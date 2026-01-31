होंडा शाइन 125 लिमिटेड एडिशन: नवीन स्टाइल आणि एक्सक्लुझिव्ह अपील
होंडानं शाइन 125 चं लिमिटेड एडिशन सादर (Shine 125 Limited Edition) केलं. नवीन पर्ल सायरन ब्लू रंग आणि स्टाइलिश डिझाइनसह ती एक्सक्लुझिव्ह अपील देते.
Published : January 31, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई : होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (एचएमएसआय) आपल्या लोकप्रिय कम्युटर मोटरसायकल शाइन 125 चं एक स्पेशल व्हर्जन, शाइन 125 लिमिटेड एडिशन सादर (Honda Shine 125 Limited Edition) केलीय. या नवीन एडिशनच्या माध्यमातून शाइन लाइनअपमध्ये एक्सक्लुझिव्हिटी आणि व्हिज्युअल अपील जोडण्याचा कंपनीचा उद्देश आहे. भारतीय बाजारपेठेत ही मोटरसायकल लवकरच विक्रीसाठी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. कम्युटर सेगमेंटमध्ये शाइन मॉडेल नेहमीच विश्वासार्हता आणि इंधन कार्यक्षमतेसाठी ओळखलं जातं. ही लिमिटेड एडिशन त्यात नवीन रंग आणि डिझाइन एलिमेंट्स घेऊन येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना प्रीमियम अनुभव मिळेल.
डिझाइन आणि स्टाइल अपडेट्स
शाइन 125 लिमिटेड एडिशनची (Shine 125 Limited Edition) मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे त्याचं रिफ्रेश केलेलं स्टाइलिंग. ही मोटरसायकल नवीन पर्ल सायरन ब्लू रंगात पूर्ण तयार केली आहे, ज्यात गडद निळ्या बॉडी पॅनेल्स आणि फ्युएल टँकवर विशिष्ट शाइन ग्राफिक्स आहेत. हे अपडेटेड डिझाइन फ्रंट व्हायझर, साइड कव्हर आणि रियर काऊलपर्यंत विस्तारलं आहे. प्रीमियम लुक वाढवण्यासाठी ब्राऊन-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, जे स्टँडर्ड शाइन 125 डिस्क व्हेरिएंटपासून वेगळं दिसंतय. हे बदल मोटरसायकलला अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी लुक देतात, जे शहरातील रस्त्यांवर चालवताना लक्ष वेधून घेतील. होंडानं या एडिशनद्वारे ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनुसार डिझाइनमध्ये आणि नावीन्य आणलं आहे. कम्युटर बाइक्समध्ये स्टाइलिंग हे एक महत्त्वाचे फॅक्टर बनले आहे, आणि ही लिमिटेड एडिशन त्यावर भर देईल. पर्ल सायरन ब्लू रंगाची चमक आणि गडद निळ्या पॅनेल्सचीसाथ मोटरसायकलला एक युनिक आयडेंटिटी देतेय. अलॉय व्हील्सच्या ब्राऊन फिनिशमुळं ती अधिक प्रीमियम वाटते.
मेकॅनिकल स्पेसिफिकेशन्स आणि परफॉर्मन्स
मेकॅनिकली, लिमिटेड एडिशन होंडा शाइन स्टँडर्ड शाइन 125 डिस्कसारखीच आहे. ती 123.94 सीसी, बीएस6-कंप्लायंट, एअर-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजिनद्वारे चालवली जाते, जे 7,500 आरपीएमवर 10.6 एचपी आणि 6,000 आरपीएमवर 11 एनएम पीक टॉर्क निर्माण करतं. ही मोटर पाच-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत जोडलेली आहे, जे स्मूथ परफॉर्मन्स आणि मजबूत इंधन कार्यक्षमता देतं. शहरातील ट्रॅफिकमध्ये हे इंजिन उत्तम कामगिरी करतं, आणि इंधन बचत ही होंडाची खासियत आहे. मोटरसायकलचं कर्ब वेट 113 किलो आहे, सीट उंची 791 मिमी आणि फ्युएल टँक क्षमता 10.5 लिटर आहे. डायमेंशन्सनुसार, शाइन 125 लिमिटेड एडिशनची लांबी 2,046 मिमी, रुंदी 741 मिमी, उंची 1,116 मिमी, व्हीलबेस 1,285 मिमी आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 162 मिमी आहे. सस्पेंशन ड्युटीज टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि ट्विन रियर शॉक अब्सॉर्बर्स हाताळतात, जे शहरातील रस्त्यांवर आरामदायक राइड देतात. हे सेटअप असमान रस्त्यांवरही स्थिरता राखते, आणि कमी वजनामुळं हँडलिंग सोपी होते. होंडानं या मॉडेलमध्ये सुरक्षितता आणि आरामावर भर दिला आहे, जे कम्युटर बाइक्ससाठी आवश्यक आहे. इंजिनचं बीएस6 कंप्लायंस पर्यावरणीय नियमांचं पालन करतं, आणि पाच-स्पीड गिअरबॉक्स शिफ्टिंग सुलभ करतं.
किंमत आणि उपलब्धता
होंडानं अधिकृतपणे किंमत जाहीर केलेली नाही, पण शाइन 125 लिमिटेड एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत 85,211 रुपये असू शकते. भारतीय बाजारपेठेत कम्युटर सेगमेंट ही किंमत स्पर्धात्मक आहे, आणि होंडाची ही एडिशन ग्राहकांना आकर्षित करेल. लिमिटेड एडिशन असल्यानं ती मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असेल, ज्यामुळं उत्साही ग्राहकांना लवकर खरेदी करण्याची शक्यता आहे. होंडाचं डीलर नेटवर्क मजबूत आहे, ज्यामुळं देशभरात उपलब्धता सोपी होईल.
