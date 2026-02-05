होंडाची नवीन स्पेशल एडिशन: Dio 125 X आणि Shine 125 लिमिटेड एडिशन लाँच
होंडानं 125 सीसी सेगमेंटमध्ये दोन स्पेशल एडिशन Dio 125 X आणि Shine 125 लिमिटेड लाँच केले. नवीन रंग, ग्राफिक्स आणि अलॉय व्हील्ससह आकर्षक किंमतीत उपलब्ध.
Published : February 5, 2026 at 12:52 PM IST
मुंबई : होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (HMSI) 125 सीसी सेगमेंटमध्ये दोन आकर्षक स्पेशल एडिशन मॉडेल्स लाँच केले आहेत. यात Dio 125 X एडिशन आणि Shine 125 लिमिटेड एडिशनचा समावेशआ हे. या दोन्ही एडिशनला नवीन स्टायलिंग आणि रंगसंगती देण्यात आली आहे. Dio 125 X ची किंमत 87,733 रुपये तर Shine 125 लिमिटेडची 86,211 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे. बुकिंग ऑनलाइन किंवा डीलरशिपवर सुरू झाली असून, डिलिव्हरी फेब्रुवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल. या स्पेशल एडिशनमुळं होंडाच्या लोकप्रिय मॉडेल्सना अधिक प्रीमियम लुक मिळाला आहे. दोन्ही वाहनांमध्ये फक्त बाह्य बदल आहेत; इंजिन, फीचर्स आणि परफॉर्मन्स पूर्वीप्रमाणेच आहेत.
होंडा Dio 125 X एडिशन
Dio 125 X एडिशनला ग्रे आणि डार्क ब्ल्यूच्या ड्युअल-टोन बॉडी पॅनेल्स देण्यात आले आहे. नवीन ग्राफिक्स आणि विशेष ‘X एडिशन’ डेकल्स यामुळं स्कूटरचा लुक वेगळा खास दिसतोय. त्यात ब्राइट ऑरेंज कलरचे अलॉय व्हील्स आहेत, जे एकूण डिझाइनला आकर्षक बनवताय. हे मॉडेल H-स्मार्ट व्हेरिएंटवर आधारित असून याची लांबी 1,830 मिमी आणि रुंदी 707 मिमी आहे तर, उंची 1,172 मिमी आणि व्हीलबेस 1,260 मिमी आहे. ग्राऊंड क्लिअरन्स 171 मिमी तर सीटची लांबी 708 मिमी आहे. वजन 105 किलो आणि फ्यूल टँक 5.3 लिटरचा आहे.
इंजिन
यात इंजिन 123.92 सीसी सिंगल-सिलिंडर आहे. हे इंजिन 6,500 आरपीएमवर 8.1 एचपी पॉवर आणि 5,000 आरपीएमवर 10.5 एनएम टॉर्क देतं. इंजिन ट्यूनिंग, ट्रान्समिशन आणि मायलेजमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीय.
होंडा Shine 125 लिमिटेड एडिशन
Shine 125 लिमिटेड एडिशनचं मुख्य आकर्षण म्हणजे नवा पर्ल सायरन ब्ल्यू रंग. डार्क ब्ल्यू बॉडी पॅनेल्ससोबत फ्यूल टँकवर विशेष Shine ग्राफिक्स आहेत. फ्रंट व्हायझर, साइड कव्हर आणि रियर काऊलमध्येही नवीन डिझाइन आहे. ब्राउन फिनिशचे अलॉय व्हील्स याला अधिक प्रीमियम लुक देतात. हे मॉडेल स्टँडर्ड Shine 125 डिस्क व्हेरिएंटवर आधारित आहे. इंजिन 123.94 सीसी, बीएस6 कंप्लायंट, एअर-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर आहे. ते 7,500 आरपीएमला 10.6 एचपी पॉवर आणि 6,000 आरपीएमला 11 एनएम टॉर्क देते. फाइव्ह-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत उत्कृष्ट मायलेज आणि स्मूथ राइडिंग मिळते.
का खरेदी करावी स्पेशल एडिशन?
या दोन्ही स्पेशल एडिशनमध्ये होंडानं फक्त स्टायलिंगवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. यांत्रिक बदल नसल्यानं विश्वासार्हता आणि परफॉर्मन्स पूर्वीप्रमाणेच राहील. तरुण रायडर्ससाठी हे मॉडेल्स अधिक आकर्षक ठरतील. जर तुम्हाला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा वेगळा लुक हवा असेल तर या या दुचाकींचा नक्की विचार करू शकता. होंडाच्या या नव्या ऑफरिंगमुळं 125 सीसी सेगमेंटमध्ये स्पर्धा आणखी वाढणार आहे. दोन्ही एडिशनचं बुकिंग सुरू झालं असून तु्म्ही जवळच्या डिलरशिपला भेट देऊ शकता.!
