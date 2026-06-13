Honda Fireblade SP आणि Gold Wing भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमती
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (HMSI) Fireblade SP' भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा सादर केली असून 'Gold Wing' चं अद्ययावत 2026 मॉडेलही लाँच केलं आहे.
Published : June 13, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई : Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) नं भारतात आपल्या प्रमुख दोन दुचाक्या CBR1000RR-R Fireblade SP आणि 2026 Gold Wing लाँच केल्या. या दोन्ही मोटारसायकली अद्ययावत किंमतींसह होंडाच्या प्रीमियम 'BigWing' पोर्टफोलिओसह येतात, मात्र त्यांची मूळ यंत्रणा (mechanicals) आणि वैशिष्ट्ये (features) कायम ठेवण्यात आली आहेत.
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP : Honda CBR1000RR-R Fireblade SP भारतात 33.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत पुन्हा सादर करण्यात आली आहे. ही 'लिटर-क्लास' सुपरबाईक सप्टेंबर 2025 मध्ये काही काळासाठी उपलब्ध होती आणि त्यानंतर ती बंद करण्यात आली होती. आता ती परत आली असून, तिच्या जुन्या किंमतीच्या (28.99 लाख रुपये) तुलनेत यात 4.51 लाख रुपयांची लक्षणीय वाढ झाली आहे.
किंमतीत वाढ होऊनही, Fireblade SP च्या यांत्रिक रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 14,000 आरपीएमवर 217.5 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 12,000 आरपीएमवर 113 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन सहा-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे आणि यात 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर' हे वैशिष्ट्य स्टँडर्ड (मानक) म्हणून दिले आहे. 'अक्रापोविक' (Akrapovic) टायटॅनियम एक्झॉस्टमुळं तिची कामगिरी आणि आवाज (sound output) अधिक सुधारतो.
ॲल्युमिनियम ट्विन-स्पार फ्रेमवर आधारित असलेल्या Fireblade SP मध्ये होंडाच्या MotoGP तंत्रज्ञानावर प्रेरित उच्च-दर्जाचे घटक वापरण्यात आले आहेत. या मोटारसायकलमध्ये 'ओलिन्स स्मार्ट ईसी 3.0' (Ohlins Smart EC 3.0) इलेक्ट्रॉनिकली ॲडजस्टेबल सस्पेन्शन आणि 'ब्रेम्बो स्टायलेमा आर' (Brembo Stylema R) ब्रेक कॅलिपरचा समावेश आहे. तिच्या सर्वसमावेशक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालीमध्ये सिक्स-ॲक्सिस IMU, ट्रॅक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल, लाँच कंट्रोल आणि अनेक रायडिंग मोड्सचा समावेश आहे; हे सर्व 5-इंच TFT डिस्प्लेद्वारे नियंत्रित करता येतात. Fireblade SP ची स्पर्धा भारतातील इतर प्रीमियम सुपरबाईक्सशी आहे, ज्यामध्ये BMW S 1000 RR, Kawasaki Ninja ZX-10R आणि Ducati Panigale V4 S यांचा समावेश होतो.
2026 Honda Gold Wing : होंडानं भारतात 2026 Gold Wing देखील 44.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत लाँच केली आहे. ही लक्झरी टूरिंग मोटरसायकल मेकॅनिकलदृष्ट्या अपरिवर्तित आहे, परंतु नवीनतम मॉडेल वर्षासाठी तिला 'गन मेटल ब्लॅक मेटॅलिक' हा नवीन रंगाचा पर्याय मिळाला आहे. या अद्ययावत आवृत्तीची किंमत तिच्या आधीच्या मॉडेलपेक्षा 1.5 लाख रुपयांनी जास्त आहे.
गोल्ड विंगमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 1,833 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, हॉरिझॉन्टली अपोज्ड सहा-सिलेंडर इंजिन असून, त्याला सात-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशन (DCT) जोडलेलं आहे. यात रिव्हर्स आणि वॉकिंग-स्पीड मोड्स देखील आहेत, जे कमी वेगातील हाताळणी आणि पार्किंगची सोय वाढवतात.
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, गोल्ड विंग ही भारतात उपलब्ध असलेल्या सर्वात तंत्रज्ञान-प्रगत टूरिंग मोटरसायकलपैकी एक आहे. ही इलेक्ट्रॉनिकली ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो कनेक्टिव्हिटी, एक प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम आणि अतिरिक्त सुरक्षेसाठी एअरबॅगनं सुसज्ज आहे. प्रगत तंत्रज्ञानासह लांब पल्ल्याच्या टूरिंगचा आराम शोधणाऱ्या खरेदीदारांना लक्ष्य करून, 2026 होंडा गोल्ड विंगसाठी बुकिंग आता भारतातील होंडाच्या बिगविंग डीलरशिपवर सुरू केलीय आहे.
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