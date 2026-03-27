गूगल जेमिनीमध्ये नवीन स्विचिंग टूल्स: इतर AI अ‍ॅप्समधील मेमरी आणि चॅट हिस्ट्री करा आयात

गूगल जेमिनीमध्ये नवीन स्विचिंग टूल्स आलंय. यामुळं इतर AI अ‍ॅप्समधील मेमरी आणि संपूर्ण चॅट हिस्ट्री सहज आयात करता येईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:45 PM IST

मुंबई : Google आपल्या 'Gemini' या AI सहाय्यकासाठी (Assistant) नवीन 'स्विचिंग टूल्स' सादर करत आहे. या टूल्समुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या आठवणी, वैयक्तिक संदर्भ आणि संभाषणांचा इतिहास (Chat History)—ChatGPT आणि Claude सारख्या इतर AI ॲप्समधून Gemini मध्ये सहजपणे आयात करणे शक्य होईल.

मेमरी आयात
जेमिनीची मेमरी आयात वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना इतर AI अ‍ॅप्समधील महत्त्वाची वैयक्तिक माहिती हस्तांतरित करण्यास मदत करतं. यात प्राधान्ये, रुची, नातेसंबंध आणि पार्श्वभूमीचा समावेश आहे. आयात केल्यानंतर ही माहिती सुरक्षितपणे साठवली जाते आणि भविष्यातील संवाद अधिक प्रासंगिक बनवतो.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

  • वैयक्तिक प्राधान्ये, रुची, नातेसंबंध आणि पार्श्वभूमी माहिती आयात
  • नावे, सवयी आणि पूर्वी शेअर केलेला संदर्भ यासारखी वापरकर्ता-विशिष्ट तथ्ये कॅप्चर करणार
  • सेटिंग्ज मेन्यूमधून उपलब्ध, मार्गदर्शित प्रक्रिया
  • इतर AI अॅपमध्ये चालवण्यासाठी सुचवलेला प्रॉम्प्ट
  • इतर अॅपमधील जनरेटेड सारांश कॉपी करून जेमिनीमध्ये पेस्ट करणे
  • जेमिनी ही माहिती प्रोसेस करून सुरक्षित साठवतं
  • वैयक्तिक तपशील पुन्हा टाइप करण्याची गरज नाही
  • पूर्वीच्या संदर्भाचा वापर करून सातत्य राखणे

पर्सनल इंटेलिजन्स आणि एकत्रित डेटा संदर्भ
जेमिनी पर्सनल इंटेलिजन्सचा वापर करून प्रतिसाद अधिक चांगला बनवतं. वापरकर्त्यानं परवानगी दिल्यास Gmail, Photos, सर्च हिस्ट्री आणि पूर्वीच्या जेमिनी संभाषणांमधील डेटा समाविष्ट केला जातो. आयात केलेली मेमरी आणि कनेक्टेड डेटा एकत्र करून जेमिनी संवादांमध्ये सातत्य राखतं. उदाहरणार्थ, पूर्वीच्या ट्रॅव्हल प्लॅनिंग संभाषणाचा संदर्भ घेऊन अधिक उपयुक्त सूचना देऊ शकतं, पुन्हा पुन्हा इनपुट देण्याची गरज न पडता.

चॅट हिस्ट्री आणि विद्यमान डेटा इकोसिस्टमसह एकत्रीकरण
जेमिनी अनेक स्रोतांमधील संदर्भ एकत्र करून सातत्यपूर्ण अनुभव देतं. आयात केलेली मेमरी, अपलोड केलेली चॅट हिस्ट्री आणि कनेक्टेड सर्व्हिसेस यात एकत्रित होतात.

  • आयात मेमरीसह पूर्वीच्या संभाषणांचा समावेश
  • इतर AI प्रोव्हायडर्समधील चॅट हिस्ट्री ZIP फाइल स्वरूपात अपलोड
  • जेमिनीमध्ये पूर्वीच्या चॅट थ्रेड्स शोधणे आणि पुन्हा पहाणे शक्य
  • संदर्भ गमावल्याशिवाय पूर्वीच्या चर्चा सुरू ठेवता येतील,
  • संचित संदर्भावर आधारित प्रतिसाद निर्माण होईल

उपलब्धता
मेमरी आणि चॅट हिस्ट्री आयात वैशिष्ट्ये कंझ्युमर अकाउंट्ससाठी सेटिंग्ज पेजवर रोलआउट होत आहेत. बिझनेस, एंटरप्राइझ किंवा 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध नाहीत. सध्या EEA (युरोपियन इकॉनॉमिक एरिया), UK आणि स्वित्झर्लंडमध्ये उपलब्ध नाहीत. “Past chats” हे वैशिष्ट्य हळूहळू “Memory” या नावानं बदललं जात आहे. हे नवीन टूल्स वापरकर्त्यांना इतर AI अॅप्समधून जेमिनीकडे सहज स्विच करण्यास मदत करतील. मेमरी आणि संदर्भ गमावल्याशिवाय सुरक्षित आणि सोयीस्कर रीतीनं नव्या असिस्टंटचा अनुभव घेता येईल. गूगलनं यामुळं जेमिनीला अधिक आकर्षक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

