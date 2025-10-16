इन्स्टाग्रामने दिवाळीचा उत्साह वाढवला: AI फिल्टर्ससह स्टोरीज आणि व्हिडिओंना बनवा आकर्षक

ETV Bharat / technology

इन्स्टाग्रामने दिवाळीसाठी AI-आधारित रिस्टाइल इफेक्ट्स (Restyle Effects feature) सादर केले, ज्यामुळे स्टोरीज आणि व्हिडिओंना फटाके, दिवे, रांगोळी थीम्सने सजवता येईल. 29 ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध.

हैदराबाद : इन्स्टाग्रामनं यंदाच्या दिवाळीच्या उत्सवाला विशेष रंग देण्यासाठी AI-आधारित इन्स्टाग्राम रिस्टाइल इफेक्ट्स (Instagram Restyle Effects feature) सादर केलं आहे. या नव्या वैशिष्ट्यांद्वारे वापरकर्ते त्यांच्या फोटो आणि व्हिडिओंना फटाके, दिवे आणि रांगोळी यांसारख्या पारंपरिक दिवाळीच्या थीम्ससह सजवू शकतात. मेटा AI तंत्रज्ञानावर आधारित हे इफेक्ट्स इन्स्टाग्राम स्टोरीज आणि एडिट्स अॅपद्वारे उपलब्ध आहेत. भारतासह अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलिया येथे 29 ऑक्टोबरपर्यंत हे खास इफेक्ट्स वापरता येतील. याशिवाय, रे-बॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस वापरणारे वापरकर्ते देखील या वैशिष्ट्यांचा लाभ घेऊ शकतात. या बातमीत, आम्ही तुम्हाला हे इफेक्ट्स कसे वापरावे याबद्दल सविस्तर माहिती देणार आहोत...

काय आहे इन्स्टाग्राम इफेक्ट्स
इन्स्टाग्रामच्या रिस्टाइल टूलद्वारे वापरकर्ते त्यांच्या फोटो आणि व्हिडिओंना उत्सवी रंग, टेक्सचर आणि मूड जोडू शकतात. यंदाच्या दिवाळीसाठी इन्स्टाग्रामनं फोटोंसाठी फटाके, दिवे आणि रांगोळी या तीन थीम्स आणि व्हिडिओंसाठी लँटर्न्स, झेंडू आणि रांगोळी असे तीन पर्याय सादर केले आहेत. हे इफेक्ट्स दिवाळीच्या आनंदी, तेजस्वी आणि उत्साही भावनांना उजागर करतात. वापरकर्त्यांना त्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना देण्यासाठी हे AI-आधारित वैशिष्ट्य खास तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळं त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ अधिक आकर्षक बनतात.

The options for images are ‘Fireworks’, ‘Diyas’ and ‘Rangoli’ and for video are ‘Lanterns’, ‘Marigold’ and ‘Rangoli’. (Meta)

इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर रिस्टाइल कसं वापरावं?

इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर दिवाळी थीम्स लागू करणे अत्यंत सोपं आहे.

1. तुमच्या प्रोफाइल फोटोवरील “+” चिन्हावर टॅप करा किंवा डावीकडे स्वाइप करून स्टोरीज उघडा.

2. तुमच्या कॅमेरा रोलमधून फोटो किंवा व्हिडिओ निवडा.

3. स्क्रीनच्या वरच्या बाजूला असलेल्या रिस्टाइल आयकॉनवर (पेंटब्रश) टॅप करा.

4. उपलब्ध पर्यायांमधून फोटोंसाठी फटाके, रांगोळी किंवा दिवे आणि व्हिडिओंसाठी लँटर्न्स, झेंडू किंवा रांगोळी यापैकी एक थीम निवडा.

5. तुमचा फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करा.

Restyle For Videos On Edits: (meta)

एडिट्स ॲपमध्ये रिस्टाइल कसं वापरावं?

व्हिडिओ संपादनासाठी इन्स्टाग्रामच्या एडिट्स ॲपमध्ये खालील स्टेप तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतील.

1. एडिट्स ॲप उघडा आणि नवीन प्रोजेक्ट सुरू करण्यासाठी “+” वर टॅप करा.

2. रील्स, कॅमेरा किंवा गॅलरीमधून व्हिडिओ निवडा.

3. टाइमलाइनमधील व्हिडिओवर टॅप करा आणि रिस्टाइल पर्याय निवडा.

4. दिवाळी थीम अंतर्गत लँटर्न्स, झेंडू किंवा रांगोळी यापैकी एक पर्याय निवडा.

5. संपादन पूर्ण झाल्यावर व्हिडिओ निर्यात (एक्सपोर्ट) करा.

रे-बॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस अपडेट
रे-बॅन मेटा स्मार्ट ग्लासेस वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी आणखी एक खास वैशिष्ट्य आहे. फक्त “हे मेटा, रिस्टाइल दिस” असं म्हणून वापरकर्ते त्यांच्या फोटोंना दिवाळीच्या थीम्स जसे की फटाके, दिवे आणि रांगोळी लावू शकतात. हे रिस्टाइल केलेले फोटो मेटा AI अॅपमध्ये त्वरित पाहता येतात, ज्यामुळं स्मार्ट ग्लासेस वापरण्याचा अनुभव अधिक मजेदार होतो.

इन्स्टाग्रामनं मेटा AI च्या सहाय्यानं सादर केलेले हे नवे दिवाळी थीम्स वापरकर्त्यांना त्यांच्या सर्जनशीलतेला उत्सवी रंग देण्याची संधी देतात. स्टोरीज, व्हिडिओ किंवा स्मार्ट ग्लासेसद्वारे, हे इफेक्ट्स तुमच्या दिवाळीच्या आठवणींना खास बनवतील. 29 ऑक्टोबरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या या वैशिष्ट्यांचा लाभ घ्या.

