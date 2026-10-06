भारतात Honda XR300L आणि XR300 Rally लाँच; 'लाइटवेट ॲडव्हेंचर बाईक' सेगमेंटमध्ये धमाल
होंडा इंडियानं XR300L आणि XR300 रॅली भारतात लाँच केल्या. यांच्या किंमती 1.83, 2.08 लाख रुपये आहे.
Published : October 6, 2026 at 11:46 AM IST
मुंबई: होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (HMSI) भारतात XR300L आणि XR300 Rally या दोन नवीन मोटरसायकली लाँच केल्या आहेत. XR300L ची किंमत 1.83 लाख आहे, तर XR300 Rally ची किंमत 2.08 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. अलीकडच्या काळात 'लाइटवेट ॲडव्हेंचर' आणि 'ड्युअल-स्पोर्ट' मोटरसायकल विभागात वेगानं वाढ झाली आहे. ग्राहक आता अशा बाईक्सच्या शोधात आहेत ज्या दैनंदिन प्रवासासाठी, वीकेंडला ऑफ-रोड (ट्रेल) रायडिंगसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी (टूरिंग) योग्य असतील.
बाजारातील स्थान आणि स्पर्धा: या बाईक्स केवळ कावासाकी KLX 230 आणि हिरो XPulse 210 सारख्या 'एन्ट्री-लेव्हल' मॉडेल्सशीच स्पर्धा करत नाहीत, तर KTM Adventure 250 आणि रॉयल एनफिल्ड हिमालयन सारख्या वरच्या श्रेणीतील मॉडेल्सनाही आव्हान देतात. त्यांचं मुख्य आकर्षण म्हणजे त्यांचं कमी वजन, सक्षम ऑफ-रोड कामगिरी आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य असलेली रचना.
सामायिक प्लॅटफॉर्म, वेगळे व्यक्तिमत्व: दोन्ही बाईक्स एकाच प्लॅटफॉर्मवर तयार केल्या गेल्या आहेत आणि त्यामध्ये समान इंजिन वापरलं आहे. XR300L हे प्रामुख्यानं 'डर्ट' (ऑफ-रोड) रायडिंगवर लक्ष केंद्रित करणारे व्हेरिएंट आहे, तर XR300 Rally मध्ये मोठे फ्रंट फेअरिंग, उंच विंडस्क्रीन आणि अतिरिक्त बॉडीवर्क दिले आहे, ज्यामुळं लांबच्या प्रवासात अधिक आराम मिळतो. यांची रचना पारंपारिक 'ड्युअल-स्पोर्ट' तत्त्वावर आधारित आहे.
इंजिन आणि कामगिरी: या बाईक्सना 286cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिनची ताकद मिळते. हे इंजिन सुमारे 24.3 हॉर्सपॉवर आणि 26.5 Nm टॉर्क निर्माण करते आणि त्याला 6-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेला आहे. कामगिरीच्या बाबतीत, ही बाईक Xpulse 210 आणि हिमालयन यांच्या मधल्या श्रेणीत येते. होंडाची इंजिनमधील सुलभता (smoothness) आणि उत्कृष्ट दर्जा (refinement) ही वैशिष्ट्ये अशा रायडर्सना आकर्षित करतील जे कमी क्षमतेच्या बाईक्सवरून अपग्रेड करू इच्छितात. मोठ्या ॲडव्हेंचर बाईक्सचे वजन अनेकदा 180 किलोपेक्षा जास्त असते, त्या तुलनेत XR300 प्लॅटफॉर्मचे वजन कमी आहे, ज्यामुळे ट्रेलवर किंवा शहरात बाईक हाताळणे सोपं जातं.
सस्पेन्शन आणि हार्डवेअर: XR300L आणि XR300 रॅलीमध्ये 'लॉन्ग-ट्रॅव्हल' सस्पेन्शन, 'अपसाइड-डाऊन' फ्रंट फोर्क्स, रिअर मोनोशॉक, पुढील व मागील डिस्क ब्रेक्स, ड्युअल-पर्पज टायर्स आणि वायर-स्पोक व्हील्स देण्यात आलं आहेत. ही रचना रस्त्यावरील (on-road) उत्तम कामगिरी कायम राखत ऑफ-रोड क्षमता वाढवते. KLX 230 ही जरी ट्रॅल्ससाठी (कठीण रस्त्यांसाठी) मजबूत असली, तरी तिची किंमत खूप जास्त आहे. KTM Adventure 250 आणि Himalayan या गाड्या टूरिंगसाठी उत्कृष्ट आहेत पण त्या वजनानं जड आहेत; याउलट, होंडानं या प्रकारांमध्ये योग्य समतोल साधला आहे.
या श्रेणीत खळबळ उडवून देण्याची क्षमता: 1.83 लाख रुपये किंमत असलेली XR300L, हलक्या वजनाच्या 'ड्युअल-स्पोर्ट' श्रेणीतील प्रीमियम गाड्यांना थेट आव्हान देते. 'रॅली' व्हेरिएंट अनेक मोठ्या ॲडव्हेंचर बाइक्सपेक्षा स्वस्त असूनही, त्यात अस्सल ऑफ-रोड हार्डवेअर दिले आहे. Xpulse खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी, कामगिरी आणि ब्रँडच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनं हे एक मोठे पाऊल ठरू शकते. KTM Adventure 250 घेणाऱ्यांना याचं कमी वजन आणि ट्रेलवरील उत्तम क्षमता आवडू शकते, तर Himalayan च्या काही ग्राहकांसाठी 'रॅली' हा अधिक सुलभ आणि हाताळण्यास सोपा पर्याय ठरू शकतो. होंडाच्या या प्रवेशामुळं भारतीय ॲडव्हेंचर बाईक मार्केटमध्ये नवीन उत्साह निर्माण होऊ शकतो.
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