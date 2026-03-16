Huawei MatePad 11.5 2026 लवकरच भारतात लाँच होणार, फ्लिपकार्टवर टीजर जारी
हुवावे भारतात सहा वर्षांनंतर टॅबलेट बाजारात दमदार कमबॅक करणार आहे. फ्लिपकार्टवर आलेल्या नवीन टीजरनं MatePad 11.5 लाँचचे संकेत मिळाले आहेत.
Published : March 16, 2026 at 9:48 AM IST
मुंबई : हुवावे कंपनी पुन्हा एकदा भारतीय बाजारात परतण्याची तयारी करत आहे. 2020 नंतर भारतात कंपनीनं एकही नवीन स्मार्टफोन किंवा टॅबलेट लाँच केला नाहीय. फक्त काही वियरेबल्सची विक्री केली होती. पण आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्टवर आलेल्या नवीन टीजरमुळं स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत की हुवावे भारतातील टॅबलेट बाजारात जवळपास सहा वर्षांनी मोठ्या दमखमाने कमबॅक करत आहे. टीजरमध्ये टॅबलेटची झलक दाखवण्यात आली आहे. यासोबत स्टाइलिश ग्राफिक्स आणि ‘हँडी ऑल-राउंडर’ टॅगलाइननं ग्राहकांची उत्सुकता वाढवली आहे. हे लाँच फ्लिपकार्ट एक्सक्लुसिव असेल, असंही स्पष्ट झालं आहे.
हुवावेने फ्लिपकार्टवर दिले नवीन टॅबलेट लाँचचे संकेत
दटेक आउटवलुकच्या रिपोर्टनुसार, फ्लिपकार्टवर हुवावेनं एक मायक्रोसाइट तयार केली आहे.“या पेजवर आल्याबद्दल धन्यवाद, लवकरच लाँच होईल.” असं त्यात लिहलंय. यासोबत एक स्टाइलिश ग्राफिक दाखवण्यात आलं आहे. यात टॅबलेटसारखी डिव्हाइसेस वेगवेगळ्या कोनात एकावर एक ठेवलेली दिसत आहेत. यासोबत एक स्वतंत्र कीबोर्डही दिसतो. दुसऱ्या पोस्टरवर “हँडी ऑल-राउंडर” अशी टॅगलाइन लिहिली आहे. यासोबत स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की हा प्रॉडक्ट फक्त फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होईल. यामुळं हे फ्लिपकार्ट एक्सक्लुसिव प्रॉडक्ट असल्याचे संकेत मिळताय. हा टॅबलेट Huawei MatePad 11.5 (2025) च्या ग्लोबल प्रॉडक्ट पेजवरील ग्राफिकशी पूर्णपणे जुळतोय. त्याच “हँडी ऑल-राउंडर” टॅगलाइनही दिसते. यामुळं हा टॅबलेट Huawei MatePad 11.5 (2025) असल्याची पुष्टी होते. भारतात याची स्पेसिफिकेशन्स ग्लोबल व्हेरिएंटप्रमाणे असतील, असं मानलं जात आहे. सध्या मायक्रोसाइटवर फक्त इतकीच माहिती उपलब्ध आहे. पण पुढील काही दिवसांत पूर्ण डिटेल्स, किंमत आणि लाँच डेट जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Huawei MatePad 11.5 (2025) ची किंमत आणि खास वैशिष्ट्ये
हुवावे मेटपॅड 11.5 (2025) मध्ये 11.5 इंचाचा TFT LCD डिस्प्ले दिला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ होईल. फोटोग्राफीसाठी 13 मेगापिक्सेलचा मुख्य रियर कॅमेरा आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा मिळेल. टाइप-सी पोर्टसह 10,100 mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे. याला 40W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. चीनमध्ये या टॅबलेटची किंमत खूपच आकर्षक आहे. 8GB + 128GB (Wi-Fi ओनली) व्हेरिएंटसाठी 1,799 युआन (सुमारे 22,000 रुपये) आणि 8GB + 256GB (Wi-Fi + Cellular) व्हेरिएंटसाठी 2,799 युआन (सुमारे 35,000 रुपये) इतकी किंमत आहे. भारतातही याची किंमत याच्याच आसपास राहील, असे सांगितलं जातंय.
भारतात हुवावेचा शेवटचा टॅबलेट कधी झाला लाँच?
हुवावेनं भारतात शेवटचा टॅबलेट 2020 मध्ये Huawei MatePad T8 लाँच केला होता. तर स्मार्टफोनचा शेवटचं लाँच 2019 मध्ये P30 Pro होतं. त्यानंतर कंपनीला अमेरिकेच्या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन्समुळं भारतात नवीन प्रॉडक्ट्स आणणे कठीण झालं होतं. पण आता या नवीन टीजरमुळं हुवावे भारताच्या टॅबलेट बाजारात मोठ्या प्रमाणात परत येण्याची तयारी करत असल्याचं दिसतं. भारतीय ग्राहकांना दीर्घकाळ हुवावेच्या प्रीमियम टॅबलेट्सची प्रतीक्षा होती. MatePad 11.5 (2025) मध्ये आधुनिक डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि स्टाइलिश डिझाइन यामुळं विद्यार्थी, प्रोफेशनल्स आणि मनोरंजनप्रेमींसाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल. कीबोर्ड सपोर्टमुळं हा टॅबलेट लॅपटॉपसारखा वापरता येईल. फ्लिपकार्टवर एक्सक्लुसिव उपलब्धतेमुळं खरेदी करणं सोपं होईल.
हुवावेनं यापूर्वी भारतात वियरेबल्स यशस्वीरीत्या विकले आहेत. आता टॅबलेटच्या माध्यमातून कंपनी पुन्हा एकदा स्मार्ट डिव्हाइस मार्केटमध्ये मजबूत पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा आहे. लाँच डेट आणि नेमकी किंमत जाहीर झाल्यानंतर ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया पाहणे मनोरंजक ठरेल.
