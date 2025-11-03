स्पोर्टी लूक आणि प्रीमियम फीचर्ससह होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन भारतात लाँच : किंमत 15.29 लाखापासून सुरू

ETV Bharat / technology

होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन भारतात लाँच : किंमत 15.29 लाखापासून सुरू

होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन भारतात लाँच झालीय. यात 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजिनसह 7-स्पीड CVT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आहे.

Honda Elevate ADV Edition
होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन (Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025

2 Min Read
हैदराबाद : होंडा कार्स इंडिया लिमिटेडनं (HCIL) भारतात आपल्या लोकप्रिय SUV होंडा एलिव्हेटची (Honda Elevate ADV Edition) नवीन फ्लॅगशिप व्हेरिएंट 'एलिव्हेट ADV एडिशन' लाँच केली. ही विशेष आवृत्ती तरुण आणि डायनॅमिक जीवनशैली असलेल्या ग्राहकांसाठी डिझाइन करण्यात आली असून, ती स्पोर्टी एक्स्टिरियर आणि इंटिरियर अपग्रेड्ससह येते. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 15.29 लाखापासून सुरू होते.

Honda Elevate ADV Edition
होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन (Honda)

Honda Elevate ADV Edition वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन
एलिव्हेट ADV एडिशनमध्ये 1.5L i-VTEC पेट्रोल इंजिन आहे, जे 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 7-स्पीड CVT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह (पॅडल शिफ्टर्ससह) उपलब्ध आहे. पॉवर आणि टॉर्क आउटपुट पूर्वीप्रमाणेच आहे. एक्स्टिरियरमध्ये ग्लॉसी ब्लॅक अल्फा-बोल्ड प्लस फ्रंट ग्रिल, ब्लॅक सराउंड आणि हूड डेकलवर बोल्ड ऑरेंज हायलाइट्स आहेत, जे कमांडिंग लूक देतात. ब्लॅक-आउट एलिमेंट्समध्ये रूफ रेल्स, ORVMs, अप्पर ग्रिल मोल्डिंग, डोअर आणि विंडो मोल्डिंग्स, शार्क फिन अँटेना आणि डोअर हँडल्सचा समावेश आहे.

Honda Elevate ADV Edition
होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन (Honda)

ऑरेंज-हायलाइटेड बंपर स्किड गार्निश
याशिवाय, ADV फेंडर एम्ब्लेम्स, ऑरेंज फॉग लाइट गार्निश, ADV-ब्रँडेड डोअर डेकल्स आणि ब्लॅक अलॉय व्हील्सवर ऑरेंज अ‍ॅक्सेंट्स आहेत. रियर भागात ऑरेंज-हायलाइटेड बंपर स्किड गार्निश, बॉडी-कलर्ड स्किड प्लेट आणि ड्युअल-टोन व्हेरिएंट्ससाठी ब्लॅक-आउट C-पिलर आहे, जे स्पोर्टी आणि प्रीमियम टच देतात. इंटिरियरमध्ये ऑल-ब्लॅक थीम आहे, ज्यात बोल्ड ऑरेंज स्टिचिंग आणि अ‍ॅक्सेंट्स आहेत. ब्लॅक सीट्सवर ऑरेंज स्टिचिंग आणि ADV लोगो (फ्रंट आणि रियर) आहेत. AC नॉब्स, गियर नॉब मोल्डिंग आणि डोअर ट्रिम्सवर ऑरेंज डिटेलिंग केबिनला एक्सक्लुझिव्ह अपील देतं.

Honda Elevate ADV Edition सेफ्टी आणि किंमत
सेफ्टीला प्राधान्य देत होंडानं ADV एडिशनमध्ये होंडा सेंसिंग ADAS सूट समाविष्ट केलं आहे. यात कॉलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लीड कार डिपार्चर नोटिफिकेशन इत्यादी फीचर्स आहेत. ही एडिशन तरुण ग्राहकांना अ‍ॅक्टिव्ह लाइफस्टाइलसाठी आकर्षित करेल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.

Honda Elevate ADV Edition किंमत (एक्स-शोरूम)
या कारच्या बेस व्हेरिएंटची 15.29 लाखापासून सुरू होते. होंडा एलिव्हेट ADV एडिशन स्पोर्टी स्टाइल आणि प्रीमियम फीचर्सचा उत्तम संगम आहे. ब्लॅक-ऑरेंज कॉम्बिनेशन आणि ADAS सेफ्टी युवा खरेदीदारांना आकर्षित करेल. ही SUV आता अधिक अ‍ॅडव्हेंचरस आणि स्टायलिश झाली आहे.

