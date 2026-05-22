Honda ZR V ची डिलिव्हरी जुलै 2026 पासून सुरू होणार; 22.79 किमी/लिटर मायलेज
Honda ZR V ही कार भारतात मर्यादित संख्येत सादर केली जाणार असून, ती हायब्रिड पॉवरट्रेननं सुसज्ज आहे. ही पॉवरट्रेन 22.79 किमी/लिटरपर्यंतचे मायलेज देते.
Published : May 22, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई : Honda Cars India नं भारतीय बाजारपेठेसाठी 'City Facelift' सोबतच 'ZR-V' या कारचे अनावरण केलं आहे. या ब्रँडची ही प्रमुख (Flagship) SUV देशात 'Completely Built Unit' (CBU) आयात म्हणून विकली जाईल आणि ती मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असेल. ब्रँडनं अद्याप या वाहनाची किंमत किंवा अधिकृत लाँचची तारीख जाहीर केलेली नाही. तरीही, या कारमध्ये स्वारस्य असलेले ग्राहक जुलै 2026 मध्ये डिलिव्हरी सुरू होण्यापूर्वीच तिचे 'प्री-बुकिंग' करू शकतात. एकदा लाँच झाली की, ही SUV भारतीय बाजारपेठेत Skoda Kodiaq, Jeep Meridian आणि इतर मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.
Honda ZR V डिझाइन : या विभागातील (Segment) SUVs मध्ये सहसा दिसून येणाऱ्या ठराविक 'चौकोनी' (boxy) डिझाइन शैलीपासून फारकत घेत, Honda ZR V मध्ये गोलाकार डिझाइन प्रोफाइल देण्यात आलं आहे. यात आकर्षक LED हेडलाइट्स आहेत, ज्यामध्ये 'L-आकाराचे' DRLs (Daytime Running Lights) समाविष्ट आहेत. या डिझाइनला उभ्या काळ्या पट्ट्या (slats) असलेल्या ग्रिलची जोड देण्यात आली आहे. बंपरच्या दोन्ही बाजूंना हवेचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी कार्यात्मक 'एअर व्हेंट्स' (हवा खेळती राहण्यासाठीची छिद्रे) देण्यात आले आहेत, तर बंपरच्या खालच्या भागाला पूर्णपणे काळ्या रंगाची (blacked-out) फिनिशिंग देण्यात आली आहे. बाजूनं पाहिल्यास, ही SUV 18 इंचाचे अलॉय व्हील्ससह येते. कारचा मागील भाग पुढील भागाचीच प्रतिकृती वाटावा अशा प्रकारे डिझाइन केला गेला आहे; यात टेललॅम्प्ससाठी अत्यंत रेखीव (sharp) डिझाइन शैलीचा वापर केला आहे. मागील बंपरला काळ्या रंगाची फिनिशिंग असून, त्याच्या दोन्ही बाजूंना 'एक्झॉस्ट आउटलेट्स' (धूर बाहेर सोडणारी नळी) देण्यात आली आहेत, ज्यांना चांदीच्या रंगाच्या (silver) पट्ट्यांनी (trim) अधिक आकर्षक बनवलं आहे. ही SUV 'रूफ-माउंटेड स्पॉयलर' आणि 'रिअर वायपर'नं देखील सुसज्ज आहे. या सर्व वैशिष्ट्यांचा एकत्रित विचार करता, या SUV ची लांबी 4,579 मिमी, रुंदी 1,840 मिमी आणि उंची 1,621 मिमी इतकी आहे.
Honda ZR V अंतर्गत डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये : Honda नं ZR V Hybrid ला अत्यंत सुव्यवस्थित आणि साधेसुधे (minimalist) असं अंतर्गत डिझाइन दिलं आहे. यात दुहेरी-स्क्रीन सेटअप देण्यात आला आहे; यात वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सुविधांनी सुसज्ज असलेली 9 इंचांची इन्फोटेनमेंट प्रणाली आणि 10.25 इंचांचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर आणि 12-स्पीकर असलेली Bose ऑडिओ प्रणाली यांचा समावेश आहे. यातील आसनांवर 'लेदरेट' (कृत्रिम चामड्याचे) आच्छादन वापरण्यात आले आहे आणि दोन्ही रांगांमधील प्रवाशांसाठी मध्यवर्ती आर्मरेस्टची (हाताला आधार देणाऱ्या जागेची) सुविधा देण्यात आली आहे. इतर सोयीसुविधांमध्ये 8 प्रकारे विद्युत-समायोजित करता येणारी चालकाची सीट, 4-प्रकारे विद्युत-समायोजित करता येणारी समोरील प्रवाशाची सीट, पॉवर्ड टेलगेट आणि ॲम्बियंट लाइटिंग यांचा समावेश आहे.
गिअर सिलेक्टरवर अनेक भौतिक बटणे (physical buttons) देण्यात आली आहेत; ही बटणे आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांच्यामुळं सेंटर कन्सोलला एक अत्यंत सुबक आणि व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त झालं आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये 8 एअरबॅग्ज, लेव्हल 2 ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि 360 अंशांचा कॅमेरा यांचा समावेश आहे.
Honda ZR-V पॉवरट्रेन : विशेषतः भारतीय बाजारपेठेसाठी डिझाइन करण्यात आलेल्या Honda ZR V मध्ये 2.0 लिटरचे चार-सिलिंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे, जे ड्युअल-मोटर 'स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड' प्रणालीशी जोडलेलं आहे. ही पॉवरट्रेन एकत्रितपणे 184 HP इतकी शक्ती आणि 315Nm इतका टॉर्क निर्माण करते. यात e-CVT गिअरबॉक्स बसवण्यात आला आहे, जो वाहनाची शक्ती समोरील चाकांपर्यंत (FWD) पोहोचवतो. कंपनीच्या माहितीनुसार, हे वाहन 0 ते 100 किमी/तास इतका वेग अवघ्या 8 सेकंदांत गाठू शकते आणि याचा कमाल वेग (top speed) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने 172 किमी/तास इतका मर्यादित करण्यात आला आहे. हे वाहन 22.79 किमी/लिटर इतकं मायलेज देते, असा दावा कंपनीनं केला आहे.
