होंडा एलिव्हेट फेसलिफ्ट उद्या होणार लाँच; डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांमध्ये मोठे बदल
होंडा एलिव्हेटची पहिली मोठी 'फेसलिफ्ट' (सुधारित आवृत्ती) उद्या भारतात लाँच होणार आहे. डिझाइन आणि कॅबिनमधील वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा तसंच यात ADAS चा समावेश असेल.
Published : October 5, 2026 at 12:29 PM IST
मुंबई: होंडा एलिव्हेटची सुधारित आवृत्ती (फेसलिफ्ट) उद्या भारतात लाँच होत आहे. जपानी बनावटीच्या या मिड-साईज एसयूव्हीसाठी सुरुवातीच्या लाँचिंगनंतरचा हा पहिलाच मोठा बदल (अपडेट) आहे. सुधारित एलिव्हेटची स्पर्धा ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, किया सेल्टोस, फॉक्सवॅगन टायगुन, स्कोडा कुशाक, एमजी ॲस्टर, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर आणि इतर गाड्यांशी असेल. कंपनीनं या फेसलिफ्ट एलिव्हेटचा टीझर्स जारी केला आहे आणि बुकिंगही सुरू झालं आहे. मात्र, अधिकृत तपशील उद्या जाहीर होणार आहे.
Every detail makes a statement. Every moment feels bold. The New Honda Elevate arrives 6th October. Pre-book yours now! https://t.co/tvOUw6WQNO #NewElevate #NewElevateLaunch #AllNewAllBold #PreBook #Launch #HondaCarIndia https://t.co/8cDnznJTgS— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 5, 2026
होंडा एलिव्हेट फेसलिफ्ट: गाडीच्या दर्शनी भागात (पुढच्या बाजूला) सर्वात महत्त्वाचे दृश्य बदल दिसून येतील. सुधारित एलिव्हेटमध्ये नवीन ग्रिल डिझाइन, सुधारित बंपर आणि अद्ययावत लाइटिंग पॅकेज असेल. टीझर व्हिडिओवरून नवीन एलईडी डेटाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs) आणि हेडलॅम्प क्लस्टर्समध्ये किरकोळ बदल केल्याचे संकेत मिळतात. मागील बाजूस, सध्याच्या मॉडेलपेक्षा वेगळेपण दर्शवण्यासाठी होंडा नवीन एलईडी टेल लॅम्प्स आणि थोडासा सुधारित बंपर देणार आहे. गाडीचा एकूण आकार (सिलुएट) तसाच राहणार असला, तरी या बदलांमुळं एसयूव्हीला एक नवीन लूक मिळेल जो होंडाच्या नवीनतम जागतिक डिझाइन शैलीशी सुसंगत असेल.
A bold new chapter is about to unfold. The New Honda Elevate. Arriving 6th October. Stay tuned. Pre-book now. https://t.co/tvOUw6WQNO #NewElevate #AllNewAllBold #RuggedExplorer #NewElevateLaunch #Launch #HondaCarIndia https://t.co/zJKcQyxjN0— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 4, 2026
होंडा एलिव्हेट फेसलिफ्ट वैशिष्ट्ये : सध्याच्या एलिव्हेटमध्ये काही स्पर्धकांच्या तुलनेत कमी वैशिष्ट्ये (फीचर्स) आहेत; फेसलिफ्टद्वारे ही कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. होंडा यात मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अद्ययावत सॉफ्टवेअर, सुधारित कनेक्टेड-कार फीचर्स आणि अधिक चांगला डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्याची शक्यता आहे. उच्च श्रेणीतील (हायअर व्हेरिएंट्स) मॉडेल्समध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि अधिक प्रीमियम इंटिरिअर ट्रिम पॅकेज मिळण्याची अपेक्षा आहे. कॅबिनची रचना (लेआउट) बऱ्याच अंशी तशीच राहणार असली, तरी साहित्याचा दर्जा आणि उपकरणांच्या पातळीमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकतात. Honda Elevate Facelift: 'एलेव्हेट' (Elevate) मध्ये आधीपासूनच 'होंडा सेन्सिंग ADAS' (Honda Sensing ADAS) ही प्रणाली उपलब्ध आहे आणि ती या नवीन आवृत्तीतही कायम ठेवली जाईल. यामध्ये अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग आणि रोड डिपार्चर मिटिगेशन यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळणे सुरूच राहील. या श्रेणीतील (segment) गाड्यांच्या सुरक्षिततेवर सध्या दिला जाणारा भर पाहता, होंडा या प्रणालींमध्ये कोणतीही कपात किंवा दर्जा कमी करण्याची शक्यता नाही.
Bold has a new expression. See it unfold on 6th October. Pre-book now https://t.co/tvOUw6WQNO #NewElevate #AllNewAllBold #RuggedExplorer #NewElevateLaunch #Launch #Elevate #Honda #HondaCarIndia https://t.co/W40rNbO28f— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 3, 2026
Honda Elevate Facelift इंजिन : तांत्रिकदृष्ट्या (mechanically), 'एलेव्हेट'च्या या नवीन आवृत्तीतही सध्याचेच 1.5-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कायम ठेवलं जाईल. हे इंजिन सध्या 121 hp ची पॉवर आणि 145 Nm चा टॉर्क निर्माण करते; तसंच ते मॅन्युअल आणि CVT ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स अशा दोन्ही पर्यायांसह उपलब्ध आहे. हायब्रिड पॉवरट्रेनबाबत अधूनमधून चर्चा होत असल्या तरी, सध्या तरी या 'फेसलिफ्ट'मध्ये पॉवरट्रेनबाबत कोणतेही मोठे बदल होण्याची चिन्हे नाहीत. एकंदरीत, डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि प्रीमियम लूक (premium appeal) यामध्ये सुधारणा करून 'होंडा एलेव्हेट फेसलिफ्ट' या श्रेणीतील स्पर्धा अधिक तीव्र करण्यास सज्ज आहे. यासंबंधीची सर्व अचूक माहिती उद्या होणाऱ्या लाँचिंगच्या वेळी जाहीर केली जाईल.
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