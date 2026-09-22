Honda QC3 : 145 किमी रेंजसह इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच!
होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात अधिकृतपणे लाँच करण्यात आली असून, तिची एक्स-शोरूम किंमत (दिल्ली) 1.35 लाख रुपये आहे.
Published : September 22, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई : 'होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया'नं आपली तिसरी इलेक्ट्रिक दुचाकी 'Honda QC3' सादर करून आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या श्रेणीचा विस्तार केला आहे. 1.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी किंमत असलेली ही स्कूटर कंपनीच्या ईव्ही (EV) धोरणाचा भाग आहे. आधीच्या 'Activa e:' पेक्षा वेगळ्या बॅटरी तंत्रज्ञानाचा वापर करून, होंडा वेगानं वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर विभागात आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. QC3 ची स्पर्धा TVS iQube, Bajaj Chetak आणि Ather Rizta यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी होणार आहे. 'स्मार्ट फॅमिली ईव्ही' (EV) म्हणून सादर केलेली ही होंडाची देशातील तिसरी इलेक्ट्रिक गाडी आहे. ५,००० रुपयांच्या टोकन रकमेसह या स्कूटरचे बुकिंग आता सुरू झाले आहे.
Honda QC3 कुठं उपलब्ध असेल? : सुरुवातीला, Honda QC3 ची विक्री केवळ निवडक 'होंडा रेडविंग' (Honda RedWing) डीलरशिप्सद्वारे केली जाईल. ती सर्वप्रथम दिल्ली, आग्रा, कटक, सुरत आणि कोल्लम यांसारख्या शहरांमध्ये लाँच केली जाईल. कुटुंबासाठी उपयुक्त अशा इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या रूपात सादर करण्यात आलेल्या या मॉडेलची IDC-प्रमाणित रेंज 145 किलोमीटर आहे. सीटखाली 35 लिटरची साठवणूक क्षमता (स्टोरेज), कनेक्टेड तंत्रज्ञान आणि शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी आवश्यक सुविधांमुळं ही स्कूटर व्यावहारिकता, सोय आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्ततेवर भर देते. होंडाच्या मते, ही स्कूटर विशेषतः शहरातील रहिवाशांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे.
चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध: Honda QC3 ग्राहकांसाठी चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: मॅट फोटॉन ग्रे मेटॅलिक (Matte Photon Grey Metallic), पर्ल प्रेशियस व्हाईट (Pearl Precious White), पर्ल शॅलो ब्लू (Pearl Shallow Blue) आणि पर्ल सायरन ब्लू (Pearl Siren Blue). हे रंग पर्याय स्कूटरला आधुनिक आणि स्टायलिश लूक देतात. विविध वयोगटातील ग्राहकांना आकर्षित करणाऱ्या रंगसंगतीमुळं, QC3 कुटुंबांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरेल.
स्मार्ट फीचर्स आणि कनेक्टिव्हिटी: या स्कूटरमध्ये 5-इंचाचा TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे, ज्यावर वाहनाची सर्व महत्त्वाची माहिती स्पष्टपणे दिसते. 'होंडा रोडसिंक' (Honda RoadSync) कनेक्टिव्हिटी आणि 'टर्न-बाय-टर्न' नेव्हिगेशन यांसारख्या स्मार्ट वैशिष्ट्यांमुळं दैनंदिन प्रवास अधिक सोपा आणि सुरक्षित होतो. कनेक्टेड तंत्रज्ञानामुळं रायडर्सना मोबाईल ॲपद्वारे स्कूटरची स्थिती तपासता येते आणि नेव्हिगेशन सोपं होतं.
बॅटरी तंत्रज्ञानातील फरक: होंडाच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणीमध्ये आता तीन वेगवेगळ्या बॅटरी धोरणांवर आधारित मॉडेल्सचा समावेश आहे. सर्वात परवडणारे मॉडेल, QC1, 90,708 रुपयांपासून सुरू होते; यात 1.5kWh ची फिक्स्ड (न काढता येणारी) बॅटरी आहे, जी 80 किमीची IDC रेंज आणि 50 किमी/तास इतका कमाल वेग देते. याउलट, 'Activa e:' मध्ये दोन स्वॅप करण्यायोग्य (बदलण्यायोग्य) 1.5 kWh बॅटरी पॅक (एकूण 3 kWh क्षमता) मिळते, ती 102 किमीची रेंज देते आणि तिची सुरुवातीची किंमत 1.20 लाख रुपये आहे. नवीन QC3 मध्ये 3kWh ची फिक्स्ड बॅटरी वापरली गेली आहे आणि ही भारतातील होंडाची सर्वाधिक रेंज देणारी इलेक्ट्रिक स्कूटर ठरली आहे. तिला 0 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी 2 तास 40 मिनिटे लागतात, तर पूर्ण चार्ज होण्यासाठी 4 तास लागतात. मोटरच्या क्षमतेची (आउटपुट) माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
स्पर्धा: Honda QC3 ची स्पर्धा Ather Rizta, TVS iQube, Bajaj Chetak आणि Vida V2 यांसारख्या मॉडेल्सशी असेल. या लाँचसोबतच, होंडानं 2.75 लाख रुपये किमतीची CB500 ही रेट्रो स्टाईलची मोटारसायकलही सादर केली आहे. अलीकडच्या काही आठवड्यांत कंपनीनं Rebel 300, Rebel 300 E-Clutch आणि ADV 160 मॅक्सी-स्कूटर देखील बाजारात आणल्या आहेत. या उत्पादनांच्या लाँचिंगद्वारे होंडा भारतीय दुचाकी बाजारपेठेत आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करत आहे. Honda QC3 द्वारे, कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात अधिक रेंज, उपयुक्तता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून आणत आहे. शहरी भागातील प्रवाशांसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण पर्याय ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
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