सिक विश्लेषणानं हे नंबर शोधून काढले. याशिवाय, लग्नाच्या आमिषाने शोषण करून सोडून देणाऱ्या 98 प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांवर कारवाई करून पीडितांना मानसिक समुपदेशन देण्यात आलं.
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
तक्रारींवर कारवाईबरोबरच शे टीम्सनं मैदानी पातळीवरही मजबूत उपस्थिती ठेवली. साध्या वेषातील 15 पथके बसस्थानके, महाविद्यालये आणि गर्दीच्या ठिकाणी गस्त घालतात आणि डिकॉय ऑपरेशन्स करतात. यावेळी पोलिसांनी महिलांना विश्वास दिला की, तक्रार नोंदवताना त्यांची गोपनीयता आणि सन्मान पूर्णपणे संरक्षित राहील.
हे वाचलंत का :