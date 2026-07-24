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लॉंचपूर्वीच होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात सादर

होंडानं QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली. 3 kWh बॅटरीसह 151 किमी रेंज आणि 32 लिटर स्टोरेज देणारी ही स्कूटर कुटुंबीयांसाठी आदर्श आहे.

Honda QC3 electric scooter
होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर (Honda)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 3:56 PM IST

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मुंबई: होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (HMSI) आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलिओमध्ये नवी भर घातली आहे. कंपनीनं Honda QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर अनावरण केलं आहे. ही स्कूटर मुख्यतः कुटुंबीय आणि रोजच्या कम्युटिंगसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. QC1 आणि Activa e नंतर QC3 ही कंपनीची तिसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे.

QC3 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : होंडा QC3 मध्ये 3 kWh ची फिक्स्ड बॅटरी पॅक बसवण्यात आली आहे. एका चार्जवर IDC प्रमाणे 151 किलोमीटर रेंज मिळते. 0 ते 80 टक्के चार्जिंगसाठी फक्त 2 तास 40 मिनिटे लागतात. शहरातील रोजच्या प्रवासासाठी ही स्कूटर अतिशय सोयीस्कर ठरेल. प्रॅक्टिकल वापरासाठी स्कूटरमध्ये 32 लिटर क्षमतेचा अंडर-सीट स्टोरेज उपलब्ध आहे. यामुळं दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सोप्या सहज घेता येतील. स्मार्ट की सिस्टममुळे कीशिवाय स्कूटर लॉक/अनलॉक करता येईल. 5 इंचाचा TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर कनेक्टेड फीचर्ससह येतो. Honda RoadSync तंत्रज्ञानामुळं टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, वाहन माहिती आणि स्मार्ट फंक्शन्स उपलब्ध होतात. शून्य टेलपाइप उत्सर्जनासह पर्यावरणस्नेही आणि आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी QC3 आदर्श आहे.

इतर नवीन मॉडेल्ससह अनावरण : होंडा QC3 चं अनावरण कंपनीच्या इतर नऊ नवीन उत्पादनांसोबत करण्यात आलं. यात ADV 160 स्कूटर, Rebel 300 आणि Rebel 500 क्रूझर मोटरसायकल्स, अपडेटेड CB 350 सीरीज आणि XR 300 ड्युअल-पर्पज ऑफ-रोड मोटरसायकल्स यांचा समावेश आहे.

होंडा QC3 ची किंमत आणि उपलब्धता लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कंपनीचा विश्वास आहे की ही स्कूटर भारतीय बाजारात इलेक्ट्रिक दोनचाकी वाहनांच्या वाढत्या मागणीला पूर्ण करेल. आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावहारिकता आणि विश्वासार्हता यांचा समन्वय साधणारी QC3 कुटुंबांसाठी उत्तम निवड ठरेल.

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