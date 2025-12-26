ETV Bharat / technology

अबब! 10,000mAh बॅटरी असलेला स्मार्टफोन बाजारात आला, आता चार्जिंगचं नो टेन्शन..

Honor Win आणि Honor WinRT गेमिंग स्मार्टफोन लाँच झाले. Snapdragon 8 Elite प्रोसेसरसह यात अ‍ॅडव्हान्स्ड कूलिंग सिस्टम आहे.

Honor Win and Honor WinRT
Honor Win and Honor WinRT (Avin X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 4:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : होनर कंपनीनं आपले नवे गेमिंग-केंद्रित स्मार्टफोन HONOR WIN आणि Honor WinRT लाँच केले आहेत. हे फोन खास करून गेमर्ससाठी (Gaming phone) डिझाइन केले असून, त्यात शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि अ‍ॅडव्हान्स्ड कूलिंग सिस्टम आहे. 6.83 इंचाचा हाय-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि 10,000mAh ची रेकॉर्ड-ब्रेकिंग बॅटरी यामुळं हे फोन लाँग गेमिंग सेशन्ससाठी परफेक्ट आहेत.

वैशिष्ट्ये
होनर WIN आणि WIN RT मध्ये 6.83 इंचाची 1.5K (1272x 2800पिक्सेल) OLED स्क्रीन आहे, जी 185Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते. यात HDR10+, 6000निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 5920Hz PWM डिमिंग आहे, ज्यामुळं डोळ्यांना आराम मिळतो आणि लाँग गेमिंगमध्ये थकवा येत नाही. टच रेस्पॉन्स 3500Hz इतका जलद आहे, ज्यामुळं गेमिंगमध्ये अचूक कंट्रोल मिळतं.

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर
परफॉर्मन्ससाठी WIN RT मध्ये Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आहे, तर WIN मध्ये अधिक शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Gen 5 आहे. दोन्ही फोनमध्ये 16GB पर्यंत LPDDR5X RAM आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेज आहे. गेमिंग दरम्यान ओव्हरहीटिंग टाळण्यासाठी Dongfeng Turbo Cooling सिस्टम आहे, ज्यात ड्युअल 360° फॅन्स आणि 25,000RPM चा 'Rage Mode' आहे. यामुळं फोनचं तापमान नियंत्रणात राहतं.

कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झाल्यास, दोन्ही फोनमध्ये 50MP मुख्य सेन्सर (OIS सह), 12MP अल्ट्रा-वाइड आणि 50MP सेल्फी कॅमेरा आहे. WIN मध्ये अतिरिक्त 50MP 3x टेलिफोटो लेन्स आहे. फोन IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंगसह वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंट आहेत. मेटल फ्रेम आणि फायबरग्लास बॅक यामुळं डिझाइन मजबूत आणि हलकं (वजन 225-229 ग्रॅम) आहे.

सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी,
सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे याची 100,000mAh थर्ड-जनरेशन सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी, जी आतापर्यंतच्या कोणत्याही फोनमध्ये नाही. WIN RT मध्ये 100W आणि WIN मध्ये 80W फास्ट चार्जिंग आहे, तसंच 27W रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळतोय.

किंमत आणि उपलब्धता
चीनमध्ये WIN RT ची किंमत 2699 युआन (सुमारे 34,500 रुपये) पासून सुरू होते, तर WIN ची 39999 युआन (सुमारे 51,000 रुपये) पासून सुरू होते. लाँच ऑफरमध्ये काही मॉडेल्सवर 100 युआन डिस्काउंट आहे. सध्या हे फोन फक्त चीनमध्ये लॉंच झाले आहेत, पण भविष्यात ग्लोबल लाँच होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः बॅटरी आणि कूलिंगमुळं होनरचे हे नवे गेमिंग फोन Asus ROG किंवा Red Magic सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देतील. गेमर्ससाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. मोटोरोला 'सिग्नेचर' सीरिज भारतात लवकरच येतेय; फ्लिपकार्टवर टीझर सुरू
  2. Xiaomi 17 Ultra : भारतात लवकरच लाँच होणार नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन
  3. टॉप 5 एआय स्मार्टफोन्स: मिड-बजेटमध्ये उत्तम पर्याय

TAGGED:

HONOR WIN
HONOR WINRT
होनर WIN
GAMING PHONE
HONOR WIN AND HONOR WINRT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.