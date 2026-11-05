HP कडून मोठ्या फेरबदलांची घोषणा: एम्मा वॉल्म्सली असतील कंपनीच्या नव्या महिला CEO
HP च्या नव्या CEO म्हणून एम्मा वॉल्म्सली (Emma Walmsley) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या 4 जानेवारी 2027 पासून कंपनीची धुरा सांभाळतील.
Published : November 5, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई : अमेरिकेतील आघाडीची टेक कंपनीनं Hewlett-Packard (HP) मोठ्या फेरबदलांची घोषणा केली आहे. कंपनीनं एम्मा वॉल्म्सली (Emma Walmsley) यांची नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती केली असून, त्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 4 जानेवारी 2027 रोजी आपला पदभार स्वीकारतील. वॉल्म्सली या HP च्या इतिहासातील तिसऱ्या पूर्णवेळ महिला CEO ठरणार आहेत.
एम्मा वॉल्म्सली यांच्याकडं HP चे नेतृत्व : HP नं बुधवारी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात जाहीर केलं की, एम्मा वॉल्म्सली कंपनीच्या नव्या प्रमुख असतील. सध्या त्या मायक्रोसॉफ्टच्या बोर्डावर स्वतंत्र संचालक (Independent Director) म्हणून कार्यरत आहेत. वॉल्म्सली यापूर्वी ब्रिटनमधील अग्रगण्य फार्मास्युटिकल कंपनी 'ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन' (GSK) च्या पहिल्या महिला CEO होत्या. आता त्या टेक जगतात पाऊल टाकणार असून HP चे सध्याचे अंतरिम CEO ब्रूस ब्रुसार्ड (Bruce Broussard) यांच्याकडून 4 जानेवारी 2027 रोजी सूत्रे हाती घेतील. नियुक्तीनंतर बोलताना वॉल्म्सली म्हणाल्या, "आम्ही AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) युगाच्या क्षमतेचा वापर करून HP मधील नाविन्यपूर्णतेला चालना देऊ, ज्यामुळं कंपनीच्या विकासाचे नवीन मार्ग खुले होतील."
ब्रूस ब्रुसार्ड होणार HP चे नवीन चेअरमन : कंपनीच्या या फेरबदलांतर्गत, सध्याचे अंतरिम CEO ब्रूस ब्रुसार्ड यांच्यावरही नवीन आणि मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून अंतरिम CEO पद सांभाळणारे ब्रुसार्ड आता HP च्या संचालक मंडळाचे (Board of Directors) नवीन चेअरमन (अध्यक्ष) म्हणून पदभार स्वीकारतील. वॉल्म्सली यांच्याप्रमाणेच त्यांचाही हा नवीन कार्यकाळ 4 जानेवारी 2027 पासून सुरू होईल.
We’re thrilled to welcome Emma Walmsley as our next Chief Executive Officer, effective January 4, 2027. Emma has the experience and skills to bring HP's businesses, capabilities and people together to capture the opportunities ahead as AI moves to the edge, transforming how we work and live in a more connected world. She brings a proven track record of guiding organizations across multiple industries through significant change to capture new opportunities and build for the future. As CEO of GSK, she made consequential strategic choices that delivered a step-change in GSK's operating performance, portfolio and pipeline. She also brings a strong customer orientation, and relevant technology insights shaped by her operating experience and seven years of service on Microsoft’s Board. She is a perfect match for HP's path forward as we execute with focus and urgency, accelerating innovation for customers and the laying the foundation to win in the AI era. Bruce Broussard will continue as Interim CEO through the transition and will become Chair of the Board when Emma assumes the role on January 4, succeeding Chip Bergh. We’re incredibly excited to have Emma joining HP and look forward to the next chapter together. We’re also grateful to Chip for his strong leadership as Chair and his many contributions to HP over the past nine years. https://t.co/gAnIMn7sr2— HP (@HP) November 4, 2026
चिप बर्ग 9 वर्षांच्या सेवेनंतर पद सोडणार : संचालक मंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष चिप बर्ग (Chip Bergh) हे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच 4 जानेवारी रोजी आपल्या पदावरून पायउतार होतील. बर्ग हे 2015 पासून संचालक आणि 2017 पासून चेअरमन म्हणून कार्यरत आहेत. कंपनीमधील हा नेतृत्वबदल सुरळीत पार पडावा यासाठी ते जानेवारी 2027 पर्यंत पदावर राहतील. त्यांच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना ब्रुसार्ड म्हणाले, "चिप यांनी गेल्या नऊ वर्षांत बोर्डाचे खंबीर नेतृत्व केलं आहे. कंपनीला कठीण काळात मार्गदर्शन करत त्यांनी गव्हर्नन्स आणि व्हॅल्यू क्रिएशनवर विशेष भर दिला."
HP चा महिला नेतृत्वाचा गौरवशाली इतिहास : एम्मा वॉल्म्सली यांच्या नियुक्तीमुळं HP महिला नेतृत्वाची परंपरा पुढे नेत आहे. वॉल्म्सली या कंपनीच्या तिसऱ्या पूर्णवेळ महिला CEO असतील. यापूर्वी कार्ली फिओरिना (Carly Fiorina) या कंपनीच्या पहिल्या महिला CEO होत्या, ज्यांनी 19 जुलै 1999 ते 9 फेब्रुवारी 2005 या काळात नेतृत्व केलं. त्यानंतर मेग व्हिटमन (Meg Whitman) या 22 सप्टेंबर 2011 ते 2 नोव्हेंबर 2015 दरम्यान दुसऱ्या पूर्णवेळ महिला CEO बनल्या. या दोघांच्या व्यतिरिक्त, कॅथी लेझजॅक (Cathie Lesjak) यांनी 2010 मध्ये अत्यंत कमी कालावधीसाठी (6 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर) अंतरिम महिला CEO म्हणून काम पाहिलं होतं.
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