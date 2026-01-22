वनस्पतीचा 'श्वासोच्छवास' डोळ्यांनी पाहता येणार, इलिनॉय विद्यापीठाच्या संशोधकांचा अविष्कार
वनस्पतींच्या पानांवरील स्टोमाटा छिद्रांद्वारे होणारा ‘श्वास’ आता रिअल-टाइममध्ये थेट पाहता येणार आहे. इलिनॉय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी ‘स्टोमाटा इन-साइट’ हे क्रांतिकारी साधन विकसित केलं आहे.
Published : January 22, 2026 at 2:40 PM IST
मुंबई : वनस्पती पानांवरील सूक्ष्म छिद्रांद्वारे, (ज्यांना स्टोमाटा म्हणतात) ‘श्वास’ घेतात, असं आपल्याला माहित आहे. ही छिद्रे प्रकाशसंश्लेषणासाठी कार्बन डायऑक्साइड घेण्याचं आणि पाण्याची वाफ बाहेर सोडण्याचं संतुलन साधतात. आता अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना-शॅम्पेनमधील संशोधकांनी एक क्रांतिकारी साधन विकसित केलं आहे, ज्यामुळे वनस्पतींचा हा ‘श्वास’ नियंत्रित परिस्थितीत रिअल-टाइममध्ये थेट पाहता येऊ शकतो. ‘स्टोमाटा इन-साइट’ नावाच्या या साधनानं प्रथमच स्टोमाटांच्या गतिमान हालचालींचं अत्यंत तपशीलवार थेट निरीक्षण आणि रेकॉर्डिंग शक्य झालं आहे.
Seeing Plants Breathe— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) January 15, 2026
Researchers have achieved a breakthrough in plant biology by developing a way to watch plants
" breathe" in real time.
while we have known for centuries that plants exchange gases through microscopic pores called stomata, we have never before been able to… pic.twitter.com/j62H8y6mtk
स्टोमाटा इन-साइट उपकरण कसं कार्य करतं?
स्टोमाटा ही पानांवरील सूक्ष्म छिद्रे, वनस्पतींचं ‘तोंड’ मानलं जातं. ही छिद्रे उघडझाप करून कार्बन डायऑक्साइड, ऑक्सिजन आणि पाण्याची वाफ यांच्या देवाणघेवाणीचे नियंत्रण करतात. प्रकाशसंश्लेषणासाठी आवश्यक वायू घेणे आणि अतिरिक्त पाणी सोडणे यांचं संतुलन साधण्याचं महत्त्वाचं काम स्टोमाटा करतात. दुष्काळ, उष्णता किंवा इतर ताणांशी झुंजताना वनस्पतींच्या या यंत्रणेची भूमिका निर्णायक असते. नवीन तंत्रज्ञानात उच्च-रिझोल्यूशन कॉन्फोकल मायक्रोस्कोप, अचूक गॅस-एक्स्चेंज मापन यंत्रणा आणि प्रगत मशीन लर्निंग सॉफ्टवेअर यांचा समावेश आहे. संशोधनात पानांचे छोटे तुकडे हाताच्या तळव्याएवढ्या कॉम्पॅक्ट चेंबरमध्ये ठेवले जातात. या चेंबरमध्ये तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, कार्बन डायऑक्साइड पातळी आणि पाण्याची उपलब्धता यांचे अत्यंत अचूक नियंत्रण करता येतं. याचा संशोधकांनी व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आहे, ज्यात वनस्पती कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेऊन ऑक्सिजन आणि पाण्याची वाफ बाहेर सोडताना दिसताय. प्रकाश, आर्द्रता आणि तापमान यांनुसार स्टोमाटा कशा प्रतिसाद देतात, यातील सूक्ष्म पेशी-स्तरीय बदलांचा मागोवा या तंत्रज्ञानानं घेता येतो.
पाच वर्षांच्या मेहनतीचं फळ
प्रोफेसर अँड्र्यू लीकी (वनस्पती, जीवशास्त्र आणि इन्स्टिट्यूट फॉर जीनोमिक बायोलॉजी विभाग ) यांनी सांगितलं, “उजेडात स्टोमाटा उघडतात आणि अंधारात बंद होतात. यामुळं अनुकूल परिस्थितीत प्रकाशसंश्लेषण घडतं आणि पानातील पाण्याचा वातावरणात होणारा व्यय कमी होतो. जेव्हा पाणी कमी पडतं तेव्हा, उष्ण आणि कोरड्या हवामानामुळं किंवा आपण वनस्पतीला पाणी द्यायचं विसरलो तर – त्या कोमेजून वाढ खुंटते.” हे साधन विकसित करण्यासाठी जवळपास पाच वर्षे लागली. सूक्ष्म दृश्यात अडथळा आणणाऱ्या अगदी क्षुल्लक कंपनांचंही उच्चाटन करावं लागलं. अनेक प्रोटोटाइपची चाचणी घेतल्यानंतर अखेर स्थिर आणि विश्वासार्ह डिझाइन सिद्ध झालं.
शोधाचं महत्त्व
हा शोध पिकांच्या सुधारित जाती विकसित करण्याच्या रणनीतींमध्ये क्रांती घडवून आणू शकतो. स्टोमाटांच्या उघडझापीचे भौतिक आणि रासायनिक संकेत, तसंच स्टोमाटांच्या संख्येचा पाण्याच्या कार्यक्षम वापरावर होणारा परिणाम यांचं सखोल आकलन आता शक्य झालं आहे. यातून पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणाऱ्या पिकांच्या अनुवांशिक गुणधर्मांची ओळख पटवता येईल. जागतिक स्तरावर कृषी उत्पादकतेवर पाण्याची टंचाई हा सर्वात मोठा पर्यावरणीय अडथळा आहे. वाढत्या तापमान आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा इष्टतम वापर करणारी पिके विकसित करणे शक्य झाल्यास, पिकांची टिकाऊपणा आणि उत्पादनक्षमता वाढेल. युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉयनं या तंत्रज्ञानाचा पेटंट घेतला आहे. सध्या ते व्यावसायिकरित्या उपलब्ध नाही, पण संशोधकांना आशा आहे की लवकरच ते व्यापक वैज्ञानिक वापरासाठी निर्मिती होईल. हे संशोधन ‘प्लांट फिजियोलॉजी’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालं आहे.
