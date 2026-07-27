भारतात Honda ZR-V लाँच; प्रीमियम हायब्रिड SUV ची किंमत 48 लाख रुपयांपासून सुरू
होंडानं भारतात ZR-V हायब्रिड SUV लाँच केली आहे. जपानमधून आयात केलेली हे कंपनीचं 'फ्लॅगशिप' (सर्वोच्च श्रेणीतील) मॉडेल आहे.
Published : July 27, 2026 at 9:42 AM IST
मुंबई: होंडा कार्स इंडियानं आपल्या भारतीय उत्पादनांच्या श्रेणीत एका नवीन वाहनाचा समावेश केला आहे. कंपनीनं आपली प्रीमियम मिड-साईज SUV, 'ZR-V', भारतात सादर केली आहे. जपानमधून 'कंप्लीटली बिल्ट युनिट' (CBU) म्हणून आयात केलेल्या या SUV ची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 48 लाख रुपये आहे. केवळ एकाच, पूर्णपणे सुसज्ज (fully-loaded) व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध असलेली ZR-V आता भारतीय बाजारपेठेत होंडाचं प्रमुख मॉडेल बनली आहे. प्रीमियम मिड-साईज SUV सेगमेंटमध्ये हायब्रिड तंत्रज्ञान शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरतो.
हायब्रिड पॉवरट्रेन: Honda ZR-V केवळ 'स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड' पेट्रोल सेटअपसह उपलब्ध आहे. या सेगमेंटमधील अनेक प्रतिस्पर्धी अजूनही पारंपारिक टर्बो-पेट्रोल इंजिनवर अवलंबून असताना, हे वैशिष्ट्य ZR-V ला वेगळं ठरवतं. यात ॲटकिन्सन सायकलवर चालणारे 2.0-लिटर, चार-सिलेंडर, डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजिन आहे, ज्याला दोन 'परमनंट मॅग्नेट सिंक्रोनस' इलेक्ट्रिक मोटर्सची जोड देण्यात आली आहे. ही प्रणाली एकत्रितपणे 184 hp पॉवर आणि 315Nm टॉर्क निर्माण करतं आणि e-CVT गिअरबॉक्सद्वारे पुढच्या चाकांना (front wheels) शक्ती पुरवतं. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही गाडी 0 ते 100 किमी/तास वेग केवळ 7.9 सेकंदात गाठते, तिचा कमाल वेग 172 किमी/तास आहे आणि सरासरी इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) 22.8किमी/लिटर इतकी आहे. ज्या ग्राहकांना उत्कृष्ट कार्यक्षमता (refinement), इंधन बचत आणि प्रीमियम ड्रायव्हिंगचा अनुभव हवा आहे, त्यांच्यासाठी ही पॉवरट्रेन ZR-V ची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे.
डिझाइन: ZR-V चं डिझाइन पारंपारिक SUV ऐवजी 'क्रॉसओव्हर' शैलीवर आधारित आहे. समोरच्या भागात स्लिम LED हेडलॅम्प्स, L-आकाराचे DRLs, उभ्या पट्ट्यांची (vertical slats) ग्रिल आणि बंपरवर कार्यान्वित एअर वेंट्स देण्यात आले आहेत. ट्रॅपेझॉइडल (समलंब चौकोनी) आकाराचा खालचा एअर इनटेक गाडीला एक 'लेअर्ड' लूक देतो. गाडीची बाजूची रचना (side profile) सुटसुटीत आणि गोलाकार आहे, जी रंगीत व्हील-आर्च क्लॅडिंग आणि 18-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्समुळं अधिक आकर्षक दिसते. मागील भागात क्लियर-लेन्स टेललॅम्प्स, रूफ स्पॉयलर, ड्युअल एक्झॉस्ट टिप्स आणि ZR-V व e:HEV बॅजिंग देण्यात आले आहे. यात चार रंगांचे पर्याय उपलब्ध आहेत, ट्व्हायलाइट मिस्ट ब्लॅक पर्ल, क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल, मेटिओरॉइड ग्रे मेटॅलिक आणि प्लॅटिनम व्हाईट पर्ल.
कॅबिन आणि आराम: गाडीच्या आतील भागात 'ऑल-ब्लॅक' (पूर्णपणे काळ्या रंगाची) थीम वापरण्यात आली असून, डॅशबोर्ड आणि ट्रिमवर 'सॉफ्ट-टच' मटेरिअलचा वापर केला आहे. मधल्या डॅशबोर्डवर हनीकॉम्ब ग्रिल डिझाइन आणि एक पातळ सिल्व्हर पट्टी आहे, ज्यामध्ये एअर व्हेंट्स लपवलेले आहेत. यात फ्री-स्टँडिंग 9-इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, त्याखाली फिजिकल HVAC कंट्रोल्स, ड्राइव्ह मोड बटणे आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांचा समावेश आहे. लेदररेट सीट्सवर पांढऱ्या रंगाची कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग देण्यात आली आहे. सामानासाठी उपयुक्त जागांमध्ये ग्लोव्हबॉक्स, डोअर बिन्स आणि आर्मरेस्टखालील स्टोरेज कंपार्टमेंटचा समावेश आहे.
वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा: ZR-V मध्ये अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, जसं की 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, अँड्रॉइड ऑटो, ॲपल कारप्ले, 12-स्पीकर बोस (Bose) ऑडिओ सिस्टम, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, 8-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट (मेमरी फंक्शनसह), 4-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल पॅसेंजर सीट, वायरलेस चार्जिंग, जेस्चर कंट्रोलसह इलेक्ट्रिक टेलगेट आणि एम्बियंट लाइटिंग. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये लेव्हल 2 ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, 8 एअरबॅग्ज, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स यांचा समावेश आहे. तथापि, यात पॅनोरामिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड/हीटेड सीट्स किंवा मसाज फंक्शन यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा अभाव आहे.
होंडा ZR-V ही गाडी रिफाइन्मेंट (उत्तम दर्जा), इंधन कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समतोल साधून भारतीय बाजारपेठेत आपली मजबूत पकड निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे. जपानी गुणवत्ता आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाची जोड असलेली ही SUV प्रीमियम ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास सज्ज आहे.
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